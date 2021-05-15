Австралийка сообщила о смерти своего мужа, чтобы отвадить от него любовницу

Жестокий план обиженной жены удался. Фото: страница Теа Ловеридж в Facebook

Женская месть может быть страшной и непредсказуемой – это доказала жительница Австралии Теа Ловеридж.

Чтобы отомстить любовнице мужа, она «заживо» его похоронила и рассказала об этом в соцсетях. И потом неожиданно призналась, что сделала все это специально: муж оказался жив, здоров и невредим, а любовницу как ветром сдуло.

Теа Ловеридж начала встречаться со своими будущим супругом еще в студенчестве. Они поженились, Теа забеременела, и когда родился первенец, неожиданно узнала, что все это время ее благоверный тайно встречался с другой женщиной.

У обманутой жены тут же созрел план мести. Но сначала Теа решила ограничить общение мужа с соперницей. И тут – уж случайно или нет - ее супруг попал в тюрьму за мелкое правонарушение. Теа успокоилась, потому что предположила, что сейчас-то любовница точно отстанет от мужчины. Но когда благоверный вышел на свободу, та снова стала ему звонить и требовать встреч.

И тогда Теа устроила фальшивые похороны. Она заручилась поддержкой своей сестры, и они устроили фотосессию, в ходе которой запечатлели лже-похороны мужа Теа.

Теа отлично сыграла роль скорбящей вдовы, разместила фото в соцсетях, получила сотни соболезнований.

За три года бывшая любовница так и не узнала про обман. Фото: TikTok

Жестокий план удался настолько, что теперь уже бывшая любовница вполне здорового и живого мужа Теа до сих пор уверена в смерти своего любимого.

- В течение трех лет эта женщина пишет в соцсетях трогательные сообщения в память о моем супруге, - рассказала Теа в эфире одной местной телепередачи. – Прошло столько времени, а она до сих пор уверена, что его нет в живых. Главное, что ее нет рядом с ним, я добилась того, чего хотела.

Что касается того, почему супруг не стал разоблачать удавшийся план своей второй половины, Теа ответила, что так ему гораздо легче.

- Он признался, что ему спокойнее, когда она думает, что он мертв. – уверяет она.

Видео с внезапным разоблачением стало одним из вирусных в соцсетях. Но пользователи Интернета не поддерживают женщину. Они называют его злобной интриганкой, а ее поступок – аморальным.