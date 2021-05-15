Иван Ургант впервые показал фото поцелуя с женой

Иван Ургант с женой Натальей Кикнадзе. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Иван Ургант с женой Натальей отдыхают в Нью-Йорке. За океан телеведущий и его супруга отправились, чтобы увидеться с дочкой Эрикой. Падчерица Урганта учится в США и из-за пандемии больше года не виделась с родителями. Супруга телеведущего Наталья Кикнадзе родила Эрику в предыдущем браке, однако Иван всегда считал девочку родной. Год, три месяца и шесть дней длилась разлука популярного российского шоумена с дочерью. Они с женой очень скучали, все это время их общение сводилось к сеансам видеосвязи. И вот теперь семья наконец-то воссоединилась.

Телеведущий нечасто делится в Инстаграме снимками своей жены: Иван довольно скуп на эмоции. Но не в этот раз: на своей странице Ургант впервые поделился фотографией поцелуя с Натальей. Камера поймала их на улицах Нью-Йорка. Иван и Наталья отправились на велосипедную прогулку и оделись соответствующе – в специальные костюмы и шлемы. Супруги нежно поцеловались на фоне моста, и Иван решил поделиться этим снимком с поклонниками.

- Это если коротко, - лаконично подписал он фотографию.

Иван Ургант с женой Натальей отдыхают в Нью-Йорке. Фото: Инстаграм.

С Натальей - дочерью питерского ювелира – Иван вместе учился в школе. Уже в юном возрасте он сделал ей предложение, но она ему отказала. Сразу после школы Наталья вышла замуж за состоятельного бизнесмена Теймураза Куталию, делового партнера своего отца, и родила двоих детей – дочь Эрику и сына Нико. Спустя десять лет после расставания Наталья и Иван встретились – и больше не расставались.

Ургант и Кикнадзе женаты с 2007 года. В браке у них родились две дочки - 12-летняя Нина и 5-летняя Валерия. Свою младшую дочь Ургант назвал в честь мамы, актрисы Валерии Киселевой, которой уже нет в живых. К слову, маленькая Лера растет и ее копией, поскольку Иван очень похож на мать. А вот старшая дочь Нина получила имя в честь знаменитой бабушки, звезды фильма "Белорусский вокзал" советской актрисы Нины Ургант.

За океан телеведущий и его супруга отправились, чтобы увидеться с дочкой Эрикой. Фото: Инстаграм.

Старшая дочь Натальи Эрика уехала на учебу в Америку в 2018 году. Девушка поступила в престижный американский университет. Эрика изучает основы современного искусства и фотографии в знаменитой школе Parsons в Нью-Йорке.