В американском университете слова «первокурсник» и «старшекурсник» сочли сексистскими

Преподаватели Университета Пенсильвании проголосовали за отказ от употребления терминов «первокурсник», «второкурсник» и «старшекурсник». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Преподаватели Университета Пенсильвании проголосовали за отказ от употребления терминов «первокурсник», «второкурсник» и «старшекурсник» в описаниях учебных курсов и программ.

Эти слова заменят на нейтральные определения «1-ый курс» и так далее, передает FoxNews.

Решение принято в рамках программы вуза «об удалении гендерных и двоичных терминов». В нем также говорится, что «университет, как и большинство других академических институтов, появился в мире, в центре которого обычно находятся мужчины».

«Таким образом, многие термины в нашем лексиконе имеют бинарный характер, ориентированный на мужчин», - говорится в документе, в котором также признается, что решения для тех, кто по тем или иным причинам не закончил обучение за положенные четыре года и остался на пятый, нет. «В таком случае обозначение студента пятикурсником, «будет иметь слегка негативный оттенок», поскольку укажет на возможные проблемы с его обучением.

В университете максимально изящно постарались обойти род местоимений «он» и «она». В политкорректной Америке, позволяющей вообще отказаться от принадлежности к мужскому или женскому полу, обращение к мужчине, считающему себя женщиной, и наоборот, может повлечь за собой требования в компенсации морального ущерба. Поэтому вышеупомянутый документ отредактирован таким образом, что в нем используется исключительно местоимение «они».

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