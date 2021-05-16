Всевидящее око государства: как изменит нашу жизнь единая база данных россиян

В правительстве решили бороться с тем, что граждане тратят слишком много времени на сбор справок Фото: Александр ГЛУЗ

Единая информационная платформа Национальной системы управления данных появится в России до конца 2021 года. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин.

Что это за информационная платформа такая? По сути, это будет главное цифровое хранилище сведений о россиянах – единая база данных.

Решение о ее создании было принято еще в 2018 году. В правительстве решили бороться с тем, что граждане тратят слишком много времени на сбор справок. Да и самому государству не слишком удобно собирать сведения о человеке по разным ведомствам: например, сведения о загранпаспорте нужно получать в МВД, о наличии у человека недвижимости – в Росреестре, а о том, где он работает – в Пенсионном фонде или Налоговой. Обмен сведениями между учреждениями занимал массу времени и трудовых ресурсов. В том числе из-за этого приходилось содержать громадную армию чиновников. И это не говоря уже о том, что сведения по одному и тому же гражданину в различных ведомствах часто не совпадали – и тогда приходилось проводить проверки, уточнять данные, искать их источники.

Когда заработает единая информационная платформа НСУД все эти проблемы останутся в прошлом. Базы данных будут сведены вместе и синхронизированы. Поменял, например, гражданин ИНН, налоговая внесла изменения в свою базу данных, и во всех остальных базах данных это изменение тоже автоматически происходит.

До конца текущего года таким образом на базе единой информационной платформы будут объединены четыре большие базы данных: Пенсионного фонда, Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и государственного реестра транспортных средств. В дальнейшем сюда же войдут базы данных МВД, загсов, судебных приставов, фонда обязательного медстрахования и так далее.

Одним из результатов внедрения Национальной системы управления данных станет создание цифрового профиля каждого россиянина. Это выверенная, регулярно обновляемая картотека юридически значимых сведений о каждом жителе страны. Один клик – и станет известно, что человек среди прочего является должником за капремонт, недавно поменял автомобиль и награжден званием «Почетный железнодорожник РФ». Кому известно? Как минимум, любому государственному служащему. Хотя не исключено, что доступ к цифровым профилям смогут на коммерческой основе получать и частные организации. Например, банки.

Пессимисты скажут, что все мы таким образом окажемся «под колпаком» у Большого Брата. А оптимисты возразят: «Мы все и так давно уже под ним. Просто теперь вся бюрократия будет сведена к минимуму, а решения будут приниматься мгновенно».

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