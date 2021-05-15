Что ел, пил и кого ненавидел Михаил Булгаков: отвечаем на самые глупые вопросы об авторе "Мастера и Маргариты"

15 мая исполняется 130 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова. Фото: Фотохроники ТАСС

15 мая исполняется 130 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова. В честь праздника в кинотеатре "Художественный" состоялся бесплатный показ фильма "Записки юного врача" и лекция о Булгакове, которую прочел литературовед Олег Лекманов. Понятное дело, регистрация закрылась в мгновение ока, но самое интересное, что нужно знать о Булгакове, мы записали.

Как выглядел Булгаков?

Несмотря на привычный образ Булгакова — накрахмаленные воротнички, монокль, — о нем можно встретить и совсем другие воспоминания. О его невероятно заношенной бесформенной шубе — «дахане» и не вполне свежих халатах. Но в каком бы виде не появлялся писатель, поражали его необыкновенного цвета глаза. "Синеглазый", - называл Михаила Афанасьевича его племянник Сережа.

Что ел Михаил Афанасьевич?

Михаил Афанасьевич Булгаков именовал свою квартиру "лучший трактир в Москве!". Он слыл гурманом и мастером "вкусных" описаний. В своих произведениях описывал еду как никто другой!

Помните застолье у профессора Преображенского?

"Сам он... подцепил на лапчатую серебряную вилку что-то похожее на маленький темный хлебик...Глаза Филиппа Филипповича засветились.

– Это плохо? — жуя, спрашивал Филипп Филиппович. — Плохо? Вы ответьте, уважаемый доктор.

– Это бесподобно, — искренно ответил тяпнутый.

– Еще бы… Заметьте, Иван Арнольдович, холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Мало-мальски уважающий себя человек оперирует с закусками горячими. А из горячих московских закусок это — первая. Когда-то их великолепно приготовляли в «Славянском базаре»".

Закуска профессора уже много лет не даёт покоя кулинарным экспертам по литературным произведениям. Большинство из них придерживается мнения, что это популярная в "Славянском базаре" закусь - "жареные мозги на чёрном хлебе". А сам Михаил Афанасьевич среди самых изысканных блюд больше всего уважал селедку под специальной "булгаковской" заправкой. Рецепты булгаковских блюд - в конце материала.

Что пил Булгаков?

Михаил Афанасьевич очень уважал водку. Но не всякую. Помните сцену из «Собачьего сердца», в которой доктор Борменталь хвалит «Ново-благословенную» водку? Очень, говорит, приличная, 30 градусов.

Эту водку стали изготавливать в Москве после отмены сухого закона, но Булгаков такую не любил и всячески презирал:

«В Москве событие – выпустили тридцатиградусную водку, которую публика с полным основанием назвала «рыковкой», - пишет Михаил Афанасьевич в дневнике. - Отличается она от царской водки тем, что на 10 градусов слабее, хуже на вкус и в четыре раза дороже».

Называлась водка «Русской горькой», но в народе ее именовали «рыковкой» или «Новоблагословенной», по названию улицы, на которой стоял завод «Кристалл». Михаил Афанасьевич предпочитал сорокаградусную водку или - самогон домашнего производства. Но пил спиртное он тоже по-хитрому, добавляя в рюмку чёрный рижский бальзам, который называл "пиконом". Будучи доктором, он верил, что бальзам очень полезен.

В это верила и Екатерина Вторая. По легенде, предприимчивый изобретатель рижского бальзама излечил ее этим снадобьем от желудочных колик.

Любил ли Булгаков кошек?

Не любил. Он был собачником и обожал щенка по кличке Бутон. По словам второй супруги писателя Любови Белозёрской, в квартире жили кошки, но Булгаков брезговал брать их на руки, а если кошка запрыгивала на стол, то он протирал это место бумажкой.

Правда ли, что Маяковский - первый враг Булгакова?

При жизни Булгаков и Маяковский терпеть не могли друг друга. В пьесе "Клоп" Маяковский включил Михаила Афанасьевича в "словарь умерших слов" : " бюрократизм, богоискательство, бублики, богема, Булгаков..." В свою очередь Булгаков постоянно выводил недруга в своих произведениях, как комичного мещанина с постной физиономией. Некоторые литературоведы считают, что герой "Мастера и Маргариты" - бездарный поэт Рюхин, который пишет "взвейтесь" и "развейтесь" и завидует Пушкину - это тоже Маяковский.

При жизни два автора друг друга не били, а играли в бильярд, переругиваясь. На эти баттлы собиралась творческая интеллигенция, втайне рассчитывая, что дело дойдет до мордобоя. Но увы.

"Независимо от результата игры прощались дружески. И все расходились разочарованные", - писал грустный очевидец.

Писал ли Булгаков стихи?

В своей жизни Михаил Булгаков написал лишь одно стихотворение. Оно датируется 28 декабря 1930 года называется "Funeralis", что переводится с латыни как "Похороны". Литературоведы считают, что стихотворение посвящено смерти Маяковского. Пусть Маяковский нигде не упомянут напрямую, но строчки: "Почему твоя лодка брошена раньше времени на причал", - явно отсылают к знаменитому "Любовная лодка разбилась о быт". Смерть поэта потрясла Булгакова.

Почему ты явился непрошеный,

Почему ты молчал, не кричал,

Почему твоя лодка брошена

Раньше времени на причал?

Есть в отместку достойная кара.

Почему ты меня не берег?

Я гоним под Господним ударом,

Почему он меня подстерег?

В тот же миг в нашем подполе крысы

Прекратят свой флейтиный свист...

Я уткнусь головой белобрысой

В недописанный лист.

Правда ли, что Воланд - это Сталин?

Некоторые литературоведы уверяют, что "Мастера и Маргариту" Булгаков написал для того, чтобы роман прочел Сталин. А в образе Воланда писатель запечатлел Сталинские черты. В частности, такой точки зрения придерживается Мариэтта Чудакова.

- Скорее всего, фигуру Воланда уместно проецировать на Сталина и Михаилу Афанасьевичу действительно хотелось, чтобы в его герое были сталинские черты, - говорит литературовед Олег Лекманов. - Для Булгакова Сталин был фигурой, которая возвращает страну в состояние Империи. А хотим мы того или не хотим, но Булгаков был приверженцем Империи.

Правда ли, что Сталин подарил Булгакову сапоги?

Недавно эту байку показали в мультфильме "Нос. заговор не таких" Андрея Хржановского.

Суть истории такая. Булгаков написал письмо Сталину, что его пьесы не печатают и не ставят. И подписал письмо "Ваш Трампазлин". Заинтригованный Сталин вызвал писателя к себе. Поскольку Михаил Афанасьевич приехал босиком, то вождь повелел Ягоде, Микояну и Ворошилову отдать писателю сапоги. Обув гостя, Сталин спросил, сколько денег тот хочет получить за пьесу.

Услышав ответ "рубликов пятьсот", Сталин позвонил в театр. (Причем, дозвонился не сразу, потому что все абоненты умирали на месте). Наконец, кто-то взял трубку.

- Я, конечно, не специалист, но мне кажется, за эту пьесу надо заплатить тысяч пятьдесят. Что? Шестьдесят? Ну хорошо, - удовлетворенно сообщает вождь.

В конце мультфильма Булгаков уезжает в Киев, а Сталин грустит, что его любимый "Мишико" от него уехал.

Мало кто знает, что байка целиком и полностью была сочинена Булгаковым. По крайней мере, так сообщала его жена Елена Сергеевна. Сценка была найдена среди ее бумаг, правда, без каких-то указаний на то, когда, где, кому, при каких обстоятельствах ее показывали.

Правда ли, что Сталин позвонил Булгакову по телефону?

Судя по всему, никакой такой встречи со Сталиным у Булгакова не было. Но вождь Михаилу Афанасьевичу действительно звонил.

Некоторое время Булгаков бомбардировал "верха" письмами о том, что он хочет уехать.

18 апреля 1930 года ему позвонили. На том конце провода был сам вождь. “Вы хотите уехать? Что, мы вам очень надоели?” - спросил он.

Булгаков ответил, что он хотел бы жить в России, но у него нет работы. Он хочет работать в Художественном театре, но его не берут.

“А вы подайте заявление туда, – ответил Сталин. – Мне кажется, что они согласятся”.

Все случилось так, как сказал Сталин.

Получилось, что вождь действительно устроил писателя на работу.

Какие мистические истории связаны с Булгаковым?

Как известно, Булгаков боготворил Гоголя. «Учитель, укрой меня своей чугунной шинелью»,— написал когда-то он.

Спустя десять с лишним лет после смерти Булгакова его вдова зашла к кладбищенским гранильщикам и увидела в мастерской огромный черный камень. Гранильщики сказали, что этот камень стоял на могиле Гоголя, но к юбилею Николая Васильевича правительство сделало новый памятник и старый оказался ненужным.

Елена Сергеевна выкупила этот камень и установила на могиле мужа. Так сбылось его пророчество. Иносказательная, фигуральная «чугунная шинель» обрела реальность — материализовалась в камне.

Что бы изменил Булгаков в романе "Мастер и Маргарита", если бы мог?

Свой роман Михаил Афанасьевич писал, уже зная, что это будет его последняя книга. Он умирал от нефросклероза, в конце жизни ослеп и последние главы романа диктовал жене.

Как говорит филолог Олег Лекманов, в романе есть несостыковки, которые, вероятно, писатель захотел бы убрать. Например, по оплошности Маргарита в книге умирает дважды. А когда свита Воланда покидает Москву - то среди всей честной компании нет Геллы. Когда кто-то спросил у вдовы Булгакова, куда делась нагая демоница, Елена Сергеевна махнула рукой и сказала: "Да Миша просто про нее забыл".

Кстати:

Интереснейший цикл лекций Олега Лекманова о Михаиле Булгакове можно найти на сайте лектория "Башня".

Рецепт любимых блюд Булгакова

Закуска «жареные мозги на чёрном хлебе».

Сварить в подсоленной воде кости и вынуть из них мозг. Ржаной (непременно ржаной!) хлеб порезать на маленькие аккуратные крутоны размером примерно 3х6, а толщиной 1-1,5 см (тут главное - чтобы отправить в рот разом, "в один кус"). В этих "хлебиках" чайной ложечкой или ножом аккуратно сделать маленькие углубления. Положить на сковородку с растопленным сливочным маслом и обжарить с обеих сторон. Быстро заполнить углубления готовым костным мозгом, посолить, поперчить, посыпать зеленью.

"Булгаковская заправка"

Берем одну тушку соленой селедки, одну столовую ложку подсолнечного масла, одну чайную ложку горчицы, одну чайную ложку шестипроцентного яблочного уксуса, одну чайную ложку сахара, соль, черный молотый перец. Селедку очищаем от костей и кожицы, вымачиваем в молоке. Осторожно распластываем на блюде и прикладываем к ней голову и хвост. Если в рыбе обнаруживаются молоки - это очень хорошо! Тщательно растираем со сливочным маслом, разделяем на маленькие порции и потом выкладываем вокруг селедки. Поливаем селедку секретной булгаковской заправкой. Для этого смешиваем в отдельной емкости подсолнечное масло, горчицу, сахар, уксус, соль и перец. Даем выстоять полчаса в прохладном месте. С одной стороны селедку украшаем мелко нарезанным вареным картофелем и свеклой. С другой стороны - свежими огурцами с зеленью.

Подаем на стол.