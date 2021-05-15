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Политика15 мая 2021 11:00

После слов Путина об Украине Климкин испугался… и проговорился

Слова президента России об ожидании неприятностей от Киева поразили его до глубины души
Александр БОЛГОВАлександр БОЛГОВ
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Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Трудно вспомнить, сколько раз мы в России потешались над словами, действиями и даже приверженностью к стилю «штаны на вырост» Павло Климкина, когда он занимал пост министра иностранных дел Украины. А оказалось, что он еще из самых вменяемых из находившихся и находящихся у руля власти в этой стране. Во всяком случае, он – один из немногих, кто адекватно отреагировал на недавние слова Владимира Путина на последнем по времени совещании с постоянными членами Совбеза России.

Напомним, Путин на том совещании дал краткую, но исчерпывающую характеристику нынешней Украине: «Судя по всему — и это очень печально, — Украину медленно, но верно превращают... в какую-то анти-Россию», - заметил президент России и добавил, что Киев становится площадкой, откуда приходят новости, заставляющие задуматься о собственной безопасности.

Особо подчеркнем, что в этот раз не делался акцент ни на «братсконародности» (что практически каждый раз звучало раньше, когда речь заходила об Украине), ни на исторических связях и т.д. Просто было констатировано состояние государства Украины по отношению к России, как такового.

И тут г-на Климкина, самого сделавшего на занимаем им ранее посту, все, что возможно, чтобы Украина стала анти-Россией, прошибло, что называется, до холодного пота.

- Слова Путина сегодня о нас как «анти-России» не стоит недооценивать. Это не очередная находка спичрайтеров, - написал он на своей странице в соцсети «Фейсбук» и предупредил своих нынешних соплеменников. - Именно такой лексики он еще не применял. Ответ Кремля будет асимметричным и очень жестким.

Обратите внимание на подбор Климкиным лексики. Ни «агрессия Москвы», ни «атака на Украину», а «ответ Кремля». На что? Это и так понятно – на действия Киева. То есть восстановлена реальная очередность: сначала Украина предпринимает недружественные и откровенно враждебные действия против России, а потом Москва будет отвечать Киеву. И ведь еще не ответила, а лишь осуществит это в будущем времени.

Но Павло Климкин уже боится. И правильно делает. В отличие от своих читателей, которые завалили его пост комментариями в духе «да мы этих москалей одной левой» ...

Нет, ну в самом деле, сколько с ними можно цацкаться? Терпению Путина можно еще позавидовать. Что-то подсказывает, что скоро политика России в отношении враждебной по отношению к ней Украины может измениться. И многие нынешние, извините, ништяки, которые Киев продолжает получать от Москвы, останутся в прошлом, напоминая о том, как все было хорошо. Когда-то.

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