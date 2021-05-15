Тема седьмого выпуска:"Как предотвратить трагедии, подобные той, что случилась в Казани?"

Представляем новый сезон программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен», где подростки обсуждают без взрослых самые важные для себя темы.

Тема седьмого выпуска:"Как предотвратить трагедии, подобные той, что случилась в Казани?"

спикеры: дети, родители и специальный гость - психолог Анна Девятко

ведущие: Петр Безменов, Юлия Голдовская и Анджелина Трошина

Программа подготовлена радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания @institut_vospitaniya при поддержке Министерства просвещения РФ.

#ИнститутВоспитания #Институтдетства

Ссылка на все выпуски программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен».