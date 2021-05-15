Суд в Италии заставил вдову поделиться деньгами с любовницей погибшего мужа

В деле фигурировали крупные суммы Фото: REUTERS

Жительница Турина узнала об измене погибшего в автокатастрофе мужа лишь после того, как часть крупной страховой выплаты за жизнь супруга досталась его любовнице.

Адвокату разлучницы удалось убедить суд, что она имеет право на получение денег после потери друга.

39-летний итальянец попал в автокатастрофу в тот момент, когда его супруга с ребенком находилась в отъезде. Поскольку других родственников у мужчины не было, полиция нашла контакты любовницы погибшего и пригласила ее для опознания тела мужчины.

Возможно, именно этот факт подсказал женщине дальнейшую линию поведения – через своего адвоката она обратилась в суд и потребовала часть страховой суммы за жизнь погибшего любовника, поскольку считала себя его родственницей.

Во время слушания дела адвокат сумел убедить суд в том, что погибший проводил с любовницей три дня в неделю, а остальное время отдавал семье. Кроме того, он якобы намеревался покинуть жену и провести остаток жизни со своей подругой.

Судьи, взвесив все за и против, решили, что любовница мужчины имеет право на получение денег, и разделил страховую сумму между ней и законной супругой. Неизвестно, в каких долях была поделена страховая компенсация, и о какой конкретно сумме идет речь, но издание The Sun утверждает, что в деле фигурировали «немалые деньги».