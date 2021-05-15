«Если мамы нет рядом, малыш "замирает"»: Почему детский дом никогда не заменит ребенку семью

Фото: предоставлено организацией «Детские деревни SOS»

В соцсетях никогда не знаешь, на какой сюжет наткнёшься. Иногда попадаются истории, которые полностью меняют твою картину мира. Вот приёмные родители обсуждают, с чем они столкнулись, забрав приёмных детей в семьи:

«Забирали дочь в 3 года. Маугли. Развитие месяцев на 8. Крик на любые раздражители, истерики без счета. В семье 8 лет. До сих пор задержка речи, проблемы с контролем, и куча других психологических проблем».

«Никаких эмоций. Радость или огорчение только возгласами. Долго сосала палец. При засыпании крутила головой, укачивая себя. Глазки на солнышке щурила, как крот. Очень здорово запасала еду».

«Забирали чуть больше года назад в возрасте почти 4 лет. Ребенок не умел выражать свои эмоции: плакать, если больно, страшно, обидно. Не понимал личные границы: подходил к чужим, мог забрать еду, начать разговаривать».

«Не умел играть со сверстниками, не знал, как налаживать коммуникации. Не выражал привязанность: не понимал, зачем его обнимают и целуют».

Детям в детских домах хуже, чем дома с любящими родителями. Как изменить ситуацию и возможно ли сделать так, чтобы как можно меньше ребят росло в казенных стенах. С этими вопросами я обратилась к сотрудникам организации «Детские деревни SOS». Которая уже 26 лет помогает детям, оставшимся без попечения родителей, обрести семью и предотвратить попадание в сиротские учреждения.

– Нельзя сказать, что ничего не меняется в этой области, - говорит Юлия Бернова, директор по развитию программ «Детские деревни SOS». - В 2015 году вступило в силу постановление правительства России по реорганизации детских домов, которое утвердило несколько важных вещей: дети там должны находиться временно, нужно стараться устраивать детей в семьи. В учреждениях стараются создать условия, хоть как-то приближенные к семейным: маленькие разновозрастные группы, по возможности постоянные воспитатели. Во многих регионах детдома теперь и называются по-другому: например, в Москве это – «центры содействия семейному устройству».

В последние годы детей стали больше брать в приёмные семьи; количество детей, оставшихся без попечения родителей, в федеральном банке данных уменьшилось. Остаются дети так называемых "трудноустраиваемых категорий": дети с серьёзной инвалидностью, старшие подростки, большие группы братьев и сестёр, которые по закону должны быть устроены в одну семью, - продолжает Юлия.

И вместе с тем проявилась еще одна проблема: около 40% детей, находящихся в учреждении, – это так называемые «родительские» дети. Они помещены туда по заявлению родителей или по инициативе органов опеки, если родители не справляются со своими обязанностями. Этих детей нельзя усыновить или забрать в приёмную семью, поэтому часто они надолго «зависают» в системе.

– Вы сказали, что в банке данных остались дети трудноустраиваемых категорий. Почему тогда остались дома ребёнка? Ведь малышей-то берут в семьи в первую очередь?

– Это правда. На малышей без проблем со здоровьем даже очередь стоит из усыновителей или приёмных родителей. Но в домах ребёнка сейчас либо дети с серьёзными проблемами со здоровьем, либо те же самые «временные» родительские дети, которых нельзя забрать. Количество «родительских» детей там достигает 70%.

К разговору подключается Диана Зевина, советник Российского Комитета «Детские деревни – SOS», психолог:

– Маленькому ребенку для развития необходим постоянный контакт с ухаживающим за ним «личным» взрослым. Обычно это бывает мама. Но её способен заменить любой человек, который будет рядом с ребенком, станет откликаться на его потребности и адекватно удовлетворять их.

Когда такого взрослого рядом нет, ребёнок находится в постоянном стрессе. Если мамы нет рядом, малыш «замирает».

В доме ребёнка взрослые сменяют друг друга по графику, уходят в отпуска и отгулы. У них под присмотром одновременно много детей. Поэтому дом ребёнка даже с самыми хорошими материальными условиями – это место, где дети живут в «замершем» состоянии. Они меньше своих домашних сверстников интересуются окружающим миром – ведь без «своего» взрослого рядом дети чувствуют себя в опасности; они медленно растут и набирают вес.

А материальные условия жизни для маленького ребёнка не особо важны. Достаточно самой простой еды, одежды по сезону и помещения по погоде – и рядом с заботливой мамой ребёнку будет хорошо.

– А что же можно в таком случае сделать? Ведь нельзя же просто закрыть эти учреждения?

– К сожалению, пока нет, – говорит Юлия. – Прежде всего нужна слаженная работа разных ведомств для поддержки кровных семей – индивидуальная работа с каждой семьей. Нужно делать всё возможное, чтобы ребёнок остался с родителями. И создавать систему профессиональных приёмных семей, которые будут готовы временно брать детей разных категорий.

Тогда вместо помещения малыша в дом ребёнка его можно будет разместить в одной из таких семей. А потом – вернуть к родителям, если те с помощью специалистов смогут преодолеть кризисную ситуацию, либо отдать на усыновление или в постоянную приёмную семью.