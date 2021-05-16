Поддельное фото Елизаветы II спровоцировало международный скандал

Исходный снимок сделан в 2011 году во время визита королевы в Уэльс Фото: EAST NEWS

Букингемский дворец обратился с официальным заявлением, в котором потребовал удалить поддельное фото Елизаветы II, на котором королева красуется в шляпе с надписью Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой» – известный слоган сторонников Дональда Трампа). Об этом сообщило издание BuzzFeed News.

Фотография царствующей особы размещена на автобусе, который принимает участие в движении под названием «Поезд Трампа» и колесит по всей Америке, призывая избирателей поддержать 45-го президента США на выборах 2024 года. Недавно он был замечен неподалеку от места проведения митинга республиканцев во Флориде.

Сам автобус принадлежит 64-летнему стороннику Трампа по имени Бадди Холл.

Владелец автобуса все равно планировал обновить дизайн. Фото: официальная страница «Поезда Трампа» в Facebook

В беседе с журналистами Холл заявил, что ничего не слышал о претензиях со стороны Букингемского дворца, но все равно планирует удалить изображение королевы, поскольку собирается обновить дизайн автобуса.

На вопрос, где он взял изображение Елизаветы II в шляпе MAGA, американец признался, что скачал его из интернета еще в 2019 году и понятия не имеет, кто автор этого фото.

Удалось выяснить, что исходный снимок сделан в 2011 году во время визита королевы в Уэльс фотографом Кристофером Ферлонгом. Кто «заменил» шляпу – неизвестно.