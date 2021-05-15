Российский аналог ZOOM, оценка деятельности учителей и реформирование уроков литературы: как прошел форум «Педагог. Профессия, призвание, искусство» в Ленинградской области

В Ленинградской области состоялся очередной, уже второй по счету всероссийский форум «Педагог. Профессия, призвание, искусство».

В Ленинградской области состоялся очередной, уже второй по счету всероссийский форум «Педагог. Профессия, призвание, искусство». На протяжении трех дней цвет отечественной педагогики — молодые учителя со всех концов страны — обсуждал наиболее актуальные проблемы, злободневные вопросы и вызовы современной действительности. «Комсомолка» рассказывает, как это было.

ПРЕДЛОЖИТЬ, ОБСУДИТЬ, РЕШИТЬ

Что такое вообще форум «Педагог. Профессия, призвание, искусство»? В первую очередь это — уникальная, не имеющая аналогов в России дискуссионная площадка. Одна голова, как говорится, хорошо. А вот если таких голов около 300, и прибыли они из разных регионов, каждая со своим багажом знаний и опыта, со своим, зачастую, неординарным взглядом на отечественную систему образования — картина уже, согласитесь, складывается совершенно иная.

В рамках форума (в Ленинградской области он, кстати, проходит уже второй раз — в 2019 году мероприятие принимал Выборг, в этом — новоявленная столица региона Гатчина) всех участников поделили по девяти дискуссионным площадкам. Тематика и проблематика — на любой вкус: от формирования картины мира у современного школьника до скрытых аспектов цифровой трансформации системы образования и престижа профессии педагога в глазах молодежи. При этом цель — не просто собраться под сводами знаменитого Гатчинского дворца и обменяться мнениями, а выработать комплекс конкретных мер для решения того или иного вопроса, продумать стратегию их воплощения в жизнь, а после презентовать все компетентным лицам, принимающим решения на уровне региона в частности и страны в целом.

Последнему — презентации проектов — было посвящено открытое пленарное заседание, состоявшееся в субботу, 15 мая. Со стороны власти его участниками стали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, заместитель министра образования России Екатерина Толстикова, депутат Государственной думы Светлана Журова, общественный советник министра просвещения, декан факультета педагогического образования МГУ имени Ломоносова Виктор Басюк и председатель комитета общего и профессионального образования региона Сергей Тарасов. Обойма, что называется, солидная — по крайней мере сразу видно, что предложения молодых педагогов попадут в нужные руки.

- Я принимаю участие в этом форуме уже во второй раз, и он стал для меня очень значимым, - отметил в приветственном слове Александр Дрозденко. - Я всегда заряжаюсь здесь энергией, которая исходит от молодых педагогов. И мне кажется, очень хорошо, что у нас в школах сейчас работает система преемственности, когда работать с детьми приходят новые лица со своими идеями, амбициями, взглядами. Происходит непрерывный эволюционный процесс — и он приносит свои позитивные плоды.

Каждая из девяти дискуссионных площадок представила на ней свою проблему и пути ее решения.

ИЗ ВУЗА — В ШКОЛУ, ИЗ ШКОЛЫ — В ВУЗ

Встреча длилась порядка двух часов — каждая из девяти дискуссионных площадок представила на ней свою проблему и пути ее решения. Так, например, учительница русского языка и литературы из Республики Дагестан Мария Гаджиева обратила внимание собеседников из власти на то, что в современных школах нужно открывать больше психолого-педагогических классов и активнее работать над развитием взаимодействия школьников и студентов-будущих учителей. Мария Гаджиева предложила не только приглашать студентов в школы, но и уже работающих педагогов — в вузы, чтобы уже действующие и еще только растущие специалисты могли посмотреть друг на друга и почерпнуть друг от друга опыт и знания.

Выступление Данилы Борисова, учителя истории и обществознания из Московской области, оказалась посвящена проблемам оценки качества образования. По словам молодого педагога, далеко не всегда до учителей доводится обратная связь по итогам проверок, которые проводят компетентные органы. А значит — нужно сделать существующую систему более «человечной», давать результаты не только в сухих цифрах, но еще и объяснять, где какие существуют слабые места, и как их усилить.

Также в ходе заседания была презентована инновационная система «Сферум» - по сути, российский аналог интернет-площадок ZOOM и Skype, которую предлагается использовать для дистанционного образования. По словам разработчиков «Сферум» - это универсальная платформа, которая позволяет взаимодействовать учителям, родителям и школьникам буквально в рамках одного устройства — скажем, планшета или смартфона. Сейчас «Сферум» проходит тестирование, к ней подключено более десяти регионов страны. В будущем их число увеличится, а процесс подключения станет более простым и быстрым.

Мероприятие собрало почти 300 юных преподавателей со всех концов России

ИСТОРИЯ «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»

Возникли и «нештатные» ситуации. Так, один из педагогов, работающий в сельской школе, пожаловался на низкую зарплату — 32 000 рублей, 27 000 из которых ежемесячно уходит на ипотеку. «Как в таких условиях заводить детей и поправлять демографическую ситуацию в стране?» - задал вопрос молодой человек. Зал встретил его выступление шквалом аплодисментов, а представители власти пообещали помочь.

- Действительно такая проблема есть, - отметила Екатерина Толстикова. - Но сейчас министерство просвещения пытается его решить. Мы проговариваем с некоторыми банками систему льготной ипотеки, чтобы снять с молодых учителей лишнюю финансовую нагрузку. В каждом регионе разная экономическая ситуация и разные системы поддержки — кто-то предоставляет земельные участки, кто-то субсидирует тело кредита или проценты. Ваш вопрос следует рассматривать именно с привязкой к региону — и мы постараемся разобраться и понять, что для вас можно сделать.

Но, пожалуй, самый живой отклик вызвал проект «Без срока давности», презентованный преподавателем из Гатчины Борисом Семенковым. «Без срока давности» посвящен сохранению исторической памяти о трагедии советского населения во время Второй мировой войны. По словам его авторов, дети должны знать правду о зверствах нацистов на оккупированных территориях, знать и хранить ее, чтобы эти чудовищные события никогда не повторились. Проект, в частности, высоко оценил губернатор Ленинградской области. Александр Дрозденко заявил о необходимости внесения его компонентов и материалов в региональные образовательные программы.

- Из Гатчины было угнано в фашистское рабство 275 000 жителей Ленинградской области, - напомнил губернатор. - А под самой Гатчиной фашисты устроили концлагерь для детей. Из них выкачивали кровь для солдат Вермахта, а потом даже не расстреливали, а просто бросали умирать. Именно эту информацию дети должны узнавать из учебников, чтобы понимать что за зверства творили фашисты здесь, на той самой земле, где они живут, чтобы такого никогда больше не было.

В итоге участники обсуждения сошлись на том, что проект должен быть межпредметным — то есть, затрагивать не только уроки истории, но красной нитью проходить через всю систему школьного образования. К примеру, в программу изучения литературы можно было бы включить книги, которые рассказывают о преступлениях нацизма на территории СССР. А основные тезисы и понятия проекта — включить в систему оценки знаний школьников на Федеральном уровне.

- Мы должны пропускать эту тему через всю образовательную модель школы, - отметил общественный советник министра просвещения Виктор Басюк. - Это не просто история. Это - внутренняя позиция учителя, и функция учителя - дать правильное гражданское толкование фактов и событий.

Подводя итоги встречи, собравшиеся поблагодарили участников форума за активность и неравнодушие. Кстати, на последних нотах мероприятия прозвучало предложение сделать Гатчину его столицей на постоянной основе. Заместитель министра просвещения Екатерина Толстикова отметила, что это возможно — но только в обозримом будущем, поскольку следующий форум, «Педагог. Профессия, призвание, искусство-2022», скорее всего, пройдет в Севастополе.