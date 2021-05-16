"Расцарапала все, что можно": Лолиту пытался изнасиловать случайный попутчик

57-летняя Лолита Милявская поделилась личными переживаниями. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Нашумевшие откровения Елены Прокловой о пережитом в юности сексуальном насилии разделили публику на два лагеря. Пока одни стыдят актрису за неуместные (и небесплатные) признания и задаются резонным вопросом "Что ж ты молчала-то 50 лет?", другие уверены: о таком можно и нужно рассказывать в любом возрасте. Так, например, считает и "женщина без комплексов" - 57-летняя Лолита Милявская, которая тоже не раз на всю страну делилась самым личным.

- В юности, еще когда я училась в школе, у меня тоже были попытки изнасилования, но для людей это плохо закончилось, - я же боец, - рассказала Лолита на недавнем гала-ужине премии "МУЗ ТВ". - Просто села не в ту машину... Оказался идиот. Потом его кожу у меня из-под ногтей вынимали: я ему расцарапала все, что можно, и очень громко кричала. Вышли люди, помогли.

При этом, как заверила звезда, ради карьеры ее никто и никогда не пытался склонить к интиму.

- С чего вдруг? Я всю жизнь делаю все сама, у меня не было даже повода кому-то подмигивать, - отметила певица.

Напомним, это не первый случай, когда Милявская подверглась домогательствам. Так, год назад артистка призналась, что в детстве столкнулась с маньяком-педофилом.

- Мне тогда было шесть лет. Я жила в Киеве, училась в первом классе обычной советской школы, - поделилась Лолита в эфире шоу «Что было дальше?». - А после уроков мы ходили в ближайший универмаг дружной компанией что-нибудь украсть из канцелярских товаров. Выбор был небольшой – шариковые ручки, какой-то копеечный товар. Мы распределяли, кто что возьмет. И вот однажды я выбрала себе самый маленький предмет – стерку. Наши все уже стырили и ушли, а я осталась одна у прилавка. Потянулась к резинке, потом положила ее обратно, потому что было очень страшно. И зависла у прилавка, почему-то положила руку на него тыльной стороной, так что ладонь была сзади. И вот тут оно и произошло... Вдруг я поняла, что в моей руке что то очень теплое. Я начала это ощупывать, подумала, пластилин. И вы не поверите: поворачиваюсь, стоит дяденька: он положил мне в руку свой половой член!

К счастью, этот инцидент не имел неприятных последствий - маленькая Лола просто сбежала от извращенца и никогда его больше не видела.

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