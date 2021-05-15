Греция открыта для россиян летом 2021: на каких условиях и сколько стоит отдых

С 14 мая россияне могут отправиться на отдых в Грецию. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Греция открылась для международного туризма - в том числе и для отдыхающих из России. О том, что это произойдёт 14 мая, в эксклюзивном интервью «КП» говорил министр туризма Греции Харис Теохарис. И действительно - в Элладу уже реально можно лететь в отпуск. Главные препоны греческие власти сняли.

Во-первых, отменили карантин для прибывающих из-за границы. Раньше все путешественники должны были провести 7 дней на карантине после прилёта в Грецию. Теперь не нужно, прилетай – и на пляж или к Акрополю.

Во-вторых, по всей Греции открылись кафе и рестораны. Что, разумеется, тоже важно для отдыхающих. Выпить греческий кофе, знаменитый «эленико», с видом на Эгейское море, съесть мусаку и тиропиту в горной таверне - ну как без этого представить греческие каникулы? Пока принимать гостей заведения могут лишь на открытых террасах и до 22.45.

В-третьих, сняты ограничения на перемещения по стране - и для самих греков, и для иностранцев. Можно путешествовать с острова на остров, что очень популярно в Греции, - на паромах или яхтах. Ездить на экскурсии к античным памятникам, в монастырь Метеоры и к другим православным святыням, на винодельни и сыроварни. Морские круизы и путешествия на яхтах тоже разрешены.

В-четвёртых, греки признали российскую вакцину «Спутник» (хотя на уровне ЕС решение об этом до сих пор не принято). Россияне, сделавшие прививку, могут лететь в Грецию без ПЦР-теста. Для тех, кто не вакцинировался, путь в Грецию тоже не заказан (см. «Документы»), просто нужен ПЦР-тест.

Карантина нет, прилетай – и на пляж или к Акрополю. Фото: Антон ПИКУС

В-четвёртых, консульство Греции выдаёт визы. И это не новость, в отличие от перечисленного ранее - Греция была единственной страной Шенгена, вообще не прекращавшей оформление виз во время пандемии. И единственной, официально пускающей россиян с туристическими визами уже более полугода, с сентября 2920-го. Да, в теории греческая граница открыта для нас давно, но реальным путешествиям мешали другие вещи - прямо рейсов не было, а в самой Элладе долго держали жёсткий локдаун.

В-пятых, к открытию сезона греки отменили квоту на въезд для граждан РФ. До сих пор лимит был 4 тысячи пассажиров в неделю. Сейчас – без ограничений.

В-шестых, авиасообщение между Россией и Грецией возобновлено (официально - ещё с 8 февраля). Летают прямые регулярные рейсы «Аэрофлота» и греческого перевозчика Aegean Airlines в Афины и Салоники (а там рядом Халкидики с их популярнейшими курортами). Рейсов мало, билеты дорогие. А на любимые нашими отпускниками пляжи Крита, Родоса, Коса и других греческих островов прямых рейсов пока нет. Добраться можно - из тех же Афин внутренними рейсами или на паромах. И тут как раз пригодится наш третий пункт: ограничений на передвижения по стране больше нет. Но напрямую-то было бы удобнее! Греки готовы: c 14 россиянам разрешен въезд через любой международный аэропорт, а также через сухопутные границы и морские порты Патра, Игуменица и Керкира (последнее полезно для пассажиров круизных лайнеров). Туроператоры очень ждут от Оперштаба и Росавиации на выполнение чартерных рейсов - пока возможны только регулярные, и их явно не хватает. С чартерами поездки в Грецию станут дешевле и удобнее. В общем, теперь ход у наших властей.

КОММЕНТАРИЙ ТУРОПЕРАТОРА

Вместо Турции

Дарья Домостроева, PR-директор компании «Интурист»:

- Именно на Грецию многие туристы сейчас меняют несостоявшиеся туры в Турцию. И сама по себе она, конечно, пользуется спросом. Сейчас главный вопрос - в разрешении на чартеры, очень ждём решения оперштаба. Пока отправляем туристов регулярными рейсами. Если чартеры в Грецию разрешат и при этом не возобновят авиасообщение с Турцией (оно ограничено до 1 июня, и не факт, что запрет не продлят. - Ю. С.), Греция станет популярнейшим зарубежным направлением для летнего отдыха.

Можно путешествовать с острова на остров, что очень популярно в Греции, - на паромах или яхтах. Фото: Антон ПИКУС

ЦЕНА ВОПРОСА

От 60 - 65 тысяч рублей - минимальная стоимость тура в Грецию на двоих в конце мая или июне. За эти деньги можно отдохнуть неделю в отеле 2 - 3* на Крите, без питания либо с завтраками. Включён авиаперелет из Москвы, трансфер, медстраховка.

От 80 - 90 тысяч рублей – неделя на двоих в 4-звездочном отеле на Крите или Родосе на тех же условиях.

ДОКУМЕНТЫ

Справки – можно на русском!

Один из трёх документов на выбор:

- сертификат о вакцинации на английском языке или русском языке. Он автоматически формируется на Госуслугах, если в личный кабинет добавлены данные загранпаспорта (проверьте и внесите, если у вас их там нет). После второй части прививки должно пройти 14 дней.

- справка об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID19. Также на русском либо английском. Частные лаборатории автоматически выдают справки на двух языках. В поликлинике можно сдать тест бесплатно, если успеете записаться на нужное время, - и справка на русском греков устроит. Анализ нужно сдать не больше чем за 72 часа до въезда в Грецию.

- справка о том, что человек переболел коронавирусом в последние 9 месяцев, или о наличии антител к коронавирусу. Опять же можно на русском языке, то есть просто из поликлиники.

Для детей до 5 лет эти документы не нужны.

Заполнить до вылета электронную анкету PLF (Passenger Locator Form) на сайте и получить QR-код. Его попросят на границе.

Шенгенская виза, медстраховка, подтверждение бронирования отеля – это все как до пандемии.

ЧТО С БЕЗОПАСНОСТЬЮ?

Греческие власти ввели 5 уровней безопасности туризма. О них “КП” рассказал министр туризма Греции Харис Теохарис:

1. Перед полетом: путешественники должны вакцинироваться либо сделать ПЦР-тест (см. “Документы”).

2. После прибытия в Грецию: пассажиров ждет выборочное экспресс-тестирование на Covid-19.

3. Подготовлены отели, где будут изолировать туристов с положительными ПЦР-тестами и их семьи.

4. Разработаны протоколы безопасности для отелей, ресторанов, транспорта. Очевидные меры – это маски и социальная дистанция. Прописано, как часто должна проводиться уборка, на каком расстоянии должны стоять столы в ресторанах и лежаки на пляжах и т.д.

5. Приоритетная вакцинация персонала отелей, гидов, водителей и других сотрудников туристической отрасли, которые контактируют с гостями.