Владимир Жириновский: "Надо медленнее двигаться к демократии - иначе Россию уничтожат"

Владимир Жириновский считает, что за его партию голосует "золотое поколение". Фото: Иван МАКЕЕВ

ЕСТЬ ЛИ В ГОСДУМЕ ОППОЗИЦИЯ?

- Владимир Вольфович, выборы в Госдуму через три месяца, но социологи утверждают - большинство не собираются на них идти. А из тех, кто придет 30 процентов проголосует за «ЕР», по 11 за КПРФ и ЛДПР, 7 процентов за «Справедливую Россию». Народу выборы неинтересны.

- Потому что они надоели. Идут каждый год. Как в мае 91-го года меня утвердили кандидатом, так они и идут 30 лет без перерыва. Я много раз предлагал объединить кампании, чтобы выборы шли хотя бы раз в два года. А что касается прогнозов, то власть может получить 30%, но это далеко не победа. За коммунистов будут голосовать назло действующей власти.

А вот мы занимаем центристскую линию без радикализма, ни влево, ни вправо. Мы не обещаем что-то построить или кому-то раздать. За нас голосует золотое поколение. Люди в возрасте 35-49. Те, кто уже состоялись.

- А разве оппозиция в Госдуме вообще существует? Посудите сами - все правительственные законопроекты Госдума штампует. Запретительные законы вы поддерживаете...

- Мы не голосовали ни за один запретительный закон! Подымите интернет, социальные сети, увидите - мы не голосовали!

И потом есть много действительно хороших законов. Надбавка к зарплате, пенсии, пособия. Разве мы будем против этого голосовать?

Народ, говорите, не видит разницы? Разница огромная! Представьте костюм двубортный и однобортный. У «Единой России» двубортный, у ЛДПР однобортный. Лацканы пошире, поуже. В нюансах различие. Власть, например, подняла налог на НДС до 20%. А мы хотим, чтобы он был 15%, 10%, а лучше вводить налог с продаж. И так по всем позициям.

Жириновский обещал закрыть шоу «Вечерний Ургант». Фото: стоп-кадр эфира

- Я не том. Не зря же вы обиделись на Урганта, который сравнил Жириновского и Зюганова с полками в старом плацкартном вагоне. Люди устали от одних и тех же лиц. 30 лет одно и то же. Вечный Зюганов, вечный Жириновский, вечный Миронов. Ничего свежего. Навального не пускают. Непарламентские партии в подполье. Мы сейчас в худшем, закостеневшем образце СССР - кругом номенклатура, престарелые генсеки. Гайки закручены, митинги разогнаны. Владимир Вольфович, вы же ненавидите Советский Союз, как мы там оказались?

- Да, хочется, чтобы были новые партии, люди, программы, веяния. Ну, посмотрите, кто главные артисты на эстраде - Киркоров, Басков, Сергей Лазарев. Все! Три-четыре человека - мафия. Ни одного свежего голоса. Циркачи. Запашные - и все. А до этого Никулин был - и все. И так везде. Посмотрите театры - худруки умирают на посту. Назовите хоть один театр, где бы избрали другого худрука. Только смерть. Или возьмем вас. Вы сколько в редакции уже работаете?

- С 1999 года.

- 22 года. Почему мы должны слышать этого Ворсобина? Ворсобин, Ворсобин... Так уходите – пусть другие придут! А по поводу гаек – мы их не закручиваем. Пусть проводят митинги. Давайте дадим залы, дома культуры - они пустые стоят. Пусть люди собираются, обсуждают, говорят. Но есть внешний фактор. Внешние силы пытаются устроить у нас то, что произошло на Украине. Если мы приблизимся к гражданской войне – плохо будет всем. Это приведет к еще большему закручиванию гаек. Вас, журналистов, я понимаю – вам хочется чего-то живого. Но у нас уже была живая демократия, я ее пережил. С 1985 по 2000 год. Почти 15 лет. К чему это привело?

- Честнее было.

- Согласен. Но чем кончилось? Мы страну потеряли. Вам не жалко? 150 миллионов оказались за пределами бывшего государства? Где они? И, потом, там 30-40 миллионов русских, над ними издеваются, люди второго сорта.

Хорошо в Москве сидеть, говорить: давай побунтуем, давайте побьем стекла, давайте везде демонстрации, протесты. Но это же было. А сто лет назад что большевики устроили? Мы потеряли царскую Россию.

«СВОБОДНЫЕ ВЫБОРЫ ВЫИГРАЮТ ТАКИЕ КАК НАВАЛЬНЫЙ. И ТОГДА — КОНЕЦ СТРАНЕ»

- А если власть этим страхами спекулирует? Если она пытается сохранить себя, пугая население «народной дикостью», Украиной или гражданской войной?

- Но они же не за себя боятся. Они боятся третий раз потерять страну. Вот давайте – свободные выборы. Кто приходит к власти в Госдуму? Такие, как Навальный, Ходорковский, Березовский, Гусинский, Абрамович.

- Вы считаете, что люди проголосуют за них?

- Да. Назло, как сегодня голосуют за коммунистов. И что получится в этом парламенте? Парламент примет поправки в конституцию и переведет страну на парламентскую республику. И Ходорковский заплатит деньги каждому депутату – 2 миллиона долларов минимум, чтобы он проголосовал за премьер-министра Ходорковского. И что будет со страной? Они немедленно сдадут ядерное оружие американцам. И начнется медленная оккупация нашей страны. Прибалты будут двигаться, Украина, Турция.

- То есть вы не доверяете ни институтам, которые построили, ни собственному народу...

- Поймите, если бы не Запад, у нас были бы свободные выборы. Но Запад мечтает сокрушить нашу страну. А уничтожить ее можно через пятую колонну, чтобы к власти пришли люди типа Ходорковского и Навального. И тогда конец нашей страны. Мы этого допускать не должны.

- С Навальным вам было бы интересно соперничать?

- Запросто!

Митинг в поддержку арестованного и этапированного в столицу губернатора Фургала Фото: Владимир ВОРСОБИН

- Объясните мне тогда. Навальный обвинен во всевозможных преступлениях, объявлен врагом государства, народа, сидит в тюрьме. Но у него, по вашим же словам, большой электоральный рейтинг. Отчего?

- Возьмите Хабаровск. Наш губернатор Сергей Иванович Фургал. Да хоть пять, хоть десять уголовных дел, Хабаровский край за него. Такая психология наших граждан - не трогай наших! Мы его выбрали - он народный! Так и Навальный. Ведь Емельян Пугачев или Стенька Разин - у них же была огромная армия. Все пошли. Против царя. А давай громить царя! Запросто. Завтра бросьте клич - давайте громить магазины на Тверской - вы знаете, сколько набежит? И все магазины разгромят и подожгут, как во Франции. Ну, просто это все под контролем.

- А середина разве невозможна? Или мы приговорены к крайностям: или свободные выборы с погромами, или гниющий тоталитаризм.

- Середина - ЛДПР. Вот вы, журналисты, никак не можете понять. Чего вы зациклились на Навальном? Все, с ним песенка спета, он сидит в тюрьме и никогда в выборах участвовать не будет.

НАС СПАСАЕТ ОГРОМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ И МАЛОЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

- Куда мы идем?

- Всем нравится свобода. Я вижу ваше искреннее и хорошее желание прийти к демократии. Но мы должны подумать, как из двух зол выбрать меньшее. Меньшее зло - чуть медленнее двигаться к демократии. Иначе страна будет уничтожена. Но вы будете радоваться: другие партии, другие люди, другие министры.

Почему мы Крыму помогли вернуться в Россию? План был – уничтожение русских на полуострове. Вы, наверное, не читали планы, что врываются эти нацисты из Киева, из Западной Украины и начинают вырезать русских в Крыму?

- Интернет переполнен конспирологией на любой вкус.

- Так это уже произошло. Посмотрите на Донбасс. Украинцы за семь лет уничтожили 15 тысяч мирных жителей. И бомбят каждый день. Тюрьмы переполнены русскими во всех уголках Украины. А арест Медведчука? Арестовали только за то, что человек хочет автономию для Донбасса. И приезжал в Москву. Они все запретили на Украине - и русский язык, и культуру, и поездки в Россию.

- И все-таки, Владимир Вольфович, - куда мы идем? Санкции, закручивание гаек, псевдо-выборы. Вы ежегодно обрушиваетесь на власти, показывая, что здесь фальсифицировали, здесь, здесь.

- Да.

- Вы – прямо говорите: власти до выборов делят регионы между партиями.

- Да.

- Вас самого от этого не тошнит?

- Я на отчете правительства единственный сказал – «Вы уедете все отдыхать на юг на все лето, ибо все выборы вы уже спланировали - вы распределили все одномандатные округа». Зюганов молчал! Миронов молчал! А ситуация в Пензе? Там же подтвердили, что в одном из округов за губернатора Белозерцева было подано фальшивых полторы тысячи голосов. И я единственный – ЛДПР - об этом говорим. А в среду кто хвалил правительство Мишустина? Зюганов и Миронов. Чего вы этого не замечаете?

Владимир Жириновский выступает в Госдуме. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Но сначала вы говорите, что снаружи мы обороняемся от ужасного Запада, а потом возмущаетесь, что внутри у нас фальсификации и зажимают гайки. Вы бы определились...

- Если бы ЛДПР было бы большинство или хотя бы 150 мандатов, ситуация бы изменилась в лучшую сторону. Но у нас всего 40 мандатов. Меньше 10%. Мы говорим, спорим. Но мы же не можем к оружию призывать! Это же преступление!

Один путь у нас – медленно придавливать их, чтобы им был стыдно. К тому же почти 10 регионов в стране управляются другими партиями. При Ельцине такого не было вообще.

- Что делать с санкциями? Что бы там не говорил телевизор, цены растут, реальные зарплаты наоборот. Россия долго сможет выдержать, сидя в осажденной крепости?

- Нас спасает огромная территория, огромные ресурсы и малочисленность населения. Если бы у нас был размер китайского населения или индийского, то уже бы началась война. Сотни миллионов нищих подожгли бы все города. А у нас от Калининграда до Камчатки один человек на квадратный километр.

Кроме того у нас огромное количество ресурсов, наработок, новых технологий. Мы развиваемся, движемся.

ИЗ-ЗА УКРАИНЫ США НЕ БУДЕТ ПОГИБАТЬ В ЯДЕРНОМ ПЕПЛЕ

- Вы говорили о том, что война с Украиной предотвращена. Что, слава Богу, она не началась. И при этом сами призываете к войне.

- Я?!

- Цитирую. «Сегодня самая оголтелая антирусская пропаганда, которую не остановить обычными дипломатическими мерами. Только военный путь, только жесткий ответ с нашей стороны и не надо больше делать никаких ошибок». Вы заявили – при освобождении восточной Европы в 45-м, надо было выкачать из нее все ресурсы - человеческие и материальные, оставить там пустыню. Теперь вы угрожаете снова прийти, чтоб наказать европейцев за антирусскую пропаганду. Вы всерьез решили повоевать?

- Иначе они будут продолжать нас душить. Плевать на нас, оскорблять. Сколько это мы с вами будет терпеть? Или вы предлагаете быть нам в униженном состоянии еще 50 лет?

- Я предлагаю не устраивать еще одну мировую войну.

- Какая война! Мы только подвели войска к границам Украины, они тут же звонят в Кремль - не надо, остановитесь, все, сдаемся. Мы готовы были нанести удар, а они испугались. Они боятся. Не мы боимся. Это для них будет последняя война. Они ее не хотят. И правильно. Америка богатая страна, Европа тоже. Чего им из-за этой сраной Украины погибать в ядерном пепле? Я ж не говорю воевать, я говорю давайте их остановим.

- Вы говорите «военный путь». А это опасная игра.

- Это единственное, что может привести к балансу сил. Нас уже штрафуют за то, что где-то в Чехии когда-то взорвался склад. Мы сейчас будем ремонтировать всю Европу?

Место взрыва склада боеприпасов в Врбетице, 2014 год. Фото: police.cz

- Да легче разбомбить, конечно, и послать наших сыновей на фронт.

- Никто ваших сыновей никуда не направит. Полно добровольцев. И работать будет техника. Техника! Посмотрите, кибермошенники вырубили нефтяную линию в Америке! А если это специалисты сделают? Свет погаснет по всей Европе и Америке, все остановится и замерзнет - транспорт, больницы. Сейчас все без войны можно сделать.... И, кстати, почему вы не хотите со мной согласиться, что нам всем надоело унижение России. Значит, будем сидеть, и нас будут в грязь макать?

- Подозрительно, когда страну подзуживают - вас унижают, давайте ударим. Похожая риторика была у Адольфа Гитлера в 30-х годах. Пропаганда манипулировала чувством униженности немцев, проигравших первую мировую.

- Немцев нужно было вообще, как государство, уничтожить. Если бы не большевики, мы бы стояли в Германии с ноября 1917 года. Немцы развязали первую и вторую мировые войны, где погибли миллионы людей. А нас унижают за то, что мы спасли мир во второй мировой войне!

«МОНАРХИЯ СКРЕПЛЯЕТ НАШУ СТРАНУ»

- На парад Победы из глав государств приехал только таджикский президент. Есть ли у России настоящие союзники?

- По-настоящему преданных друзей нет ни у одной страны в мире. Кто Америку любит? Кто Германию любит? Францию? Турцию? Все соседи друг друга ненавидят. К тому же союзников кормить надо. Появится хозяин побогаче, они сбегут к нему. Любой союзник в будущем предатель. 14 республик ушли с нашими богатствами. Грабеж. Но в этом виноваты мы - власть - Ельцин, Бурбулис, Гайдар и прочие все эти наши правительства... Кстати, к разговору о новых лицах. 16 правительств управляли Россией за 30 лет! Вам, что, мало этого?

- При царе, какая разница, кто визирь? У нас же монархия, Владимир Вольфович.

- Согласен. Но она скрепляет нашу слишком многонациональную страну. Если были бы только русские, только православные - 150 миллионов - уже был бы порядок. А так, десятки национальностей, все вероисповедания, все обиженные, особенно советской властью... У нас как в Британии. Королева скрепляет и Уэльс, и Шотландию, и Британию, и Северную Ирландию. Уберите королеву - завтра Северная Ирландия убежит в Ирландию. Уэльс отделится, Шотландия отделится и останется от Британской империи только Лондон. А вы хотите, чтобы так же было? Чтобы Москва одна осталась? А в ней только Кремль? Это недопустимо!

Программа "Итоги с Жириновским" на Радио "Комсомольская правда" выходит каждую пятницу.