Нападение – СКА, защита – НХЛ: предварительный состав сборной России на чемпионат мира

Капитаном сборной будет Антон Слепышев Фото: EAST NEWS

После разгромного поражения сборной России на Чешских хоккейных играх от хозяев со счетом 0:4 (а перед этим команда Валерия Брагина проиграла еще и финнам – 1:4) сразу несколько человек были отправлены домой. А в заявку на ЧМ вошли 7 российских хоккеистов из НХЛ, чьи команды не попали в плей-офф Кубка Стэнли. Любопытно, что среди них - 5 защитников и только 2, да и то не самых топовых, нападающих.

Мало того, на чемпионате мира из-за травмы не сыграет лучший бомбардир регулярного первенства КХЛ Вадим Шипачев, так что капитаном сборной будет Антон Слепышев.

Но все же большего всего настораживает вратарская линия, где числятся только два голкипера. Вся надежда на то, что из Кубка Стэнли быстро вылетит Варламов, Сорокин, Василевский или Бобровский. Но, в лучшем случае, кто-то из них успеет помочь сборной только в плей-офф ЧМ. Правда, туда, с таким составом, еще надо попасть…

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Наша команда, которая из-за санкций будет выступать под маркой Олимпийского комитета России, на предварительном этапе сыграет со сборными Чехии (21 мая), Великобритании (22), Словакии (24), Дании (26), Швейцарии (29), Швеции (31) и Беларуси (1 июня).

Напомним, что в прошлом году чемпионат мира был отменен из-за пандемии. А в этом вторую половину первенства из Беларуси перенесли в Ригу (по политическим причинам) и теперь все матчи пройдут в столице Латвии.

Сборная России по хоккею на ЧМ-2021

Вратари: Александр Самонов (СКА), Иван Федотов (ЦСКА).

Защитники: Артем Зуб («Оттава», НХЛ), Иван Проворов («Филадельфия», НХЛ), Владислав Гавриков («Коламбус», НХЛ), Никита Нестеров («Калгари», НХЛ), Григорий Дронов («Металлург»), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков, Алексей Марченко (оба - «Локомотив»).

Нападающие: Антон Слепышев, Максим Шалунов, Константин Окулов, Павел Карнаухов (все - ЦСКА), Антон Бурдасов, Иван Морозов, Эмиль Галимов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Андрей Кузьменко (все - СКА), Сергей Толчинский («Авангард»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Михаил Григоренко («Коламбус», НХЛ), Александр Барабанов («Сан-Хосе», НХЛ).