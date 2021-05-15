Геннадий Зюганов: То, что говорит Чубайс про Советскую власть - бред тяжелобольного

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов Фото: Иван МАКЕЕВ

- Геннадий Андреевич, цитату сейчас прочитаю…

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, бывший вице-премьер и экс-глава Администрации Президента России Анатолий Чубайс рассказал, за что ненавидит Советскую власть.

Он напомнил, что его молодость пришлась на время «поздней Советской власти».

«Утром включаешь радио и слышишь радостный голос: «Здравствуйте, ребята. Пионерская зорька»... Но это вот омерзительная ложь с первого до последнего слова. 100% того, что ты видишь, слышишь, понимаешь, читаешь, является враньем. И все прекрасно понимают, что это вранье. Оно так устроено», - рассказал Анатолий Борисович газете «Коммерсантъ».

По его словам, ложь была в новостях по телевизору, во время собрания трудящихся и на первомайской демонстрации: «И я даже не знаю, что еще привести в пример, - это все вранье. Вот так принято врать, всем нужно врать, и в этом вранье, пожалуйста, живи. Чем дальше, тем это вызывает более сильное отвращение».

Как бы вы прокомментировали искреннего Анатолия Борисовича, товарищ Генеральный секретарь?

- Ну, Саша, вы не дадите это, но это бред тяжелобольного человека.

Понимаешь, это мне напоминает «пунктуальную» шизофрению. Человек, который лишен всякого чувства ответственности и благодарности.

Я родился в деревне, из которой мужики ушли на фронт. Из них вернулось десяток, в том числе и мой отец, на одной ноге, потерял ее под Севастополем.

Я воспитывался в «бабьем царстве». У нас подбитых танков вокруг было больше, чем уцелевших домов. Пионерские организации, октябрятские были реальностью. Школа, которая нас кормила, учила, была реальностью. Все это - бесплатно.

Ученическая производственная бригада была великолепная. О нас заботились, растили, нас кормили, профессию дали.

Я закончил с медалью школу, некому было учить, и меня оставили работать в школе - как сына из семьи, в которой 10 педагогов, у нас в трех поколениях 350 лет учили вечному, доброму и грамотному.

И «Пионерская зорька» была прекрасная, и великолепная зарядка.

У меня сын родился, он пошел во Дворец пионеров, и ему открыли все кружки – иди, пожалуйста, занимайся авиамодельным спортом, играй в шахматы, занимайся гимнастикой. Никто ни копейки с него не спрашивал, и это было доступно практически всем.

Поэтому - как можно слушать этот бред сумасшедшего насчет лжи. Какая ложь?

Всех обворовал, все угробил, продал под диктовку американцев, меньше 3% реальной стоимости. И этот бред сумасшедшего сейчас слушаем еще раз.

Ведь сейчас уже всем идиотам ясно, что капитализм пошел в сторону фашизации – обирают, унижают и так далее.

Под руководством Чубайса и всей этой камарильи с 91-го года страна потеряла 24 миллиона человек.

Если бы уровень рождаемости был 90-го года, нас было бы на 11 миллионов больше.

Если бы был такой же (низкий) уровень смертности, как в 90-м, - еще 13 миллионов.

24 миллиона (всего), из них 20 миллионов русских.

Это все на совести таких, как Чубайс, и всей этой мерзкой воровской публики.

Ему сейчас заткнуться надо на время, потому что у людей уже кипит на сердце.

Я привел пример. За 5 лет доходы страны увеличились на 10%, олигархия хапнула 53%, до ковида – 3,5 триллиона, а люди 7-й - 8-й год подряд нищают, они покупать не в состоянии уже ни еду, ни таблетки.

- Я вас понял, товарищ Генеральный секретарь, и все записал, и мы всё дадим.

- Давайте. Потому что это полное безобразие. Человек не в состоянии даже оценить все мерзости, которые принес стране.

Ну, Михалкова пусть смотрит, «Бесогон». Там завод показали... За 3 иномарки продавали заводы в 20 тысяч населения.

... С приплатой, с доплатой, все спустить, лишь бы Советскую власть разрушить. Ну, и кого посадили? Ворье.

- Я понял, товарищ Генеральный секретарь. Спасибо вам огромное.

- Всего доброго. До свидания.

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