Пакистанские парикмахеры начали использовать для стрижки паяльные лампы

Знаменитый стилист заверяет, что клиент ничего не чувствует. Фото: страница Ali Abbas salon в Facebook

Обычный день парикмахера из Пакистана Али Аббаса начинается не с приготовления ножниц и расчесок. На его рабочем столе – паяльная лампа и столовый измельчитель, который используют повара на кухне. И Али действительно работает парикмахером. К нему выстраивается очередь из благодарных за красивую шевелюру клиентов.

- Многие спрашивают, в чем мой секрет, - рассказывает пакистанский стилист. – Все просто: в моей работе и результат прекрасен, и его процесс.

В 2016 году Али придумал новую технику, которую до сих пор применяет в работе. Если девушка просит подровнять концы длинных волос, то он берет обычную кухонную доску, кладет на нее волосы и начинает их не стричь, а рубить измельчителем.

Зрелище, конечно, не для слабонервных. Фото: страница Ali Abbas salon в Facebook

У обладателя коротких волос есть желание сделать объемную прическу? Нет проблем, Али возьмет в руки паяльную лампу.

Зрелище, конечно же, не для слабонервных. Но знаменитый в Пакистане стилист, у которого немало учеников и последователей, заверяет, что клиент ничего не чувствует.

- Человек чувствует лишь тепло, не более того, ведь огонь не на коже, а на волосах, - объясняет парикмахер. – Многие в восторге и воспринимают мою работу как шоу.

Очередь к парикмахеру расписана на месяц вперед. Фото: стоп-кадр France Télévisions

Использование столь необычных для парикмахерского дела средств Али объясняет просто: мол, если волосы не стричь ножницами, а именно подрубать, то они растут быстрее. Если же их прижигать огнем, то прическа надолго станет объемной.

На вопрос, откуда у него такие познания, парикмахер лишь улыбается, - он не намерен раскрывать свои профессиональные секреты. Очередь к нему расписана на месяц вперед. И местных жителей не смущает относительно высокая цена для Пакистана за стрижку. Мужская стоит $5-10, женская - $15.