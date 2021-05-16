Оливейра сменил Хабиба в звании чемпиона UFC в легком весе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бразилец Чарльз Оливейра - новый чемпион UFC в легком весе. Он победил 16 мая 2021 года в чемпионской схватке американца Майкла Чендлера на турнире UFC 262. Итог боя Оливейра - Чендлер - это нокаут бразильца. И именно он теперь владеет званием лучшего в легкой весовой категории. Ранее с 2018 года тут властвовал россиянин Хабиб Нурмагомедов, который осенью 2020 года завершил карьеру и окончательно отошел от дел в спорте.

Поединок Чарльз Оливейра - Майкл Чендлер прошел в очень яркой атмосфере. Первый раунд - равная борьба и никто не мог понять, кто же одержит победу. Потому что сначала Оливейра едва не выиграл досрочно, а потом сам же улетел почти в нокаут. Но на первой же минуте второго раунда бразилец обрушил настоящий град ударов на соперника. И - судья досрочно остановил поединок.

Напомним, что россиянин Хабиб Нурмагомедов впервые взял чемпионский пояс 7 апреля 2018 года, победив Эла Яквинту. И затем трижды проводил успешную защиту против Конора Макгрегора, Дастина Порье и Джастина Гейджи. И затем заявил о завершении карьеры. У Нурмагомедова - 29 боев, 29 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. И теперь следующий официальный чемпион UFC после Хабиба - это бразилец Оливейра.

В со-главном бою турнира, отметим, победу одержал Бенеил Дариуш. Он выиграл у Тони Фергюсона. Для 37-летнего американца эта неудача - третья подряд в рамках турниров UFC. И теперь у него в карьере могут возникнуть большие проблемы.

31-летний Оливейра теперь имеет в своем активе 31 победу и 8 поражений. У 35-летнего Майкла Чендлера - 22 победы и 6 поражений в ММА.