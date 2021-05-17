Родные знали, что он смертельно опасен: как ботаник Ильназ Галявиев превратился в убийцу детей

Ильназ Галявиев объявил себя в соцсети «Богом» и отправился убивать Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

В Казани уже совсем лето. Солнце жарит. +30.

Утро 11 мая тоже было солнечным. Спальный район разъехался по работам. Школьники - на уроках. Всего пара недель до каникул. А дальше - три месяца свободы!

В казанской школе №175 шел второй урок. И вдруг - сначала стрельба на улице, потом взрыв где-то на первом этаже, крики, заухало и по коридорам. Приказ директора по громкой связи: забаррикадироваться в кабинетах! Учителя, мальчишки и девчонки разного возраста прятались под партами, пока по ту сторону дверей кто-то кричал, ломился, стрелял, угрожал убить всех, уходил и снова возвращался.

Вокруг собралась большая толпа - узнав о ЧП, родители учеников примчались сюда со всего города. На глазах у людей из здания вышел худой молодой человек с поднятыми руками. Его скрутили. В это время в СМИ писали, что нападавших двое. Но второго не нашли. Потому что его не было.

В результате ЧП в школе Казани погибли семь детей и две учительницы.

Позже стало известно, что застрелены двое учителей и семеро учеников из 8А: в единственном кабинете, куда смог прорваться человек с оружием - выпускник этой школы, 19-летний Ильназ Галявиев. В это утро он объявил себя в соцсети «Богом» и отправился убивать…

ОБЪЕКТ АТАКИ ВЫБРАЛ СЛУЧАЙНО?

Тяжело идти по последнему маршруту казанского убийцы. Но нужно пройти своими ногами, чтобы попытаться понять, как это было. И главное - зачем. За что.

В то утро Галявиев сначала сходил в школу на разведку - хотел посмотреть расписание уроков. Но женщина-вахтер его выставила из здания. Он вернулся. Надел специально купленную черную форму, маску на пол-лица с надписью «Бог». В таком виде сделал селфи у зеркала и выложил фото в соцсети.

В левой руке сумка с самодельной бомбой. В правой - дробовик. Перед уходом он пытался поджечь квартиру, но пожара по какой-то случайности не произошло.

9:20 - вышел из подъезда шестиэтажного дома на улице Туганлык. Камера сняла, как он «срезал» путь через протоптанный до блеска палисадник. Дальше - мимо детского сада. Поворот налево, мимо частных домов. Все это время у него в руках дробовик на ремне. Он его не прячет. Скорее даже пытается демонстрировать - он на адреналине. Но прохожих на улице практически нет.

9:24 - Галявиев пересек детскую площадку, на которой в это время никого не было (местные мамочки потом скажут мне, что уже в 10 часов здесь полно малышей). Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, молодой человек в возбуждении. Шел как-то вприпрыжку.

9:25 - поворот из двора к школе. Навстречу проходит какая-то женщина. Галявиев машет ей рукой. И здесь привлекает внимание.

Галявиев отправился убивать школьников с оружием в руках. Фото предоставлено «КП»

Еще через полминуты он появится на пороге школы. Откроет стрельбу в случайную школьницу (не попал), затем в рабочего, который пытался закрыть перед убийцей дверь школы (мужчина тяжело ранен). Затем закладывает бомбу в раздевалке (взрыв получается мощным, но пострадавших нет). В коридоре застреливает 26-летнюю учительницу английского языка Эльвиру Игнатьеву и 55-летнюю учительницу начальных классов Венеру Айзатову. Потом ворвется в класс…

На допросе Галявиев заявит, что объект для нападения выбрал почти случайно. Мол, просто хорошо знал план здания.

«ДАВАЙТЕ ЕЕ ВЗОРВЕМ»

«Тихий, спокойный, неприметный…» Когда тебе разные люди в тысячный раз повторяют одну и ту же фразу, начинает болеть голова. Потому что после такого ЧП главный вопрос: а каким он был на самом деле? Неужели зреющей в нем ненависти никто не видел, не замечал?

Галявиевы переехали в панельку на улице Туганлык в начале 2000-х - их расселили из аварийного дома. Большинство соседей помнят Ильназа еще первоклашкой в белой рубашечке.

- Семья у них самая обычная. Папа водителем на мусоровозе работает, мама - кассир в банке, - рассказывает женщина, живущая на этаже с Галявиевыми. - Не религиозные. Ильназ воспитанный такой был, здоровался.

Значит «тихоню» травили одноклассники, и расстрел - месть за буллинг?

- В школе разные случаи бывали, кого-то били, травили, но про Ильназа я никогда такого не слышала, - рассказывает девушка, которая училась с будущим убийцей в параллели.

Да и на школьных фотках взгляд у Галявиева - открытый, с улыбочкой. На затравленного ребенка совсем не похож.

Один из бывших одноклассников Ильназа показал журналистам запись из чата учеников. В восьмом классе был случай, когда учительница дала ребятам задание и ушла по своим делам, ничего не объяснив по теме. В чатике дети тут же начали писать: училка-дура и все такое. А Галявиев (это сохранилось в скринах) предложил педагога… взорвать бомбой. И даже рецепт приготовления взрывчатки написал. Вот вам и тихоня… Но что это было? Мальчишка просто пытался выставить себя крутым и бесстрашным? Рисовался перед ребятами? Или о взрывчатке он читал до этого и темой живо интересовался?

«ИЗГОЕМ НЕ БЫЛ»

Галявиев ни с кем не дружил. Был лишь один приятель, с которым он еще в средней школе сошелся на почве любви к компьютерным стрелялкам. Но в наше время это уже обычная история - про игры и легкую асоциальность.

- Ни Ильназ, ни сын изгоями не были. Просто ребята, у которых свои интересы, они больше дома старались сидеть, чем по улицам бродить, как некоторые, - рассказала нам мама парня. - Но после школы наш сын с Ильназом отношения не поддерживал. Они в разные колледжи поступили.

Колледж «ТИСБИ» занимает трехэтажное здание в центре Казани, в историческом районе с кучей старых особняков. Престижный, подразделение одного из ведущих вузов Казани. Галявиев поступил сюда на программиста, потому что с компьютерами с детства был на ты.

Стихийный мемориал в память о погибших в Казани появился в Сочи у памятника первой учительнице. Фото: sochi.ru

До поры до времени одногруппники тоже считали Ильназа тихоней и даже ботаником. На парах всегда садился на первую парту из-за плохого зрения, по спецспредметам учился на отлично. Но год назад он внезапно начал удивлять.

- Однажды заявил: «Пойдем ко мне, у меня есть своя секта, я вербовщик», - рассказал «КП» Роберт Сибгатуллин, староста группы, в которой учился Галявиев.

- Он мог реально состоять в секте?

- Я не знаю. Из-за того, что человек так открыто говорит, мы подумали, это прикол. Но потом начались другие странности.

По словам Сибгатуллина, Ильназ в какой-то момент стал грубо общаться с одногруппниками в Сети. То есть в реальной жизни он был все тот же спокойный мальчик, а в чатах будто нашёл место, где может казаться самому себе сильнее, чем есть на самом деле.

Даниил Андреев учился в одном колледже с Ильназом Галявиевым. Фото: Личный архив

- Он был неконфликтный, но около полугода назад ни с того, ни с сего обматерил в интернете, - продолжает староста. - Я ему сказал: «Мы же встретимся на следующий день, что ты будешь делать?» Он ответил: «Ты ко мне не подойдешь, потому что я сразу напишу заявление в полицию». Я подошел, мы поговорили и помирились в итоге, но потом он мне сказал: «Я вообще не думал, что ты ко мне подойдешь, все ведь ментов боятся. Но я сегодня себя таким сильным почувствовал!». Теперь я анализирую его поведение и понимаю, что как будто в тот день он принял для себя какое-то решение. Как будто зарядился какой-то уверенностью.

Это было полгода назад, в конце 2020-го. А уже в январе, если верить руководству «ТИСБИ», студент с хорошей успеваемостью внезапно перестал ходить на пары. Хотя на носу была защита диплома (после трагедии в колледже заявили, что Галявиев уже давно отчислен, но одногруппники парня уверены, что на самом деле убийцу вычеркнули из списков учащихся задним числом).

«СТАРШИЙ БРАТ ЕГО БОЯЛСЯ»

Предложение взорвать учительницу, разговоры о секте – все это могло вполне сойти за юношеский треп и понты. Но примерно в это же время, в конце 2020-го, Ильназ стал жить один - на улице Туганлык. Отец, мать и старший брат внезапно переехали в другую квартиру, купленную в ипотеку (стартовым капиталом стало жилье, оставшееся в наследство после смерти родственника).

Источники в правоохранительных органах рассказывают: на допросе Ильназ заявил, что специально выжил из квартиры свою родню. Мол, скандалил, хлопал дверьми, громко слушал музыку (про «концерты» тяжелого рока на весь дом вспоминают и соседи).

Да только опять же – кто в 19 лет не слушал музыку и не хлопал дверью?! Из-за этого семья в спешном порядке не убегает, чтобы спастись от скандалиста. А это было именно бегство, родные боялись Ильназа физически.

- Галявиев рассказал эпизод, когда он приехал на другую квартиру и потребовал отдать ему нож, - говорит источник в следствии. - Дома был брат, который старше его на два года. Но он побоялся открыть ему дверь!

- Вряд ли родители понимали, что происходит с их сыном, - подтвердила ректор «ТИСБИ» Нэлла Прусс. - Но при этом они говорили, что Ильназ вел себя агрессивно в последнее время, поэтому и оставили его одного в квартире.

Получается, что семья начала бояться Ильназа, родители и брат понимали, что он опасен, но сообщить о своих подозрениях в полицию или психиатрам не догадались или не стали – пожалели парня. Все-таки родня.

Педагог Эльвира Игнатьева, одна из жертв преступника. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пока мы не можем узнать от них правду. Семью Галявиевых спрятали – что-то вроде программы защиты свидетелей. Полицейские боятся мести и самосуда над родными Ильназа.

«ОН ТОЖЕ НАЗЫВАЛ СЕБЯ БОГОМ»

Действительно ли Ильназ Галявиев состоял в какой-то секте или она существовала только в его фантазиях - теперь разбираются следователи. Но после массового убийства в 175-й школе в соцсетях появилось заявление жительницы Казани Натальи Андреевой. По словам женщины, ее сын, который покончил с собой ровно год назад, тоже твердил, что он Бог…

Даниил Андреев учился в том же колледже, на том же факультете, что и Галявиев.

- Когда я увидела это видео (с истерикой задержанного Ильназа Галявиева – Ред.), услышала эти слова, я просто в ступор впала, - рассказала женщина в интервью «Комсомольской правде». - В этот момент я увидела своего собственного сына. В последние месяцы перед смертью он мне говорил те же самые вещи: что он Бог, и сам все в этом мире решит.

19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в Казани.

По словам Андреевой, ее сын несколько раз пытался покончить с собой, семья укладывала его на месяц в стационар психиатрии, но даже после этого попытки свести счеты с жизнью не прекратились. 10 мая 2020 года Даниил все-таки убил себя. Возможно, совпадение: Галявиев ворвался в школу 11 мая 2021-го, почти день в день, с разницей в год.

Женщина считает, что ее сын и Галявиев могли состоять в неких общих «группах». Уверена, что разгадки - в телефоне Даниила, который закрыт паролем. Мобильник она передала в Следственный комитет.

В колледже отрицают, что молодые люди были знакомы и общались лично. Но не исключено, что парни могли находиться под чьим-то влиянием.

- Возможно, они действительно попали в какую-то секту, в которой их принуждали к самоубийству или убийству? - пожимает плечами ректор Нэлла Прусс.

Для Казани случившееся - большая кровоточащая рана. Я был в городе четыре дня и видел, как люди все это время шли к школе нескончаемым потоком, несли к стихийным мемориалам цветы и мягкие игрушки. Это всеобщая трагедия, которая никого не оставила равнодушным.

И на фоне этого мы видим, как на огромном виртуальном коллективном фото - маленький Галявиев и вокруг него много-много разных людей: родственников, приятелей, знакомых, одноклассников, одногруппников. И каждый из них изо всех сил будто старается стереть себя на этом снимке ластиком. Чтоб даже рядом с ним не стоять. Как будто он из ниоткуда возник, этот Ильназ Галявиев. Как будто никто не жил рядом с ним, не видел, как он меняется и превращается в «Бога»…

КСТАТИ

Деньги на дробовик заработал в «стрелялке»

Разрешение на оружие Галявиев получил в апреле. И уже через два дня отправился покупать полуавтоматический охотничий дробовик Hatsan ESCORT. Правда, купил его в Йошкар-Оле (туда из Казани 2,5 часа на маршрутке). Ильназ заявил следователям, что поехал в другой город, потому что в Казани такой модели в тот момент не было.

- Я в этом сомневаюсь. На самом деле это довольно ходовая модель, она всегда есть в наличии, - объяснил «КП» владелец одного из казанских оружейных магазинов. - Не понимаю, зачем ему понадобилось уезжать в Йошкар-Олу. Сделать секрет из покупки невозможно - оружейные магазины каждый месяц подают списки с фамилиями покупателей и перечнем предоставленных ими документов в Росгвардию. Но сам выбор именно этого дробовика очевиден - он один из самых недорогих.

Запись из отдела полиции с истерикой Галявиева облетела все каналы и соцсети. Только что доставленный после расстрела в школе парень бьется в конвульсиях и кричит, что два месяца назад он понял, что он Бог и как всех ненавидит… Специалисты даже по этому видео однозначны в выводах: человек психически нездоров. Каким же образом ему выдали разрешение на покупку огнестрельного оружия?!

- Я недавно продлевал свое разрешение на травмат, - рассказал все тот же «оружейник». - Длилась моя проверка у психиатра одну минуту. Пришел. Меня даже не спрашивали ни о чем. Подмахнули бумажку и все. Разрешение выдают психиатры в платных кабинетах при больницах. Ты за эту услугу заплатил деньги, а там - поток, никто не заморачивается.

Мать Галявиева рассказала следователям, что, узнав о покупке ружья, испугалась, спросила у сына, зачем ему это. «Пойду на охоту», - уклончиво ответил парень.

Кстати, одногруппники по колледжу вспоминают, что Галявиев иногда говорил об оружии. Правда, не о настоящем.

На 19-летнего парня был оформлен полуавтоматический Hatsan Escort PS. Это распространенное охотничье ружье.

- Он рассказывал, что в Контр-страйке (популярная компьютерная игра-стрелялка, - Авт.) у него есть дорогой скин (так называют внутриигровые предметы, которые можно «заработать» за успех в игре, а потом продать, - Авт.), - рассказал староста группы Роберт Сибгатуллин. - Он считается самым дорогим на данный момент. Это скин на снайперскую винтовку. Стоит от 100 тысяч до 1,5 млн рублей. Потом я уже прочитал в интернете, что на допросе Ильназ сказал, что продал за 50 тысяч рублей. Видимо, покупателя нашел в спешке.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Кто должен охранять российские школы?

- В 175-й школе вахтерша на входе сидела, охраняла, а у нас гардеробщица сидит! - таким заявлением встречает меня с порога Павел Шмаков.

Когда мы заходим с ним в здание, сидящая в «аквариуме» женщина строго зыркает на меня. Собственно, это все доступные ей «спецсредства».

Павел Шмаков - директор муниципальной школы «СОлНЦе», одной из самых престижных в Казани.

- Если школа муниципальная, взять и заплатить из своего бюджета за охраны ЧОП - нереально, - объясняет Шмаков. - Потому что все это проверяется. Такие деньги ежемесячно просто неоткуда изыскать. А надо примерно 45 тысяч рублей в месяц. Поэтому где-то директор школы вынужден сажать на «охрану» вахтеров. Где-то заставляет родителей сдавать деньги на охрану. Но в таком случае директор крепко рискует, потому что, если кто-то заявит о поборах, его за такие «инициативы» сверху никто по головке не погладит.

Павел Шмаков объясняет, в чем суть проблемы: на образование в стране деньги как бы есть, но на всякие дополнительные «опции» - нет.

- На ставку учителя я могу просить денег из бюджета и есть шанс, что мне одобрят. Если очень долго просить. Есть деньги, чтобы время от времени школы новые строить, центры дополнительного образования. А на охранника - нет, не дадут. В нашей школе нет даже ставки дневного вахтера! Хотя и этого было бы недостаточно, если бы в здание попытался попасть вооруженный человек.

Шмаков раскладывает передо мной письма, которые он за последние годы писал в самые разные инстанции. После различных ЧП на объектах образования - Улан-Удэ, Керчь, Пермь. Есть входящие номера, все как полагается.

Проблемы с охраной школ есть во всех регионах страны Фото: REUTERS

- Я писал, что школы не могут без охраны. Объяснял, какая проблема. Просил изыскать средства. Понимаете, на входе должен сидеть не вахтер для галочки, а хорошо обученный человек, пусть даже не ЧОП, но который знает, умеет, и, к примеру, раз в три года, проходит переподготовку.

- Тревожная кнопка-то у вас хоть есть?

- Конечно. Подключена, все как полагается. От нее подается сигнал во вневедомственную охрану. У нас были случаи, когда наши сотрудники случайно эту кнопку задевали. Сразу идет ответный звонок: что случилось? Но пока они приедут, будут упущены драгоценные минуты. Нужен человек внутри школы, который знает, как действовать и может дать отпор.

Шмаков показывает официальные ответы на его запросы: «на внедрение дневной охраны в школах Казани по произведенным расчетам требуется дополнительно 229,8 млн рублей в год. Таких денег в бюджете города нет».

Аналогичная проблема в регионах по всей стране.

Так что же делать, если денег нет? В качестве хоть какого-то решения проблемы, директор «СОлНЦа» предлагает «хотя бы задействовать полицию».

- Когда приезжает какой-нибудь начальник, в центре города полицейские через каждые двадцать метров стоят. Слушайте, ну давайте сделаем какие-то посты на улицах около школ - чтобы сотрудники полиции могли и за общественным порядком присматривать и за школами?

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