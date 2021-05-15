Правнук Сталина Селим Бенсаад: «Я вызываю самонареченного потомка Генералиссимуса Якова Джугашвили на ДНК-экспертизу»

Правнук Сталина готов пройти генетическую экспертизу. Фото: Instagram Селима Бенсаада

Недавно «Комсомолка» опубликовала интервью документалиста Ланы Паршиной, которая на основе документов доказывала, что объявившие себя потомками Сталина Евгений Голышев (Джугашвили), рожденный Ольгой Голышевой из Урюпинска, и его сын Яков Джугашвили не являются наследниками и родственниками старшему сыну Сталина Якову.

Мать Евгения Голышева в советские годы в письмах в Президиум СССР утверждала, что родила от старшего сына Сталина Якова. Однако семья Якова категорически отрицала это. Ольга жаловалась в письме Маленкову, что ее и ее сына прогнали с похорон Сталина. Голышева задружилась с гражданской женой Василия Сталина Капитолиной Васильевой и была знакома с младшим сыном вождя, о котором писала в письме Маленкову: «Василий Иосифович ко мне относился снисходительно при условии, чтобы я никогда не писала и не обращалась к дедушке Иосифу Виссарионовичу Сталину».

Правнук Сталина читает статью в «КП». Фото: Instagram Селима Бенсаада

В официальных документах о материальном обеспечении потомков Сталина сын Ольги Голышевой Евгений, которому мать поменяла фамилию на Джугашвили, не значится. Семья его не признала своим.

После выхода статьи на kp.ru редакция получила требование опровержения от Якова Евгеньевича Джугашвили (тезки старшего сына Сталина). Он сообщает, что его бабушка Ольга Голышева была женой старшего сына Сталина Якова Иосифовича Джугашвили. Он считает своего отца Евгения Джугашвили (Голышева) внуком Сталина. Хотя Светлана Аллилуева в видеобращении, показанном в программе "Пусть говорят" от 3 декабря 2019 года, называла его "самозванцем", и никаких документальных доказательств родства Жени Голышева с семьей Сталина нет.

Единственная фотография, запечатлевшая встречу Евгения Джугашвили со Светланой Аллилуевой. Фото: Предоставлено РГАСТИ

Предоставим слово документалисту Лане Паршиной: «В своем расследовании мы использовали архивные материалы фонда Сталина в РГАСПИ под номером 558 опись 11 дела 1555 и 1567. Г-н Джугашвили утверждает, что сведения в статье являются клеветой и порочат честь его бабушки. В частности, мы цитируем Агентурную записку КГБ, датированную 1948 годом, из дела 1555, где, по словам майора первого отдела МГБ Сергеева, бабушка Евгения Джугашвили Ольга Павловна не работает, к ней, по словам соседей, "ходят неизвестные мужчины". В Агентурной записке также подтверждается, что бабушка Якова Евгеньевича пристроила своего сына в Суворовское Училище через Президиум Верховного Совета СССР (не Сталин его пристраивал!), что совпадает с информацией в других архивных документах, в частности, в ее письме Маленкову, где она подписалась как Ольга Павловна Михайлина.

Бабушка Якова Джугашвили подписывалась как Ольга Павловна Михайлина

Я хочу напомнить Якову Евгеньевичу о том, что во второй части программы «Максимум» телеканала НТВ под названием «Как Закалялась Сталина» в 2008 году корреспондент Олег Ясаков показал вашему папе Евгению видеообращение дочери Иосифа Сталина к Женьке Голышеву, которого она называла именно так и никак иначе. В видеообращении Аллилуева называет Женьку Голышева самозванцем, который «подвизается» у сталинистов, зарабатывая на имени Сталина. Аллилуева потребовала от вашего папы провести ДНК-тест для доказательства родства, так как знала всю эту порочащую честь семьи историю, когда мальчик Женя написал «дедушке Сталину» письмо. Возможно, в тот момент в далеком 1952 году он искренне верил, что является внуком Сталина… Ваш папа Евгений лишь поерзал на скамейке в парке, где ему показали видео Аллилуевой и сказал, что дочь Сталина - сумасшедшая женщина, которой верить нельзя и у него есть фото их встречи в 1985 году, которое служит доказательством родства. Если бы все могли доказать родство, основываясь лишь на фото со знаменитостью, то, боюсь, известные люди перестали бы позировать с фанатами. Ваш папа Евгений отказался от ДНК, потому что узнал горькую правду, когда повзрослел, после смерти Сталина.

Семья Сталиных понимает, что есть люди, которым хочется прикоснуться к историческим личностям. Вопрос в том, с какой целью? Лучше докажите чистоту ваших намерений достойно носить фамилию Джугашвили, раз уж вы ее носите по наследству от Голышева. Кстати, по словам Аллилуевой, это Ольга поменяла сыну фамилию на Джугашвили, хотя в метриках при рождении он значился как Голышев.

Давайте проведем тест ДНК, как это сделал внук Сталина Давыдов, чтобы расставить все точки над «i». Правнук Сталина Селим Бенсаад (внук старшего сына Сталина Якова) готов пройти с вами генетическую экспертизу. Для того, чтобы оставить все сомнения, мы сравним ДНК не только между вами и Селимом, но подключим других, родственников Сталина.

Селим Бенсаад - единственный ныне живущий потомок Сталина по линии его старшего сына (дочь Якова Галина Джугашвили родила Селима от алжирского студента). Селим от рождения - инвалид по слуху, но он смог реализовать себя как художник-иллюстратор, не используя фамилию Джугашвили и родство со Сталиным. Его «Московские пейзажи» являются национальным достоянием Алжира. Поучитесь характеру и достоинству у него и примите этот вызов!" — заключила Лана Паршина.

Потомков Сталина часто зовут в различные ток-шоу. Фото: Instagram Селима Бенсаада

Селим Бенсаад подтвердил kp.ru, что связывался с Яковом в соцсетях и хотел встретиться, чтобы узнать, остался ли в архивах их семьи перевод денег от бабушки Юлии Джугашвили. Ольга Голышева писала супруге сына Сталина Юлии, что она якобы родила внебрачного ребенка от Якова, и Юлия из жалости выслала ей один раз денежный перевод, из-за которого Яков «на нее орал и была ссора».

«Бабушка Юля рассказывала маме, что Яша оскорбился сильно, потому что потерял ребенка-дочь в предыдущем браке и никогда бы не отказался от родного сына, - уверяет Селим Бенсаад. – Моя мама Галина Джугашвили рассказывала, что этот Женька Голышев рожден от кого угодно, только не от Якова, сына Сталина. Яков с ней никогда не спал. И потому этот тезка моего деда не имеет отношения к семье Сталина».

ОТ АВТОРА

В ответ на требование Якова Евгеньевича опубликовать опровержение, заявляем, что все факты в статье Анны Велигжаниной были проверены и перепроверены несколько раз перед публикацией.

«А вот у вас, Яков Евгеньевич, нет возможности доступа к госархивам, поскольку ваше родство в отличии от Селима Бенсаада не доказано и не подтверждено документами. Поэтому и ваши попытки как-то себя проявить, как, например, намерение открыть бюст Сталину в Волгограде, выглядят самопиаром», - считает Лана Паршина.

Я, Анна Велигжанина, автор статьи о «родственниках» Сталина из Урюпинска тоже предлагаю Якову Джугашвили пройти ДНК-экспертизу с законной родней вождя, после чего делать выводы.

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