Суд отправил Медведчука под домашний арест Фото: REUTERS

Киев может поменять Виктора Медведчука на осужденных в России украинских граждан. Это не шутка. Еще раз: Киев может обменять гражданина Украины лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука на осужденных в России за те или иные действия граждан Украины.

Это не какая-то полоумная Фарион или взбесившаяся Таня Черновол заявила. Это Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов такое заявил публично журналистом, добавив, что решение об этом будет принимать президент после того, как Медведчука осудят по инкриминируемым ему статьям. Заметьте, опять же, не если, а когда.

Тут, конечно, есть много вопросов. Суд выбрал Медведчуку такую меру пресечения – домашний арест – которая не предусмотрена инкриминируемыми ему статьями. Настолько беспомощной была прокуратура в своих обвинениях. Судья даже публично отчитывал сторону обвинения и разъяснял им смысл тех или иных статей УК Украины. Но не стоит обольщаться, если власть сказала сидеть, значит, Медведчука осудят. Он и так поломал всю игру Банковой, где находится Офис президента Украины, явившись и в Генеральную прокуратуру, и на суд. Ведь у Зеленского явно рассчитывали на бегство Медведчука из Украины. Тем самым, оппозиционер выключал бы себя из политической жизни Незалежной. А Медведчук этого делать не стал.

Впрочем, сейчас речь не об этом. Удивительное ноу-хау от Киева, когда он одних своих граждан выменивает на других – придумано не сегодня. Это еще при администрации Петра Порошенко Киев традиционно занимался аналогичными действиями: перед обменом с ЛДНР пленными украинские спецслужбы набирали побольше своих же сограждан, чтобы было из кого формировать «обменный фонд».

История с Медведчуком – один в один то же самое. Только уровень персон, занятых в этой комбинации, уже зашкаливает. Причем, в Киеве, похоже, всерьез рассчитывают, что если Медведчука связывают какие-то человеческие отношения с Путиным, то они, вступив на скользкий путь такого шантажа, вытащили козырную карту. Разуверять их в этом не стоит, они сами должны убедиться, что Путина еще никто и никогда ник чему принудить не мог.

Между тем, интуитивно или рационально Киев нашел уникальную технологию про то, как он может действовать, чтобы попытаться вернуть Крым. Например, можно ловить каждый день и расстреливать десяток или сотню своих сограждан на улицах украинских городов, угрожая, что это будет продолжаться до тех пор, пока Россия не выведет свои войска с полуострова.

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