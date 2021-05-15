Судья в Израиле не пустил свою охранницу в убежище во время ракетной атаки Фото: REUTERS

Бывший судья Тель-авивского окружного суда Цви Гурфинкель закрыл двери в убежище перед носом положенной ему по закону охранницы во время воздушной тревоги.

В время объявления воздушной тревоги в небольшом израильском городе Кирьят-Оно бывший судья, следуя инструкции, спустился в убежище. Вместе с ним в укрытие прошла и его жена. А вот для охранницы места не нашлось.

Испуганная девушка стучала в дверь, пыталась дозвониться ему по телефону – тщетно, судья не откликнулся.

Сотрудницу службы безопасности на время возможной ракетной атаки со стороны сектора Газа приютили соседи.

Позже Гурфинкель объяснил свой поступок тем, что допустил «досадную ошибку» под давлением обстоятельств – так красиво он охарактеризовал панический страх за собственную жизнь.

Когда угроза атаки миновала, он извинился перед охранницей, но осадок, как говорится, остался.

В связи с постоянной угрозой обстрелов, в Израиле существует четкий протокол, предписывающий действия во время воздушной тревоги. После того, как раздается звук сирены, у граждан есть совсем немного времени, чтобы добраться до ближайшего укрытия.

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