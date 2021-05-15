«Ну все, русские выиграли»: в Британии отреагировали на рекламу призыва в армию США, пропагандирующую ЛГБТ-ценности

ВЦРУ заявляют, что реклама доказала свою эффективность. Фото: стоп-кадр видео

В США запустили анимированный ролик о жизни капрала Эммы Мэлоунлорда, воспитанную двумя мамами. В мультфильме капрал присутствует на лесбийской свадьбе и посещает гей-парад, заявляя, что с детства «защищала свободу», рассказало британское издание Daily Mail.

Пользователи соцсетей остро отреагировали на нетрадиционную рекламу, назвав ее сверхполикорректной:

– Солдаты должны воевать и побеждать, а политкорректность ставит их жизни под угрозу. Может таким людям лучше выбрать другую профессию?

Рекламный ролик подлил масла в огонь после кампании ЦРУ, в рамках которой демонстрировалось видео о женщине, отрицающей «ложные патриархальные установки».

В мультике капрал присутствует на лесбийской свадьбе и посещает гей-парад. Фото: стоп-кадр видео

– Ух ты. Сначала это была реклама ЦРУ, а теперь это анимированная реклама призыва в армию, в которой рассказывается о лесбийской свадьбе, параде за права ЛГБТ и о том, что женщины разрушают стереотипы, присоединившись к самой большой в мире машине для убийств.

– Мир смеется над нелепой Америкой.

– Ну все, русские выиграли.

– Если таким солдатам скажут что-то обидное, они заплачут и убегут.

Один из пользователей высказался жестче:

– Эта армия была бы шуткой, если бы не ставила под угрозу национальную безопасность.

Тем не менее, в ЦРУ заявили, что несмотря на критику со стороны пользователей соцсетей, реклама с использованием нетрадиционных жизненных ценностей доказала свою эффективность:

– 2020-й год стал для ЦРУ выдающимся годом набора кадров, несмотря на пандемию. Наш набор в 2021-м году станет третьим по величине за десятилетие.