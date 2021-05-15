И рыбку съесть, и повеселиться: В Ленинградской области стартовал фестиваль «Корюшка идет!»

Губернатор Александр Дрозденко, по традиции посетивший праздник, пообещал, что Новая Ладога станет одним из самых популярных туристических маршрутов Ленинградской области. Фото: Инстаграм Александра Дрозденко.

В Новой Ладоге открылся гастрономический фестиваль «Корюшка идет!». Веселый и вкусный праздник продлится два дня – 15 и 16 мая. Открыть туристический сезон в Ленинградской области приехали не только жители соседнего Санкт-Петербурга, но и гости из других регионов России. Специально для них в Сатрой Ладоге накануне фестиваля заработал новый информационно-туристский центр. А в «рыбацкую деревню» завезли весь богатый ассортимент продукции отечественных производителей – ряпушку, щуку, леща, судака, форель, осетра и, конечно, корюшку – маленькую, но изумительно вкусную рыбку, подарившую название фестивалю.

В «рыбацкую деревню» завезли весь богатый ассортимент продукции отечественных производителей – ряпушку, щуку, леща, судака, форель, осетра и, конечно, корюшку. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

Праздник «Корюшка идет!» впервые прошел в 2019 году и настолько понравился жителям и гостям региона, что его решили сделать традиционным. Фестиваль ежегодно проводится в Новой Ладоге – городе, где протекают реки Свирь, Сясь и Волхов, и где водится самое большое количество корюшки. Губернатор Александр Дрозденко, по традиции посетивший праздник, пообещал, что Новая Ладога станет одним из самых популярных туристических маршрутов Ленинградской области. Региональные власти собираются вложить немалые средства в реставрацию исторических памятников и благоустройство города.

- Фестиваль “Корюшка идёт!” становится очень популярен не только в Ленинградской области, но и на всем северо-западе. Наша главная идея — найти точку притяжения для туристов и начать в Новой Ладоге восстанавливать памятники архитектуры, - отметил глава Ленинградской области Александр Дрозденко. - Третий фестиваль, и я вижу, что все получилось. Теперь шаг уже за нами — за бюджетом. Мы уже реставрируем здесь церкви, делаем благоустройство, создаём современные пространства, сделали хорошую набережную. Но это только начало. В ближайшие три-четыре года правительство Ленинградской области вложит более полумиллиарда рублей в реставрацию Новой Ладоги. Я хочу, чтобы вместе со Старой Ладогой и Волховом Новая Ладога стала единым туристическим маршрутом.

Губернатор Александр Дрозденко вместе с юной участницей праздника выпустил молодь сига в Волхов. Фото: Инстаграм Александра Дрозденко.

Губернатор оценил новый информационно-туристский центр, выпустил молодь сига в Волхов и снял пробу с жареной корюшки. Глава региона напомнил, что у Новой Ладоги очень интересная история. В старину на этих землях был основан Николо-Медведский монастырь. Город Новая Ладога появился позже, в 1704 году по указу Петра I. Император оценил стратегическое преимущество этих мест и распорядился построить здесь судостроительную верфь.

- В Новой Ладоге сошлись звезды: удивительная история, промысел символического весеннего лакомства рыбы корюшки, необходимость реставрации, благоустройства и превращения этого города в один из центров туризма Ленинградской области, - рассказал Александр Дрозденко. – Фестивалю «Корюшка идет!» три года. Мы в самом начале пути. Но уже сегодня это рыбные ряды, песни, рыбацкая деревня, полные парковки и вереница машин гостей, новые современные и уютные общественные пространства, отреставрированные здания, семейные гуляния и улыбки на лицах горожан.

Виновница торжества - корюшка. Фото: Инстаграм Александра Дрозденко.

Двухдневная программа фестиваля составлена так, что каждый найдет для себя что-то интересное и познавательное - и взрослые, и дети, и любители гастрономических изысков, и приверженцы здорового образа жизни. Фестиваль стартовал в субботу утром с велопробега. Затем для любителей рыбалки прошли состязания по добыче корюшки, а для гурманов – мастер-классы по приготовлению блюд из этой рыбки. Победители и призёры соревнований по рыбной ловле получили награды из рук губернатора Александра Дрозденко. Трём лучшим рыбакам достались кубки, сладкие подарки и «счастливые» удочки. В состязании победили не только взрослые, но и дети: юным любителям рыбалки, самому младшему из которых едва исполнилось 6 лет, вручили вкусные призы.

На праздник приехала певица Анна Семенович. Фото: Инстаграм.

Все два дня на фестивале нон-стопом работает концертная площадка: гостей праздника развлекают певица Анна Семенович и группа «Смысловые галлюцинации».

Гастрономическому фестивалю в Новой Ладоге - уже три года. Фото: соцсети.

Одной из главных площадок праздника стала «Ярмарка ремесел»: сюда лучшие мастера народно-художественных промыслов Ленинградской области привезли свои изделия и аутентичные сувениры. Многочисленные фудкорты предлагают гостям попробовать рыбные деликатесы и, конечно, главную героиню фестиваля – корюшку, приготовленную по старинным рецептам.