«Локомотиву» и «Спартаку» еще расти и расти до Лиги чемпионов»: Кирьяков рассказал о битве за «серебро» РПЛ

Российский тренер и экс-футболист Сергей Кирьяков поделился прогнозами на финальный тур РПЛ Фото: Евгения ГУСЕВА

Сезон Российской Премьер-Лиги подходит к концу. Последний тур чемпионата состоится в воскресенье 16 мая. Традиционно в 30-м туре все матчи проходят в одно время для обострения интриги. А обострять действительно есть что. И если с чемпионом всё давно известно, то с российским представительством в Лиге чемпионов — не совсем. За серебро чемпионата России сражаются «Спартак» и «Локомотив». У красно-белых на три очка больше — 56 против 53 — и их устроит ничья в ближайшем матче с «Ахматом». А вот «железнодорожникам» придётся не только обыграть «Урал», но и надеется на оплошность спартаковцев.

Российский тренер и экс-футболист Сергей Кирьяков поделился с «Комсомолкой» прогнозами на финальный тур Российской Премьер-Лиги. Кирьяков оценил шансы «Спартака» и «Локомотива» на выход в Лигу чемпионов. По словам специалиста, обе команды играют не на уровне главного клубного турнира Европы.

— Всё будет зависеть от того, насколько немотивированные соперники «Спартака» и «Локомотива» будут готовы дать бой. Если «Ахмат» упрётся, то этим может воспользоваться «Локомотив». А «Ахмат» играет дома, для них это дело престижа. Но если «Ахмат» и «Урал» закончили чемпионат и пакуют вещи в отпуск, то «Спартак» очень спокойно займёт второе место. Но я предполагаю, что «Ахмат» может упереться. Играя перед своей публикой, не гоже в конце чемпионата выходить спустя рукава. У «Локо» преимущество своего поля и победа в Кубке, которая даст эмоции, - считает Кирьяков.

При этом тренер считает, что ни «Спартак» ни «Локомотив» не готовы к Лиге чемпионов.

- «Железнодорожники», если не попадут в двойку, всё равно могут сказать, что они сделали всё возможное. А у «Спартака» всё в их руках. Проблема в том, что мы не видели в последних играх от «Спартака» и «Локомотива» игры, которая может помочь достойно выступить в Лиге чемпионов. В финале Кубка всё было на тоненького. Матчи с «Зенитом» и «Динамо» показали, что «Локо» до ЛЧ ещё расти и расти. У «Спартака» в этом сезоне тоже было много срывов. В недалёком прошлом с ними случилась «Уфа» на своем поле. Вот это несколько настораживает. «Локомотив» или «Спартак» попадут в Лигу чемпионов, а получится фиаско, «до свидание» и очередной удар по имиджу российского футбола. Может быть, за счёт победной серии, «Локомотив» хотелось бы видеть больше в Лиге чемпионов, — сказал Кирьяков корреспонденту kp.ru.

Опасения Кирьякова имеют под собой основания. «Спартак», выдавая фееричные матчи, прерывал победные серии откровенно провальными матчами. «Локомотив», пожалуй, лучшая команда этой весны. Но если вспомнить, что с красно-зелёными происходило осенью, всё становится не так однозначно. Сергей Кирьяков рассказал о стабильности претендентов на серебро и предположил, как финал Кубка скажется на командах.

—Если «Спартак» периодически потряхивало одиночными провалами, то у «Локо» был период в начале сезона, когда команда забуксовала. Зимой команда хорошо поработала и мы увидели серию побед. Срыв с «Зенитом», конечно, потом остудил эйфорию. Прежде всего болельщиков «железнодорожников», которые рассчитывали пободаться с «Зенитом» за первое место. От победы в Кубке мотивации будет больше. Приятнее играть, когда задачу минимум выполнил. А если ещё есть шанс попасть в Лигу чемпионов, это дополнительные эмоции. Да, матч с «Крыльями» был энергозатратный, было потрачено много сил. Но после побед ты быстрее восстанавливаешься, — заявил Кирьяков.

И «Локомотив», и «Спартак» имеют пару джокеров перед последним туром РПЛ. Сергей Кирьяков рассказал о футболистах, которые способны дать результат в 30-м матче сезона чемпионата России и добыть путёвку в ЛЧ.

— У «Спартака» лучше выглядит линия атаки. Соболев и Ларссон могут выдать суперматч. Это основное оружие «Спартака». Да, Промес пока показывает не ту игру, которую от него все ждали, но действует полезно. Понятно, что нельзя сравнивать Промеса с ним же четырёхлетней давности. Он был моложе и показывал другую игру. Что касается «Локомотива»: понятно, что все муссируют тему Смолова. Листают его Инстаграм и думают, кому он что доказывает. Думаю, Смолов хочет не только кубок выиграть, но и втащить «Локомотив» на второе место. Видно, что он настроен вести за собой своих партнёров.