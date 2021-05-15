Ведущий программы Алексей Пиманов: «Чтобы вернуть «Человек и закон» с того света, взял кредит в 100 тысяч долларов»

Алексей Пиманов пришел на работу в Останкино 35 лет назад. Фото: Алексей ФОКИН

Каждую неделю в эфире Первого канала выходит программа «Человек и закон»: все привыкли видеть Алексея Пиманова серьезным, собранным и разоблачающим беспредел. Но в свободное от передачи время он успевает руководить холдингом «Звезда», играть в футбол с российскими легендами и снимать кино про советских. «КП» поговорила с телеведущим и медаименеджером в преддверии круглой даты — крупной годовщины начала работы в телецентре.

- Алексей Викторович, первый рабочий день в Останкино у вас случился 35 лет назад. Что привело туда? Хотели ведь стать историком, наукой заниматься.

- Я к тому моменту начал печататься, потихоньку начал писать и понимал, что надо заканчивать техническое образование, потом уже получать гуманитарное, то есть идти дальше по этой линии: литинститут или журфак. В итоге 17 апреля 1986 года вернулся из армии, а в начале мая проезжал мимо Останкино на девятом троллейбусе, увидел на остановке объявление о приеме на работу. Сошел, прочитал, шансов было ноль, но решил рискнуть — и с того времени работаю на Первом канале. Дальше был путь от видеоинженера до нынешнего положения (начиная с 1997 года — руководителя программы «Человек и закон», а с 2013 года — главы медиахолдинга «Красная звезда» - Авт.)

- Как просто. А первый рабочий день помните? Чем занимались?

- Я обслуживал выносные камеры — это то, что сейчас у каждого на плече — тогда их было всего 70 штук на всё Гостелерадио. Мы работали в отделе, который их обслуживал: настраивать, отвечать за звук на площадке, целая наука. Каждые три-четыре дня были командировки. Первая — в Михайловское на день рождения Пушкина 6 июня. Я был буквально потрясен. Прежде всего, количеством выпитого нашими писателями (смеется).

- Через 10 лет после этого вы стали вести «Человек и закон». Как оказались там?

- Это почти анекдот. Программа появилась в 70-м, я был маленьким, и когда родители смотрели «Человек и закон», был уверен, что она называется «Человек из окон». И если б мне тогда сказали, что буду вести эту программу, рассмеялся бы. Моими интересами были музыка, история и футбол, которым я занимался профессионально. В жизни не мог предположить, что стану ведущим общественно-политической передачи, в которой работали глыбы — серьезные юристы, педагоги — Безуглов, Севостьянов, Краузе. Но в 1993 году в 30 лет стал директором студии общественно-политического вещания еще в Гостелерадио — карьера развивалась неимоверно быстро — и «Человек и закон» мы буквально вытаскивали с того света. До этого у меня уже была своя компания, производящая клипы и рекламные ролики, а еще выпускал программу «За кремлевской стеной». С тех пор я и начал курировать программу «Человек и закон». А после приватизации Останкино, когда всю команду передачи выкинули на улицу, убедил не закрывать «устаревший» проект, а перезагрузить — и взял для этого кредит 100 тысяч долларов. Огромные деньги по тем временам, особенно с учетом инфляции. Просто нужно было первые полгода платить людям зарплату, которых «кинули» предыдущие продюсеры. Платил зарплату из кармана. Продюсировал. И всегда считал себя режиссером, в кадр этой программы садиться не собирался. Но в определенный момент стало понятно, что в студии нужен молодой человек. Так мы с Константином Абаевым сели в кадр программы «Человек и закон». Вот и сижу до сих пор. Нет ничего более постоянно, чем что-то временное.

Алексей Пиманов: "В "Человеке и законе" никогда не говорю то, во что не верю". Фото: Личный архив героя публикации

- Наверняка за время работы программы кучу раз испытывали давление или даже наезды с угрозами.

- Ну, это неотъемлемая часть нашей работы, особенно в 90-е и нулевые. Почти каждый выход в эфир сопровождался звонками, угрозами, истериками: «Что вы творите? Не делайте! Не надо!». Это происходило постоянно. Первая угроза по мобильному телефону поступила, когда ехал со скоростью 120 км/ч по Новорижскому шоссе. Спич касался моей семьи, поэтому звонок вывел меня из себя. Не страх, внутри закипело бешенство — остановился на обочине, включил аварийку и минут 15 приходил в себя. Ступор от неожиданности. А потом уже начали привыкать. К тому же я всем этим переговорщикам всегда говорил, что есть жесткий и понятный закон. «Клиенты» должны знать, что информацией обладает вся команда, а не я один. Что не страхует от персональной мести, конечно.

- В футбольном мире вы персона нон-грата после скандального репортажа про отдыхающих под кальян перед важным матчем футболистов сборной России в 2009 году?

- Ну нет, что вы. Во-первых, я отлично общаюсь со многими футбольными руководителями — Евгением Гинером (президентом ФК ЦСКА), Валерием Газзаевым (бывший глава оргкомитета объединенного чемпионата России), Владимиром Леонченко (генеральный директор ФК «Локомотив») и другими. Играю в футбол с Дмитрием Аленичевым (легенда «Спартака» и сборной России), Гурамом Аджоевым (президент тульского «Арсенала»), другими великими футболистами. Во-вторых, от футболистов поначалу была понятная реакция — защита и отрицание. Я бы сам так себя вел! Потом были суды, которые мы выиграли. А затем, в разгар заказной кампании против нас, довелось встретиться в Питере в ресторане с двумя игроками той самой сборной России по футболу. Так они мне прислали бутылку шампанского за стол в качестве подарка. Я им в ответ тоже — пирожные, что ли. После переговорили: «Алексей, ну было, было. Глупость, конечно». В общем, помирились.

- К чему сейчас пришло телевидение? Оно безнадежно проигрывает коллективному Юрию Дудю из Youtube?

- Я всегда говорю: не надо противопоставлять телевидение интернету, как и театр — радио. Это глупости. Интернет — всего лишь средство доставки контента, опто-волоконная связь. Вопрос в том, смотрят или нет. Вот и все. Да, есть более молодая аудитория, доверяющая тому же Дудю. Но есть люди и постарше — от 35 и выше. Именно они ядро телесмотрения на сегодняшний день. И они тоже люди, согласитесь! При этом их - большинство. Лично мне все равно, где зрителю удобнее смотреть — на сайте Первого канала, в эфире или в Youtube. Так что вопрос не стоит так — «интернет или ТВ», вопрос только в том, готов ли ты делать интересный и нескучный контент. Слушают тебя или нет? Все, кто якобы не смотрит телевизор, а предпочитает сериалы в интернете, пусть не забывают, что пока качественный проект снимается в основном на телеканалах. Это очень и очень дорого. И при этом я счастлив, что в производство все больше заходят цифровые платформы. Ведь востребованы и там и там будут производители качественного интересного контента. Чем шире рынок, тем лучше.

Вопрос не стоит так — «интернет или ТВ», вопрос только в том, готов ли ты делать интересный и нескучный контент. Фото: Личный архив героя публикации

- То есть работать только под дерзкую молодежь задачи не стоит?

- Конечно, все стараются прислушиваться к зрителю — вот мы запустили сейчас два канала: «Звезда Плюс», где крутим только документалки, и «Звезда Live», где наши современные и молодые ведущие общаются с аудиторией напрямую. Каждый может спросить, что хочет. Интерактивно и прогрессивно. А если брать совсем молодых, то снимаем для интернет-платформ мультфильмы: я буду скоро запускать цикл сказок про волшебный лес и его обитателей. Кроме того, возрождаем «Вкусные истории» — красивую мультяшку, которая шла на Первом. Но это теперь будет совсем другой продукт. Мягко скажем, продвинутый. Для совсем юных.

Но повторюсь: серьезный общественно-политический канал не может работать на 15-летнюю молодежь, потому что они просто не будут его смотреть. Надо работать с ними на других площадках.

- Вы сказали, что всегда позиционировали себя режиссером. В 2017 году вышла ваша драма «Крым». Когда ждать нового проекта?

- В прошлом году из-за ковида мы не выпустили спортивный фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» про турне московского «Динамо» по Британии в ноябре 1945 года. Совершенно эпичнейшая история о легендах советского футбола, есть куча документальных фильмов по этой теме. Никита Богословский посвятил этому оперетту, Евгений Евтушенко — поэму, Валентин Гафт — стихи. Это не какая-то местечковая победа. Событие прекрасно помнят и в Англии: в музее лондонского «Челси» есть комната, посвященная тому матчу, рекорд посещаемости которого не побит до сих пор (за четыре матча — 275 000 человек). Словом, историческое событие. Четыре матча с сильнейшими клубами Великобритании — «Арсенал» (Англия), «Челси» (Англия), «Кардифф Сити» (Уэльс), «Рейнджерс» (Шотландия) — и общий счет 19-9 в нашу пользу. Родоначальники футбола, относившиеся ко всем соперникам с пренебрежением, зауважали стильных и улыбчивых русских, только что выигравших войну — Всеволода Боброва, Константина Бескова, Алексея Хомича и других. Все острова попали под их обаяние. Фильм об этом. Он очень красивый, легкий, там много юмора. Сценарий писали братья Пресняковы. Очень надеемся выпустить картину к Новому году.

Скоро выйдет спортивный фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» про турне московского «Динамо» по Британии в ноябре 1945 года. Фото: Личный архив героя публикации

И еще в работе комедия «Водитель-олигарх» про богатого человека, поспорившего, что продержится водителем у стервы две недели.

- Слишком стремительно и пестро развивается карьера Алексея Пиманова. Но и телевидение, и кино — всегда большой компромисс. Иногда и с собственной совестью. Были принципы, от которых вы никогда не отходили за время работы?

- Таких принципов три. Первый — никогда не занимайся тем, что тебе неинтересно. В «Человеке и законе» никогда не говорю то, во что не верю. Даже если ошибся — извинюсь. Но тексты пишу сам и убежден в их справедливости. Второй — ни один ведущий или режиссер ничего не представляет из себя без команды. Есть огромное количество «звезд», ходящих, как надутые индюки. Они думают, что если их узнают на улице, то они и есть пупы земли и умеют делать телевидение или кино. Это неправда. И третий: получай кайф от работы. Это важнее всего. Результат — это результат. Но если ты будешь работать только на него, никогда не будешь счастлив. Потому что всегда будешь думать, что там, на вершине, что-то произойдет. Это такая вечная морковка перед носом. Нет. Надо получать удовольствие от процесса. Я его получаю все эти годы.

«Человек и закон», Первый, пятница, 18.40