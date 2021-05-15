Шеф-повар поделился секретом, как сделать просто хороший суп потрясающим

Любой суп можно превратить в шедевр кулинарного искусства Фото: EAST NEWS

На портале Medium.com Малки Макьюэн рассказал о секрете, который он узнал от знакомого шеф-повара. Этот способ превращает любой суп в шедевр кулинарного искусства, заставляющий людей просить добавки. Хитрость стоит взять на вооружение, ведь это не требует каких-то особо редких ингредиентов или специй, а отличные вкусовые характеристики получившегося блюда, оказывается, научно подтверждены. Вот что пишет мистер Макьюэн:

«Я никогда не использую какой-то особый рецепт для приготовления супа. Возьмите лук-репку, морковь и лук-порей - или используйте любые овощи, которые у вас есть, - и превратите их в блюдо, которое порадует ваши вкусовые рецепторы и наполнит радостью жизни.

И вам не нужен сложный рецепт. Запомните простой способ приготовления супа, который всегда будет заслуживать благодарностей и просьб о добавке.

Если вы не верите мне на слово, вот доказательство.

Моя секретарша Рос обычно приносила на обед домашний суп, и я - свой. Каждый нахваливал собственный, пока однажды мы решили, что неплохо попробовать блюда друг друга.

Что ж, обед Рос явно проигрывал моему. Он был хорошо посолен и поперчен, полон полезных овощей, и я с удовольствием съел бы миску на обед. Но если бы у меня был выбор, я бы все равно съел свою. Девушка наслаждалась моим бульоном: «Восхитительным, но, возможно, слишком насыщенный на мой вкус», - сказала она, чтобы не проигрывать.

Окей…

Мы решили начать настоящее соревнование. Дегустация вслепую! Раз в неделю мы кормили наши офисные войска. Они получали половину миски ее супа и половину моей, а затем голосовали за то, какой суп они предпочитали.

Многие языки смаковали наши бульоны. Многие руки вычерпывали ложками все до дна. Я проиграл только один раз.

За это время мы приготовили сотню супов. Часто мы бросали друг другу вызов, чтобы приготовить один и тот же суп: на одной неделе это был гороховый с копченостями, на следующей - бульон с куриным яйцом, а через неделю - грибной.

И во всех этих поединках большинство сотрудников голосовало за меня. Не зная, где суп их начальника!

Только в мой последний рабочий день Рос набралась смелости спросить: «В чем твой секрет?»

Я узнал этот секрет от лучшего шеф-повара. Все очень просто.

Возьмите пару ложек оливкового масла и обжарьте овощи в течение двух минут прямо в кастрюле. Добавьте соль и перец, пока они жарятся. Это усиливает вкус, и вам не понадобится столько приправ. Только после этого можно добавлять воду или бульон.

Для обжарки подходит абсолютно любой овощ - я беру тот, что подвернется в холодильнике.

Между прочим, за этим рецептом стоит настоящая наука наука.

Люди привыкли думать, что мы считаем жирную пищу более вкусной из-за ее запаха и текстуры. Но новые исследования показывают, что у нас есть рецепторы, которые настроены исключительно на восприятие жира. То есть мы ощущаем пищу не только как сладкую, кислую, горькую, соленую, горячую или холодную, но и как «жирную».

Был обнаружен специфический рецептор, который реагирует на линолевую кислоту, которая входит в состав многих триглицеридов, содержащихся в натуральных жирах и маслах, таких как подсолнечное масло, оливковое соевое или кукурузное.

Есть много «строительных блоков», из которых формируется вкус блюда. И жир играет здесь важную роль».

Что ж, рецепт американского шеф-повара знаком каждой российской домохозяйке. Разве что о научной подоплеке нашей традиционной «поджарки» мы не догадывались. Но теперь будем пассеровать лук с морковкой не как бабушка научила, а как велит наука физиология.