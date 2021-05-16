Хорошо, что есть брат - вдвоем в мире тишины не так страшно!

Оба мальчика, прожив в мире тишины несколько лет, пытаются нагнать уходящий поезд. Фото: архив семьи Яковлевых

Для семьи Яковлевых «нейросенсорная тугоухость» у обоих детей это закон подлости в квадрате. Чистая теория невероятности. Бутерброд, который упал вниз маслом, причем в одну и ту же воронку дважды! Ну, не должны были их сыновья оба попасть в невезучие 25 процентов возможности, что плохая генетическая предрасположенность сработает. Ведь сами-то родители слышат идеально! А она сработала. Причем, дважды!

И теперь, оба мальчика, прожив в мире тишины несколько лет и сделав, наконец, операцию, пытаются нагнать уходящий поезд.

На прогулке Вова, он старший, крепко держит за руку младшего брата. «И-и!» — командует. Буква «д», как и многие другие, у него «выпадает». Но Олег его понимает — сам товарищ по несчастью, хоть и говорит лучше старшего брата. Послушно идет.

Олег — скромный созерцатель, Вова — лидер по натуре, хоть и не говорит почти. Старший не слышал до 3,5 лет, так как ему долго не могли поставить диагноз, из-за чего он просто «проскочил» время, когда дети должны осваивать речь. Теперь Вове все это дается с огромным трудом — он понимает, но звуки произносит не все, а фразы не получаются. Олегу повезло больше, он начал слышать в 1 год и 1 месяц, и сейчас уже строит простые предложения и общается намного лучше брата. Но и ему нужна реабилитация. А это дорого. 390 тысяч на двоих.

- Мы пока влезаем в долги, - разводит руками мама, - работает только муж, я за ребятами ухаживаю. И, боюсь, самостоятельно нам не справиться.

Тут еще одна беда. Семейные отношения. Младший развивается быстро и скоро научится, ему будет интересно и без брата. И тогда старшему придется ой как тяжко, ибо он останется в мире тишины один.

Пожалуйста, помогите!

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