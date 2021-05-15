Как спаниеля Булгакова приняли за его брата

В Российской государственной библиотеке открылась необычная выставка. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Эта скромная выставка без особого ажиотажа работает в Российской государственной библиотеке уже давно. В день 130-летия Михаила Булгакова (совпавший с Ночью музеев в Москве) организаторы лишний раз привлекли к ней внимание, проведя специальную экскурсию, в завершение которой можно было услышать лекцию булгаковеда Елены Колышевой. Выставка будет идти еще несколько дней - до 20 мая. И любому настоящему поклоннику Булгакова стоит на нее сходить.

Например, чтобы посмотреть на рукопись «Мастера и Маргариты» - едва ли не самого популярного (и безусловно, одного из величайших) русского романа ХХ века. Вроде бы ничего особенного - тетрадка, раскрытая на конце 23-й главы и начале 24-й, «Извлечения Мастера». Там описывается финал великого бала у сатаны. «Фраки мужчин рассыпались в прах, и почернели, и сгнили тела женщин, показались кости, стали сыпаться на пол. Тление охватило зал, потек печальный запах склепа. А потом и колонны распались, и угасли огни, и все съежились, и не стало никаких фонтанов и бальных зал и цветов… А просто была скромная гостиная ювелирши, и в камине пылал огонь, а из приоткрытой двери виднелся свет свечей. И в эту приоткрытую дверь и вошла Маргарита.

Все в комнате оказалось, как и было до бала. Воланд в сорочке сидел на кровати, но Гелла не растирала ему ногу, а ставила на стол рядом с глобусом поднос с закуской и графином».

Для настоящего поклонника эта тетрадка, конечно, сакральный предмет: вот где в 1938 году появились строки, которые он помнит чуть ли не с детства и чуть ли не наизусть. Ну, конечно, это шестая редакция романа, который Булгаков переписывал много лет. В окончательной версии, ставшей канонической, эти пассажи выглядят чуть-чуть по-другому. Но все же очень радостно рассматривать эту вещь - ту самую рукопись, которая не горит.

Манускриптов, фотографий и артефактов на выставке немало. Например, есть рукопись первых набросков к «Ивану Васильевичу», много лет спустя превратившемуся в бессмертную комедию Гайдая. Жена инженера Тимофеева (которую зовут еще не Зиночкой, а Аделаидой) говорит: «Должна сообщить тебе очень важное известие… Нет, не решаюсь… У меня сегодня в кафе сперли перчатки… Так курьезно… Я их положила на столик… Я полюбила другого… Я подозреваю, что этот соседний столик… Ты понимаешь меня?»

Или письмо к Сталину с просьбой выпустить за границу: Булгаков просит направить его в «заграничный отпуск на время с 1 июля по 1 октября 1931 года». (Писатель, как известно, всегда мечтал увидеть Европу, на ему не довелось выехать за пределы СССР).

И фотографии - например, изображение Булгакова в гриме Президента суда в спектакле «Пиквикский клуб» по Диккенсу (это была единственная его роль на сцене). Или фотография спаниеля, который жил у Булгакова в 20-е годы. (Его кличка была Бутон, и писатель прикрепил к двери своей коммунальной квартиры бумажку, на которой написал: «Бутон Булгаков. Звонить 2 раза». Он снял ее только тогда, когда пришли из домкома проверить, не поселил ли он у себя незаконно своего брата).

Или немногие прижизненные издания Булгакова - например, первая публикация «Морфия» в журнале «Медицинский работник» за 1927 год, с огромным портретом Сталина на обложке. Или курьезное отдельное издание «Белой гвардии», вышедшее в 1927 году в Риге. Изначально роман печатался в журнале «Россия», причем вышли только две трети, после чего журнал закрылся. Ушлые рижские издатели перепечатали эти две трети и дополнили их концовкой, сочиненной непонятно кем. Булгаков был немало изумлен, когда это издание попало к нему в руки - он написал: «Отсюда начиная — бред, написанный неизвестно кем».

Почти все экспонаты - из архива писателя, который попал в библиотеку в 60-е годы (туда его передала Елена Сергеевна Булгакова).

Посетить выставку можно ежедневно и бесплатно с 9.00 до 20.00 по читательскому билету (оформляется за 10 минут во втором подъезде РГБ). Адрес: ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 1, Дом Пашкова, 1-й этаж, правое крыло.