В музее за закрытыми окнами до полуночи будут читать неудобные стихи

Государственный музей истории ГУЛАГа примет участие в Ночи музеев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

15 мая в стране пройдет акция "Ночь музеев". Одно из самых необычных мероприятий запланировано в Музее истории ГУЛАГа. Начиная с 20:00 и до полуночи современные поэты будут читать в "Доме на Самотеке" (так называют музей) "неудобные стихи".

- «Неудобными» стихотворения могут быть как из-за темы, которую не принято поднимать в светской беседе, так и из-за сложности поэтической формы, - рассказал "КП" продюсер "ночи" Егор Татаренко.

Скажем, в нашей действительности "неудобными" вполне могут стать и верлибры, то есть, стихи без рифмы и размера, отношение к которым до сих пор сложное. К таким "неудобным" стихам вполне можно отнести известный верлибр Олега Юрова:

Старость: износилась на дужках очков резинка от трусов.

или классическое стихотворение Бурича:

Мертвые

отодвигают ногами

ограды кладбищ.

Вечер будет транслироваться на YouTube. Но лучше, конечно, прийти самим. Поскольку это еще и шанс увидеть экспозицию, которая не сравнится ни с одной другой по силе эмоционального воздействия .

В кирпичном четырехэтажном здании музея часть окон закрыта ставнями. Здесь находятся экспонаты, рассказывающие о судьбах простых людей. Можно увидеть чудом сохранившееся письмо с этапа, написанное на клочке ткани, самодельные ложки и ножи из консервных банок. Рассказы репрессированных озвучивают артисты Чулпан Хаматова, Лия Ахеджакова, Инна Чурикова. А в одном из залов посетителям выдают очки виртуальной реальности, с помощью которых можно увидеть то, что осталось от лагеря «Бутугычаг».

В поэтическом марафоне примут участие поэты из Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Липецка и других городов России и мира. В числе приглашенных - известная мастер поэтического перформанса и эпатажа Света Литвак; поэт Илья Плохих, которого называют поэтическим наследником знаменитого Николая Глазкова. Будет легендарный Алексей Петрович Цветков, чьи строки "все невинны каждый наш я предам и ты предашь", - вошли в золотой фонд современной поэзии.

С переводами нобелевской лауреатки Луизы Глик выступит корреспондент "Комсомолки" Евгения Коробкова. Молодое поколение представят выпускники поэтической школы Майи Кучерской: Платон Гурьянов, Александр Семенов, Нати Алексеева, Марина Троцкая.

Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.

15 мая, суббота, Первый Самотечный переулок, дом 9, строение 1.

20:00 кинозал бесплатно 16+