Хабиб Нурмагомедов не будет больше чемпионом UFC. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рано утром по московскому времени, 16 мая 2021 года, будет окончательно перевернута страничка в истории UFC. Хабиб Нурмагомедов официально потеряет звание чемпиона в легком весе, потому что в его весовой категории будет новый чемпион в главном бою на турнире UFC 262. И это будет даже не Конор Макгрегор, продолжающий свои выступления в окатгоне и ждущий следующего поединка.

В бою Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер на турнире UFC 262 станет известен следующий чемпион. Поясом ранее владели несколько лет Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов, в ранге временных были Тони Фергюсон, Джастин Гейджи, Дастин Порье. Но, по сути, впервые с 7 июля 2016 года у UFC в легком весе будет принципиально новый чемпион, когда это звание получил Эдди Альварес.

Вместе с тем, со-главный бой вечера - это схватка Тони Фергюсона и Бенэила Дариуша. Американец очень непростые времена сейчас переживает, однако готов еще раз показать класс в этом поединке.

Полный кард турнира UFC 262 Оливейра — Чендлер 16 мая 2021

Основной кард

Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер

Тони Фергюсон — Бенэил Дариуш

Джек Херманссон — Эдмен Шахбазян

Кэтлин Чукагян — Вивьен Арауджо

Шейн Бургос — Эдсон Барбоза

UFC 262: Оливейра — Чендлер. Когда смотреть бой 16 мая 2021

Ранние прелимы турнира UFC 262 Оливейра - Чендлер стартуют в 00:45 по московскому времени. Прелимы начнутся в 03:00 мск, а основной кард — в 05:00 по Москве.

Главный бой вечера Чарльз Оливейра - Майкл Чендлер начнётся не ранее 07:00 по московскому времени. Прямую трансляцию онлайн в России можно будет посмотреть на канале "РЕН ТВ".