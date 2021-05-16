Как родителям морально поддержать ребенка перед ЕГЭ: 7 советов психолога

ЕГЭ - главный страх всех выпускников Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Близится главный страх всех выпускников - великий и ужасный ЕГЭ. В школах то и дело твердят, что этого экзамена зависит буквально все, а родители только подливают масла в огонь. Не мудрено, что у детей начинают сдавать нервы.

Психолог, преподаватель НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» Анастасия Пономаренко дала семь главных советов, как настроить детей на экзамены и при этом не навредить их психике.

1. Не запугивать детей. Этим занимаются и школа, и родители, и СМИ. При таком давлении у ребенка возникает состояние выученной беспомощности. То есть он просто говорит: “Все равно у меня ничего не получится, нет смысла и напрягаться”.

2. Оценить реальное положение вещей. Не надо переходить в другую крайность и убеждать ребенка, что он и так все отлично сдаст и беспокоиться не о чем. Такая тактика тоже ни к чему хорошему не приведет. Нужно хладнокровно оценить реальную ситуацию: сколько времени осталось для подготовки, какие пробелы есть у ребенка, и какие ресурсы есть, чтобы их восполнить. Можно сходить в школу - переговорить с учителем, нанять репетитора, изучить какие-то особенно важные темы, которые точно будут на экзамене

Важно поставить именно достижимые цели, то есть те, которые зависят от самого ученика. Рассчитать, что ребенок реально может сделать за оставшееся время - день, месяц, год. Не нужно уводить его в мир фантазий и обещать золотые горы. Все эти псевдомотиваторы “Да ты справишься, ты все сможешь, главное - захотеть” не помогут.

3. Действия вместо эмоций. Каждый раз, когда вы захотите поохать, пожаловаться, как все плохо, лишний раз накрутить ребёнка, останавливайте себя. Волнения и эмоции - в сторону. Спокойно садимся и решаем, что делать, чтобы подойти к экзаменам на пике своих возможностей. Так, кстати, часто настраивают спортсменов перед соревнованиями.

4. Понять, какими способами ребёнок эффективнее всего усваивает материал. Например, для людей с техническим складом ума больше подойдут блок-схемы, таблицы, а кому-то проще посадить перед собой человека и все ему пересказать. Кстати, очень хорошо работает такой метод: прочитав параграф, надо попробовать пересказать его условному пятикласснику буквально в трёх-пяти предложениях. Если это получится, можно считать, что материал усвоен. Родителям стоит понаблюдать, какой способ больше всего подходит для ребёнка и помочь ему.

5. Самое главное в подготовке - это регулярность. Лучше каждый день заниматься по полчаса, чем раз в неделю по полдня. Нейрофизиологи пока не нашли лучшего способа запоминания, чем старое доброе повторение.

6. Проговорить с ребёнком, что будет, если он сдаст ЕГЭ не так хорошо, как рассчитывал. Именно проговорить, а не утешать. Уже сформировалась тревожная ситуация, и утешениями вы ее точно не спасете. Поэтому оптимально просто поговорить. Это создаёт ощущение определенности. Ребёнок понимает, что никакой катастрофы не произойдёт, и жизнь на этом не заканчивается. У него есть еще множество вариантов: например, пойти в колледж или в другой, более простой вуз. И даже если поступить на экономический факультет МГУ - это “идея фикс” и ребенок просто не мыслит себя по-другому, то надо объяснить, что есть и более долгий, но тоже вполне осуществимый путь. Он может выучиться в другом вузе, а впоследствии, когда поймет, что ему это, действительно, важно и нужно уже пойти в МГУ. Пусть этот вариант не идеальный, но он есть и вполне реален.

7. Напомнить ребёнку, что в его жизни уже были трудные стрессовые ситуации, но он с ними справился. А если справился тогда, то сможет и сейчас. Это придаст ему уверенности в собственных силах.