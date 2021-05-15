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Политика15 мая 2021 10:12

Владимир Жириновский: "Надо медленнее двигаться к демократии - иначе Россию уничтожат"

Политик ответил на вопросы обозревателя Владимира Ворсобина в эфире Радио "Комсомольская правда"
Владимир ВОРСОБИНВладимир ВОРСОБИН
Комментарии (10)Комментарии (10)(10)
Владимир Жириновский считает, что за его партию голосует "золотое поколение".

Владимир Жириновский считает, что за его партию голосует "золотое поколение".

Фото: Иван МАКЕЕВ

ЕСТЬ ЛИ В ГОСДУМЕ ОППОЗИЦИЯ?

- Владимир Вольфович, выборы в Госдуму через три месяца, но социологи утверждают - большинство не собираются на них идти. А из тех, кто придет 30 процентов проголосует за «ЕР», по 11 за КПРФ и ЛДПР, 7 процентов за «Справедливую Россию». Народу выборы неинтересны.

- Потому что они надоели. Идут каждый год. Как в мае 91-го года меня утвердили кандидатом, так они и идут 30 лет без перерыва. Я много раз предлагал объединить кампании, чтобы выборы шли хотя бы раз в два года. А что касается прогнозов, то власть может получить 30%, но это далеко не победа. За коммунистов будут голосовать назло действующей власти.

А вот мы занимаем центристскую линию без радикализма, ни влево, ни вправо. Мы не обещаем что-то построить или кому-то раздать. За нас голосует золотое поколение. Люди в возрасте 35-49. Те, кто уже состоялись.

- А разве оппозиция в Госдуме вообще существует? Посудите сами - все правительственные законопроекты Госдума штампует. Запретительные законы вы поддерживаете...

- Мы не голосовали ни за один запретительный закон! Подымите интернет, социальные сети, увидите - мы не голосовали!

И потом есть много действительно хороших законов. Надбавка к зарплате, пенсии, пособия. Разве мы будем против этого голосовать?

Народ, говорите, не видит разницы? Разница огромная! Представьте костюм двубортный и однобортный. У «Единой России» двубортный, у ЛДПР однобортный. Лацканы пошире, поуже. В нюансах различие. Власть, например, подняла налог на НДС до 20%. А мы хотим, чтобы он был 15%, 10%, а лучше вводить налог с продаж. И так по всем позициям.

Жириновский обещал закрыть шоу «Вечерний Ургант». Фото: стоп-кадр эфира

- Я не том. Не зря же вы обиделись на Урганта, который сравнил Жириновского и Зюганова с полками в старом плацкартном вагоне. Люди устали от одних и тех же лиц. 30 лет одно и то же. Вечный Зюганов, вечный Жириновский, вечный Миронов. Ничего свежего. Навального не пускают. Непарламентские партии в подполье. Мы сейчас в худшем, закостеневшем образце СССР - кругом номенклатура, престарелые генсеки. Гайки закручены, митинги разогнаны. Владимир Вольфович, вы же ненавидите Советский Союз, как мы там оказались?

- Да, хочется, чтобы были новые партии, люди, программы, веяния. Ну, посмотрите, кто главные артисты на эстраде - Киркоров, Басков, Сергей Лазарев. Все! Три-четыре человека - мафия. Ни одного свежего голоса. Циркачи. Запашные - и все. А до этого Никулин был - и все. И так везде. Посмотрите театры - худруки умирают на посту. Назовите хоть один театр, где бы избрали другого худрука. Только смерть. Или возьмем вас. Вы сколько в редакции уже работаете?

- С 1999 года.

- 22 года. Почему мы должны слышать этого Ворсобина? Ворсобин, Ворсобин... Так уходите – пусть другие придут! А по поводу гаек – мы их не закручиваем. Пусть проводят митинги. Давайте дадим залы, дома культуры - они пустые стоят. Пусть люди собираются, обсуждают, говорят. Но есть внешний фактор. Внешние силы пытаются устроить у нас то, что произошло на Украине. Если мы приблизимся к гражданской войне – плохо будет всем. Это приведет к еще большему закручиванию гаек. Вас, журналистов, я понимаю – вам хочется чего-то живого. Но у нас уже была живая демократия, я ее пережил. С 1985 по 2000 год. Почти 15 лет. К чему это привело?

- Честнее было.

- Согласен. Но чем кончилось? Мы страну потеряли. Вам не жалко? 150 миллионов оказались за пределами бывшего государства? Где они? И, потом, там 30-40 миллионов русских, над ними издеваются, люди второго сорта.

Хорошо в Москве сидеть, говорить: давай побунтуем, давайте побьем стекла, давайте везде демонстрации, протесты. Но это же было. А сто лет назад что большевики устроили? Мы потеряли царскую Россию.

«СВОБОДНЫЕ ВЫБОРЫ ВЫИГРАЮТ ТАКИЕ КАК НАВАЛЬНЫЙ. И ТОГДА — КОНЕЦ СТРАНЕ»

- А если власть этим страхами спекулирует? Если она пытается сохранить себя, пугая население «народной дикостью», Украиной или гражданской войной?

- Но они же не за себя боятся. Они боятся третий раз потерять страну. Вот давайте – свободные выборы. Кто приходит к власти в Госдуму? Такие, как Навальный, Ходорковский, Березовский, Гусинский, Абрамович.

- Вы считаете, что люди проголосуют за них?

- Да. Назло, как сегодня голосуют за коммунистов. И что получится в этом парламенте? Парламент примет поправки в конституцию и переведет страну на парламентскую республику. И Ходорковский заплатит деньги каждому депутату – 2 миллиона долларов минимум, чтобы он проголосовал за премьер-министра Ходорковского. И что будет со страной? Они немедленно сдадут ядерное оружие американцам. И начнется медленная оккупация нашей страны. Прибалты будут двигаться, Украина, Турция.

- То есть вы не доверяете ни институтам, которые построили, ни собственному народу...

- Поймите, если бы не Запад, у нас были бы свободные выборы. Но Запад мечтает сокрушить нашу страну. А уничтожить ее можно через пятую колонну, чтобы к власти пришли люди типа Ходорковского и Навального. И тогда конец нашей страны. Мы этого допускать не должны.

- С Навальным вам было бы интересно соперничать?

- Запросто!

Митинг в поддержку арестованного и этапированного в столицу губернатора Фургала

Фото: Владимир ВОРСОБИН

- Объясните мне тогда. Навальный обвинен во всевозможных преступлениях, объявлен врагом государства, народа, сидит в тюрьме. Но у него, по вашим же словам, большой электоральный рейтинг. Отчего?

- Возьмите Хабаровск. Наш губернатор Сергей Иванович Фургал. Да хоть пять, хоть десять уголовных дел, Хабаровский край за него. Такая психология наших граждан - не трогай наших! Мы его выбрали - он народный! Так и Навальный. Ведь Емельян Пугачев или Стенька Разин - у них же была огромная армия. Все пошли. Против царя. А давай громить царя! Запросто. Завтра бросьте клич - давайте громить магазины на Тверской - вы знаете, сколько набежит? И все магазины разгромят и подожгут, как во Франции. Ну, просто это все под контролем.

- А середина разве невозможна? Или мы приговорены к крайностям: или свободные выборы с погромами, или гниющий тоталитаризм.

- Середина - ЛДПР. Вот вы, журналисты, никак не можете понять. Чего вы зациклились на Навальном? Все, с ним песенка спета, он сидит в тюрьме и никогда в выборах участвовать не будет.

НАС СПАСАЕТ ОГРОМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ И МАЛОЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

- Куда мы идем?

- Всем нравится свобода. Я вижу ваше искреннее и хорошее желание прийти к демократии. Но мы должны подумать, как из двух зол выбрать меньшее. Меньшее зло - чуть медленнее двигаться к демократии. Иначе страна будет уничтожена. Но вы будете радоваться: другие партии, другие люди, другие министры.

Почему мы Крыму помогли вернуться в Россию? План был – уничтожение русских на полуострове. Вы, наверное, не читали планы, что врываются эти нацисты из Киева, из Западной Украины и начинают вырезать русских в Крыму?

- Интернет переполнен конспирологией на любой вкус.

- Так это уже произошло. Посмотрите на Донбасс. Украинцы за семь лет уничтожили 15 тысяч мирных жителей. И бомбят каждый день. Тюрьмы переполнены русскими во всех уголках Украины. А арест Медведчука? Арестовали только за то, что человек хочет автономию для Донбасса. И приезжал в Москву. Они все запретили на Украине - и русский язык, и культуру, и поездки в Россию.

- И все-таки, Владимир Вольфович, - куда мы идем? Санкции, закручивание гаек, псевдо-выборы. Вы ежегодно обрушиваетесь на власти, показывая, что здесь фальсифицировали, здесь, здесь.

- Да.

- Вы – прямо говорите: власти до выборов делят регионы между партиями.

- Да.

- Вас самого от этого не тошнит?

- Я на отчете правительства единственный сказал – «Вы уедете все отдыхать на юг на все лето, ибо все выборы вы уже спланировали - вы распределили все одномандатные округа». Зюганов молчал! Миронов молчал! А ситуация в Пензе? Там же подтвердили, что в одном из округов за губернатора Белозерцева было подано фальшивых полторы тысячи голосов. И я единственный – ЛДПР - об этом говорим. А в среду кто хвалил правительство Мишустина? Зюганов и Миронов. Чего вы этого не замечаете?

Владимир Жириновский выступает в Госдуме.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Но сначала вы говорите, что снаружи мы обороняемся от ужасного Запада, а потом возмущаетесь, что внутри у нас фальсификации и зажимают гайки. Вы бы определились...

- Если бы ЛДПР было бы большинство или хотя бы 150 мандатов, ситуация бы изменилась в лучшую сторону. Но у нас всего 40 мандатов. Меньше 10%. Мы говорим, спорим. Но мы же не можем к оружию призывать! Это же преступление!

Один путь у нас – медленно придавливать их, чтобы им был стыдно. К тому же почти 10 регионов в стране управляются другими партиями. При Ельцине такого не было вообще.

- Что делать с санкциями? Что бы там не говорил телевизор, цены растут, реальные зарплаты наоборот. Россия долго сможет выдержать, сидя в осажденной крепости?

- Нас спасает огромная территория, огромные ресурсы и малочисленность населения. Если бы у нас был размер китайского населения или индийского, то уже бы началась война. Сотни миллионов нищих подожгли бы все города. А у нас от Калининграда до Камчатки один человек на квадратный километр.

Кроме того у нас огромное количество ресурсов, наработок, новых технологий. Мы развиваемся, движемся.

ИЗ-ЗА УКРАИНЫ США НЕ БУДЕТ ПОГИБАТЬ В ЯДЕРНОМ ПЕПЛЕ

- Вы говорили о том, что война с Украиной предотвращена. Что, слава Богу, она не началась. И при этом сами призываете к войне.

- Я?!

- Цитирую. «Сегодня самая оголтелая антирусская пропаганда, которую не остановить обычными дипломатическими мерами. Только военный путь, только жесткий ответ с нашей стороны и не надо больше делать никаких ошибок». Вы заявили – при освобождении восточной Европы в 45-м, надо было выкачать из нее все ресурсы - человеческие и материальные, оставить там пустыню. Теперь вы угрожаете снова прийти, чтоб наказать европейцев за антирусскую пропаганду. Вы всерьез решили повоевать?

- Иначе они будут продолжать нас душить. Плевать на нас, оскорблять. Сколько это мы с вами будет терпеть? Или вы предлагаете быть нам в униженном состоянии еще 50 лет?

- Я предлагаю не устраивать еще одну мировую войну.

- Какая война! Мы только подвели войска к границам Украины, они тут же звонят в Кремль - не надо, остановитесь, все, сдаемся. Мы готовы были нанести удар, а они испугались. Они боятся. Не мы боимся. Это для них будет последняя война. Они ее не хотят. И правильно. Америка богатая страна, Европа тоже. Чего им из-за этой сраной Украины погибать в ядерном пепле? Я ж не говорю воевать, я говорю давайте их остановим.

- Вы говорите «военный путь». А это опасная игра.

- Это единственное, что может привести к балансу сил. Нас уже штрафуют за то, что где-то в Чехии когда-то взорвался склад. Мы сейчас будем ремонтировать всю Европу?

Место взрыва склада боеприпасов в Врбетице, 2014 год. Фото: police.cz

- Да легче разбомбить, конечно, и послать наших сыновей на фронт.

- Никто ваших сыновей никуда не направит. Полно добровольцев. И работать будет техника. Техника! Посмотрите, кибермошенники вырубили нефтяную линию в Америке! А если это специалисты сделают? Свет погаснет по всей Европе и Америке, все остановится и замерзнет - транспорт, больницы. Сейчас все без войны можно сделать.... И, кстати, почему вы не хотите со мной согласиться, что нам всем надоело унижение России. Значит, будем сидеть, и нас будут в грязь макать?

- Подозрительно, когда страну подзуживают - вас унижают, давайте ударим. Похожая риторика была у Адольфа Гитлера в 30-х годах. Пропаганда манипулировала чувством униженности немцев, проигравших первую мировую.

- Немцев нужно было вообще, как государство, уничтожить. Если бы не большевики, мы бы стояли в Германии с ноября 1917 года. Немцы развязали первую и вторую мировые войны, где погибли миллионы людей. А нас унижают за то, что мы спасли мир во второй мировой войне!

«МОНАРХИЯ СКРЕПЛЯЕТ НАШУ СТРАНУ»

- На парад Победы из глав государств приехал только таджикский президент. Есть ли у России настоящие союзники?

- По-настоящему преданных друзей нет ни у одной страны в мире. Кто Америку любит? Кто Германию любит? Францию? Турцию? Все соседи друг друга ненавидят. К тому же союзников кормить надо. Появится хозяин побогаче, они сбегут к нему. Любой союзник в будущем предатель. 14 республик ушли с нашими богатствами. Грабеж. Но в этом виноваты мы - власть - Ельцин, Бурбулис, Гайдар и прочие все эти наши правительства... Кстати, к разговору о новых лицах. 16 правительств управляли Россией за 30 лет! Вам, что, мало этого?

- При царе, какая разница, кто визирь? У нас же монархия, Владимир Вольфович.

- Согласен. Но она скрепляет нашу слишком многонациональную страну. Если были бы только русские, только православные - 150 миллионов - уже был бы порядок. А так, десятки национальностей, все вероисповедания, все обиженные, особенно советской властью... У нас как в Британии. Королева скрепляет и Уэльс, и Шотландию, и Британию, и Северную Ирландию. Уберите королеву - завтра Северная Ирландия убежит в Ирландию. Уэльс отделится, Шотландия отделится и останется от Британской империи только Лондон. А вы хотите, чтобы так же было? Чтобы Москва одна осталась? А в ней только Кремль? Это недопустимо!

Программа "Итоги с Жириновским" на Радио "Комсомольская правда" выходит каждую пятницу.

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