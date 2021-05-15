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Звезды15 мая 2021 21:40

"Мне удалось сохранить брак": Дмитрий Колдун рассказал о пандемии и продюсере, оставившем его без штанов

В интервью kp.ru артист признался, что осенью надеется отметить 20 лет семейной жизни
Алена МАРТЫНОВААлена МАРТЫНОВА
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Дмитрий Колдун стал главной звездой вечеринки "Русского радио".

Дмитрий Колдун стал главной звездой вечеринки "Русского радио".

Фото: Иван МАКЕЕВ

Вечеринка Русского радио, на которой подвели итоги певческого конкурса среди слушателей "Пою любимое на Русском", собрала на одной площадке с дюжину звездных гостей от Валерии до модных Хабибки и Вани Дмитриенко. Но главной звездой вечера стал Дмитрий Колдун - именно с ним победитель конкурса получил возможность выступить дуэтом. А исполнив свою миссию, певец пообщался с kp.ru.

Дмитрий Колдун с победителем конкурса "Пою любимое на Русском".

Фото: Иван МАКЕЕВ

- За все майские праздники на шашлыках я был лишь однажды, все дни провел на съемках - на Первом канале стартует шоу "Три аккорда" с моим участием, - признался Колдун "Комсомолке". - А вот с концертами все не так хорошо, мы еще не до конца вышли из пандемии. На майские у меня было запланировано несколько выступлений в Москве, все на открытых площадках. Но в последний момент их отменили, видимо, из-за растущей статистики по ковиду...

- Соскучились по гастролям? Когда были в последний раз? - поинтересовалась "КП" у артиста.

- Я точно помню, когда последний раз летал на самолете: это было 19 марта 2020 года - вернулся в Москву с гастролей. С тех пор, если езжу куда-то выступать, то передвигаюсь исключительно на машине. Работы заметно поубавилось, больших туров нет, поэтому пользуюсь случаем.

- Весь шоу-бизнес жаловался на безденежье в "коронакризис". На чем вам пришлось экономить?

- Я всегда жил скромно, еще с детства у меня выработалось экономное отношение к деньгам. У меня и трат-то больших нет, а спонтанные дорогие покупки - совсем не про меня. Нет таких вещей, на которые я могу вдруг взять и спустить большие суммы. Безрассуден я в романтических отношениях, а не с финансами.

Валерия и Иосиф Пригожин на вечеринке "Русского радио".

Фото: Иван МАКЕЕВ

Хабибка и Ваня Дмитриенко.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- И в какие же безрассудства вы пустились на изоляции?

- Я целый год провел дома с семьей - это и было самым большим безрассудством! Не секрет, что многие развелись в этот период. Для артистов, которые постоянно пропадают на гастролях, этот "домашний арест" стал огромным стрессом. Но мне удалось сохранить брак, и надеюсь в этом году мы с женой отметим 20-ю годовщину нашей совместной жизни. Дотянем до юбилея в октябре, а там, дай бог, и гастроли начнутся...

- На "Евровидении" за кого будете болеть - Манижу или фаворитку Киркорова?

- У меня российская симка, поэтому тут без вариантов - буду голосовать за Наталью Гордиенко. Не только потому, что у нее классная песня, но и, конечно, из-за Филиппа Киркоров. Я очень благодарен ему за все, что он сделал для меня на "Евровидении" (в 2007 Колдун, продюсируемый поп-королем, занял 6-е место на конкурсе - это лучший результат Белоруссии за все время участия в "Евровидении". - Ред.).

Близняшки-диджеи на вечеринке "Русского радио".

Фото: Иван МАКЕЕВ

Анна Калашникова на вечеринке "Русского радио".

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Вы работали не только с Киркоровым, но и Дробышем, и другими продюсерами. Насколько успех артиста зависит от наставника, или лучше быть одному?

- Конечно, можно и самостоятельно выступать. Но далеко не всегда артист представляет собой самостоятельную творческую единицу. Продюсер ведь может быть и композитором, и организатором, и администратором, иметь кучу полезных связей и денег... Многие артисты предпочитают снять с себя эти полномочия. У меня сейчас нет продюсера, но есть команда, которая мне помогает. Это не классический контракт продюсера с артистом. У нас условия договорные.

- Однажды продюсер забрал у вас все, вплоть до концертных костюмов...

- Да. было дело. Но я все равно в них не собирался выступать. Поэтому, когда у меня забрали рубашки, штаны, куртки из питона и даже трусы, мне было, что надеть!

- А что для вас стало настоящим ударом от продюсера? Сейчас многие жалуются на домогательства...

- Мне сложно судить, не знаю, что можно считать харассментом. Ведь когда человек демонстрирует к тебе симпатию, это тоже можно расценить как домогательства. В моем случае все было очень корректно, меня никто ни за что не хватал!

- Из-за этих скандалов у обывателей складывается ощущение, что шоу-бизнес - одна общая постель...

- Ну не без этого, конечно. Но я с таким никогда не сталкивался. Думаю, это происходит где-то наедине, а не в гримерках.

Мария Вебер на вечеринке "Русского радио".

Фото: Иван МАКЕЕВ

Бурито на вечеринке "Русского радио".

Фото: Иван МАКЕЕВ

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