Юрий Лоза потребовал от Первого канала 5 миллионов рублей за хит «Плот» в шоу «Голос». Его оскорбило насмехательство Шнурова, Сюткина и Басты

Моральный вред Лоза оценил в один миллион рублей Фото: Анатолий ЖДАНОВ

История это давняя и для проекта «Голос» привычная. Автор слышит в эфире программы свою песню и вместо того, чтобы порадоваться, идет в суд — заработать денег.

Еще в октябре 2020 года Юрий Лоза объявил о намерении взыскать с Первого канала как минимум 1 миллион рублей за исполненную в эфире «Голоса» песню «Плот».

— Первый канал меня не спрашивал и не собирался, зная, что я категорически против использования фрагмента моей песни, — объявил тогда артист. — Сейчас мои адвокаты подготовятся, и буду подавать иск в суд, сумма иска пока не определена. Она будет не меньше миллиона рублей.

Юрий Лоза был уверен, что песню девушке «навязали»

Музыкант был уверен, что песню девушке «навязали». Но еще большее возмущение у него вызвало обсуждение. Не исполнения композиции, а личности ее автора.

- Сколько вам лет? - уточнил Сергей Шнуров у Алины Виардо, спевшей шлягер.

- 26, - ответила вокалистка из Пскова.

- А откуда вы тогда эту песню знаете? - иронически уточнил рокер.

- Было бы интересно послушать телезрителя из Москвы Юрия Лозу, который спел бы эту песню, - посмеялся Валерий Сюткин.

Больше всего Лозу возмутило обсуждение - не исполнения композиции, а личности ее автора

- Я представил себе Юрия Лозу, который будет сидеть и делать так, - хватается за кресло Баста и тужится от злобы. - «Святое не трожь!». Это был 2007 год, мы представляли клип проекта Ноггано, и среди тех, кто был в жюри - Юрий Лоза. Мы начали рассказывать, что проект крупный, у клипа большой бюджет в 1 миллион долларов. И Лоза сидел в шоке, не знал, что сказать. Там просто ад происходил на экране [в клипе]. И вдруг он говорит: «Это отвратительно, за это нужно сажать подонков. Вы просто у***дки». Я говорю: «Вы знаете, где-то в глубине души я мечтал спеть вашу песню».

Лоза и Сюткин выступали в группе "Зодчие" и спустя 35 лет повторили совместный снимок

- А я с Лозой в свое время очень много поработал в свое время (в группе «Зодчие»), - вспомнил Валерий Сюткин. - Его характеризует один момент. Вы сейчас все поймете. Конец гастрольного тура, Тюмень. И он решил отметить это с тюменскими друзьями. И после отмечания приехал сильно навеселе. И сказал руководителю нашей группы Юрию Давыдову: «Юра, строй коллектив! Очень важное хочу сказать» Среди ночи. Всех разбудил. С утра вылет в Москву, но мы встали. Все, конечно, трезвые. И поддавший Юрий Эдуардович, ходя мимо нас, как комиссар, сказал: «В коллективе участились случаи пьянства! Мы будем каленым железом бороться с этой заразой!».

Иск к Первому каналу от Лозы зарегистрирован на сайте Мосгорсуда 13 мая. Категория — О защите авторских и (или) смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет» (ч.3 ст.26 ГПК РФ). В иске Лоза потребовал взыскать с Первого канала четыре миллиона рублей за нарушение авторских прав и один миллион рублей за моральный вред.

Иск к Первому каналу от Лозы зарегистрирован на сайте Мосгорсуда

При этом найти запись выступления Алины Виардо в официальных пабликах «Голоса» уже нельзя. Кстати, артистка сама удивилась, что стала косвенным фигурантом тяжбы.

- Это был не мой выбор, - подтвердила догадки Лозы девушка. - Не могу сказать, что я была в восторге от репертуара. Но я посчитала со своей стороны неправильным бить в грудь, хлопать дверьми и говорить, что буду петь только то, что хочу. Я придумала идею, аранжировку, довела до ума концепцию песни.

В распоряжении «КП» оказались редкие кадры из архивов шоу «Голос», исходя из которых судебная мотивация музыканта выглядит прозрачнее. Эта запись не попала в эфир Первого канала.