Как предотвратить ожирение у детей с ограниченными возможностями здоровья

О том, как создать благоприятные условия для занятий спортом детей с ограниченными возможностями здоровья, шла речь на круглом столе в Москве. Фото: Предоставлено организаторами

Более 15 лет благотворительный Фонд «Под флагом добра» оказывает адресную помощь детям с тяжелыми, в том числе редкими заболеваниями. В том числе - помогает ребятам с ограниченными возможностями начать заниматься спортом. Ведь спорт для них - не просто увлечение, а целый мир. Это и укрепление здоровья, и шанс найти друзей и просто - возможность не сидеть в четырех стенах дома.

С 2020 года фонд реализует в Москве программу «Футбол – школа жизни», которая помогает выйти на поле особенным детям.

Об этой программе и о том, как еще создать благоприятные условия для занятий спортом детей с ограниченными возможностями здоровья, шла речь на круглом столе в Москве.

Его участниками стали представители Благотворительного фонда «Под флагом добра», «Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии», Всероссийского детского центра «Орленок», родительских и молодежных сообществ, тренеры по адаптивному спорту, сотрудники социальной сферы, волонтеры. Они обсудили вопросы здорового образа жизни, профилактики ожирения у детей с ограниченными возможностями здоровья.

Директор Благотворительного фонда «Под флагом добра» Наталья Давыдова рассказала, как программа «Футбол - школа жизни» дает возможность особенным детям в Москве заниматься любимым видом спорта. Сейчас фонд готовится запустить проект и в регионах страны.

Научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», академик РАН Виктор Тутельян напомнил, что залог здоровья для любого человека - это правильное питание, а также ежедневная физическая активность. Формировать правильные привычки и пищевое поведение необходимо с детства.

Начальник управления образовательных программ Всероссийского детского центра «Орлёнок», кандидат педагогических наук Лариса Сайфутдинова рассказала о том, как в ВДЦ воплощается в жизнь программа «Основы здорового питания».

Эксперты рассказали о способах профилактики ожирения у детей и подростков. По словам врачей, рациональное питание, не приводящее к избыточному увеличению массы тела, должно соответствовать энерготратам ребенка. Питание должно быть разнообразным, здоровым и привлекательным. Диеты для "профилактики" ожирения у здоровых детей и подростков не желательны. Зато крайне важна физическая активность.

На сайте здоровое-питание.рф собрана доступная и достоверная информация о принципах здорового питания, о составе и пищевой ценности продуктов.

По итогам круглого стола участники договорились разработать методические рекомендации и подходы к организации игровых видов спорта для детей с избыточной массой тела и ожирением 1 степени и адаптировать – физическую активность, питание, воспитание под их потребности.

На круглом столе обсудили вопросы здорового образа жизни, профилактики ожирения у детей с ограниченными возможностями здоровья. Фото: Предоставлено организаторами

КСТАТИ

Некоммерческая организация благотворительный фонд «Под флагом добра» с программой «Футбол - школа жизни» является одним из победителей конкурса Министерства спорта России на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва, в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».