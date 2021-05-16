Победобесие сатирикера, Чубайс и его клятва, Геленджик, как центр силы, суд Божий над главврачом, "Может собственных Неронов", турнир гробокопателей, "Попользоваться насчет клубнички"

День Победы не обошелся без критики «победобесия» и призывов «скорбеть и каяться» Фото: REUTERS

9 мая сатирикер В. А. Шендерович и его единомышленники с такой силой обличали победобесие и призывали скорбеть и каяться, что казалось: вот человек до глубины сердца проникся истинно евангельским учением гр. Л. Н. Толстого о непротивлении злу насилием –

"Российская (советская) военщина

Известна всему свету,

Как мать, говорю, и как женщина,

Требую их к ответу".

Однако, выяснилось, что если кажется, надо креститься. Когда разгорелся конфликт между израильской военщиной и палестинскими патриотами, В. А. Шендерович и иже с ним тут же поняли, сколь пагубно лжеучение яснополянского графа, и стали призывать ЦАХАЛ к всеконечному сокрушению арабов. "Мы армия страны, мы армия народа!" etc. Не хватало только появления В. А. Шендеровича в инвалидном кресле, восклицающего: "На Газу! На Газу! Можем повторить!".

Но духовные преображения вообще свойственны людям, особенно на праздники. Известен жанр святочного рассказа, но есть и жанр пасхального рассказа – например, "Баргамот и Гараська" Л. Н. Андреева, когда городовой Баргамотов умиляется на алкоголического бомжа Гараську и ведет его к себе домой разговляться. Так и на 9 мая 2022 г. нужно будет написать пасхальный рассказ о том, как В. А. Шендерович возглавляет колонну непримиримой оппозиции, открывающей шествие "Бессмертного полка" и все оппозиционеры с подъемом поют:

"Наша слава –

Русская держава,

Вот где наша слава!".

Возможно, такая святочно-пасхальная эволюция произойдет и со спецпредставителем президента по связям с международными организациями А. Б. Чубайсом, который заявил о своей лютой ненависти к советской власти: "Утром включаешь радио и слышишь радостный голос: "Здравствуйте, ребята. Пионерская зорька". Но это вот омерзительная ложь с первого до последнего слова. 100% того, что ты видишь, слышишь, понимаешь, читаешь, является враньем. Будь это новости по телевизору, или будь это собрание трудящихся, или будь это первомайская демонстрация. Это все вранье".

Возможно, все это действительно было враньем, тогда как восторги среднезападного обывателя по поводу BLM или гей-парада (а попробуй не восторгнуться) совершенно искренние. Положимте, что так. Но советская власть – какая бы она ни была -- перестала существовать тридцать лет назад. А Чубайс, которому сейчас 66 лет, последний раз слушал "Пионерскую зорьку" более полувека назад. Тем не менее она и сейчас играет у него в организме. Прямо "Клятва, которую в юности ты ей в своем сердце принес". И даже не в юности, а еще раньше -- в пионерском возрасте.

Тем временем в Геленджике, который стал загадочным центром силы, собираются воздвигнуть тоже своего рода "Пионерскую зорьку", но уже на западно-демократический лад – наш российский "Диснейленд". По красивому обычаю, как и в случае с предыдущим громким дворцовым строительством в Геленджике, имя инвестора хранится в глубокой тайне.

Тут никак не обойтись без расследователя Христо Грозева, который, подобно Гандальфу, проникшему в замок Саурона Дол Гулдур, раскрыл все тайны геленджикского дворца, включая даже и такие детали, как золотые ершики для унитазов. Новое расследование чудесного болгарина, несомненно, будет еще более потрясающим.

Некоторая задержка с расследованием объясняется тем, что сперва грозного Грозева хотели привлечь к загадочному исчезновению А. Г. Мураховского, бывшего главврача омской больницы (впоследствии главы минздрава Омской обл.), где оказывали первую помощь А. А. Навальному. Он поехал 6 мая в лесную трущобу на квадроцикле и пропал.

Версии были разные – "Кто зачем, кто с перепою, а кто сдуру в чащу влез", но наиболее обоснованным казалось предположение, что это был суд Божий над главврачом. Не прошло и года со времени вредительского лечения, как небеса его покарали. А влиятельный политик Красносельского Районного значения И. В. Яшин предположил, что избавление от ненужного более врача-вредителя было проделано руками Петрова и Боширова, которым было поручено выступить в роли Ивана Сусанина –

"Врагов проклятых заведу

В дремучий бор, в лесную глушь,

Погибну сам, но их сгублю".

Кстати, и фамилия Мураховского – польская, что еще более подтверждает аналогию с "Жизнью за царя".

Поскольку никто в мире лучше чудесного болгарина не знает все тайные козни Петрова и Боширова, естественно было направить его (возможно, онлайн) в дремучий лес. Но тут случился реприманд неожиданный. На третий день совершенно бодрый главврач вылез из леса. Вероятно, Петров и Боширов опять напортачили – это уже у них такой обычай, но привлекать после этого болгарского расследователя сочли неправильным и дело замяли.

Несколько западнее Омска, в Пермском крае случилось другое происшествие. Две школьницы, снимая ролик для Тик-Тока, подожгли солому и сожгли ферму, чем нанесли крестьянам ущерб на 150 тыс. руб. Так что может собственных Неронов российская земля рождать. То есть, точнее говоря, собственных Неронш.

Хотя из любви к искусству чего не сделаешь. Нерон сжег Рим, а славный режиссер А. А. Тарковский при съемках татарского набега в "Андрее Рублеве" сжег корову. Возможно, и малолетние пермячки в будущем прославятся, как мастера авторского кино.

Новосибирские же могильщики уже прославились. В рамках XX регионального форума-выставки погребальных принадлежностей и похоронного сервиса, состоялись межрегиональные состязания гробокопателей. Победителями турнира стали омские гробокопатели отец и сын Головановы, которые отрыли могилу полного профиля всего за 38 мин. 34 сек. За что были удостоены премии в 30 тыс. руб.

"Они занимаются действительно важной работой, готовят большое количество могил. Цель – поднять престиж этой профессии", -- сообщили представители оргкомитета. Теперь в Новосибирском анатомическом театре следует устроить состязания прозекторов, и будет совсем хорошо.

Людям же, еще не вполне готовым воспользоваться услугами гробокопателей, телеканал "Россия" принес добрую весть. Врач-диетолог, д. м. н. Гинзбург сообщил, что клубника в силу особенностей строения вкусного фрукта предотвращает рак, а также инсульт и инфаркт. Сейчас как раз начинается сезон, и всем, опасающимся этих недугов, следует попользоваться насчет клубнички со всем возможным рвением.