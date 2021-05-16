«Папина копия»: Дочь Урганта накануне 13-летия покрасила волосы в синий цвет

Иван Ургант. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Иван Ургант с семьей отдыхает в США: в Нью-Йорке телеведущий и его жена Наталья отметили семейный праздник. 15 мая их дочке Нине исполнилось 13 лет. По этому случаю в Инстаграме ведущий шоу «Вечерний Ургант» поделился фотографией наследницы. Иван нечасто показывает своих детей в соцсетях. Поэтому подписчики его страницы удивились, обнаружив, что накануне дня рождения юная Нина покрасила волосы в ярко-синий цвет.

Даже несмотря на этот колористический нюанс, поклонники телеведушего отметили, что дочка растет его копией. «Ну надо же! Копия», «Папина красотка», «Цвет настроения – синий», «Как дочка похожа на вас», - пишут фолловеры в комментариях.

Иван Ургант поздравил дочку Нину с 13-летием. Фото: Инстаграм.

К слову, это уже не первый эксперимент Нины со своей внешностью. В 12 лет девочка сделала мелирование, покрасив пряди волос в блонд, а затем и вовсе изменила цвет локонов на розовый.

В США Иван и Наталья прилетели, чтобы увидеться со старшей дочкой Эрикой. Падчерица Урганта учится в США и из-за пандемии больше года не виделась с родителями. Супруга телеведущего Наталья Кикнадзе родила Эрику в предыдущем браке, однако Иван всегда считал девочку родной. Год, три месяца и шесть дней длилась разлука популярного российского шоумена с дочерью. Они с женой очень скучали, все это время их общение сводилось к сеансам видеосвязи. И вот теперь семья наконец-то воссоединилась.

В США Иван и его жена Наталья прилетели, чтобы увидеться со старшей дочкой Эрикой. Фото: Инстаграм.

Ургант и Кикнадзе женаты с 2007 года. В браке у них родились две дочки - Нина и 5-летняя Валерия. Свою младшую дочь Ургант назвал в честь мамы, актрисы Валерии Киселевой, которой уже нет в живых. Маленькая Лера растет и ее копией, поскольку Иван очень похож на мать. А вот старшая дочь Нина получила имя в честь знаменитой бабушки, звезды фильма "Белорусский вокзал" советской актрисы Нины Ургант.

Старшая дочь Натальи Эрика уехала на учебу в Америку в 2018 году. Девушка поступила в престижный американский университет. Эрика изучает основы современного искусства и фотографии в знаменитой школе Parsons в Нью-Йорке. Несмотря на пандемию коронавируса и разлуку с семьей Эрика, похоже, не стремится возвращаться в Россию. Девушка намерена закончить образование за океаном.