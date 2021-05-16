Израильский араб "изобретательно" домогался женщин

Чтобы потрогать женщин за разные места, курьер проделывал один и тот же трюк Фото: EAST NEWS

Правоохранители Тель-Авива задержали 25-летнего араба, жителя одного из сел на севере Израиля, по подозрению в серии сексуальных домогательств.

По сообщению полиции, мужчина, работающий курьером в тель-авивской компании, время от времени проделывал один и тот же трюк: он ложился на землю, делал вид, что ему стало плохо, и просил проходящих мимо женщин помочь ему подняться.

Когда же добрые самаритянки устремлялись ему на помощь, он старательно «щупал их за интимные части тела».

После нескольких однотипных жалоб, поступивших в полицию Тель-Авива, правоохранители составили фоторобот подозреваемого, сопоставили время и места преступлений и вышли на похотливого курьера. Вскоре мужчину задержали и поместили в КПЗ до судебного разбирательства.

Известно, что суд продлил срок содержания подозреваемого под стражей на несколько дней. Личность задержанного в интересах следствия пока не раскрывается.