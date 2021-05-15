В Испании украли трактаты Галилея: похоже, что не всех воров, специализировавшихся на кражах антикварных книг, поймали

Книжные воры украли из Национальной библиотеки пять трактатов Галилео Галилея. Фото: Shutterstock

Не секрет, что преступники нередко специализируются на похищении определенных ценностей: кто-то грабит банки, кого-то привлекают ювелирные изделия, а некоторые зациклены на похищении произведений искусства.

Недавно в США была задержана банда, которая занималась кражей из домов состоятельных американцев исключительно столового серебра, полицейским Европы приходится бороться с несколькими бандами, которые «работают» исключительно в ювелирных бутиках.

И все-таки они пропали

В начале мая Министерство культуры Испании заявило, что из Национальной библиотеки пропали пять трактатов Галилео Галилея.

Ранее также стало известно об исчезновении книги Siderus nuncius, написанной великим ученым в 2014 году. Пропажу уникального трактата руководству библиотеки удавалось скрывать в течение четырех лет – подмена оригинала искусно сделанной копией была обнаружена еще в 2014 году, но заявление о пропаже поступило в полицию лишь спустя четыре года.

В туманном Альбионе

Интерпол гордится поимкой банды, занимавшейся похищением редчайших коллекционных книг. Мастерство и дерзость преступников вызывали невольное восхищение даже у сотрудников спецслужб, которые занимались их задержанием.

Все началось в конце января 2017 года в лондонском международном аэропорту Хитроу. Трое злоумышленников прибыли «на дело» на неприметном синем «Рено». Двое через проделанную в ограждении дыру отправились к складскому комплексу, третий – остался поджидать сообщников с добычей.

За следующие пять с небольшим часов пара грабителей сделала то, что считалось в принципе невыполнимым. Они взобрались по отвесной стене здания хранилища, каждый метр которого был освещен и просматривался с помощью камер наблюдения, на головокружительной высоте прошли по скользкой металлической крыше, добрались до люка освещения и, вырезав в нем дыру, спустились на 14 метров вниз – в сам склад. И это все при том, что погрузочно-разгрузочные работы в комплексе не прекращались ни на минуту.

Только книги

В полной темноте преступники отыскали то, за чем пришли: металлические ящики с бесценными книгами, приготовленными к отправке.

«Опасная работа. Этим не занимаются обычные грабители. Они точно знали, чего хотят. Рядом было много других ценностей, но они искали эти книги», – сказал позже сотрудник полиции Лондона Дэвид Уорд.

Добычей похитителей книг стали уникальные экземпляры изданий произведений Данте, Ньютона, Кеплера и других писателей и ученых, многие из которых имели на своих страницах пометки прежних известных владельцев, например, «Тайны мироздания» 1621-го года, ранее принадлежавшие Альберту Эйнштейну.

Всего грабителям удалось унести 240 книг на общую сумму более $3 миллионов, но дело было не только в деньгах – подобная утрата, по мнению экспертов, просто невосполнима для мировой культуры и науки.

По данным полиции, воры, совершившие дерзкое ограбление, тут же покинули Великобританию. Но пока полиция просматривала видеозаписи, на смену улетевшим грабителям явились другие и провернули тот же фокус в Хитроу. И еще раз, и еще… За непродолжительное время преступники обчистили более 10 хранилищ по отработанной до мелочей схеме.

Таинственный звонок

Конец действиям банды положил анонимный телефонный звонок: неизвестный рассказал прокурору Румынии Алине Албу, что организованная группировка базируется на территории его страны, попросил отнестись к его словам серьезно и назвал несколько имен преступников, одно из которых показалось прокурору знакомым.

В разработку банды похитителей книг включились правоохранители Румынии, Великобритании, Германии, Нидерландов и Италии. В 2019 году по команде более полутора сотен полицейских в разных странах одновременно начали обыски в 45 местах. В результате слаженных действий стражей порядка в нескольких европейских странах были задержаны 11 человек. Одному удалось сбежать, но ненадолго – спустя полгода его арестовали в Италии.

Сколько веревочке не виться…

Всех подозреваемых экстрадировали в Соединенное Королевство, а в феврале 2020 года начались слушания по их делу. Осенью того же года объявили приговоры: «мозговой центр» организации Гаврила Попинчук и Кристиан Унгуряну получили по пять лет тюрьмы, непосредственные исполнители похищений – до четырех лет.

А вот украденные книги нашлись. Почти все (специалисты недосчитались всего четырех томов) бесценные издания хранились в мусорных баках в небольшом погребе под гаражом дома Унгуряну.

Но сигнал, поступивший из Испании, заставил Интерпол задуматься: возможно, на свободе остались еще несколько человек, крадущих исключительно ценные книги.