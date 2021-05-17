Кнут без пряника: как штрафы стали в России новыми налогами

На дорогах становится все больше камер Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2020 году ГИБДД вынесла постановлений на 117 млрд рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее. Объем штрафов растет по объяснимым причинам. На дорогах становится все больше камер. И ставят их зачастую в «ловушках» для водителей. Не в аварийных местах, где меньшая скорость может спасти жизни. А в самых «хлебных» местах, где вероятность нарушения и получения бюджетной мзды самая высокая. Что с этим делать? И можно ли как-то улучшить систему, пока она окончательно не превратилась в дополнительный «налог на руль»?

НАРУШАЙТЕ - БЮДЖЕТ «СПАСИБО» СКАЖЕТ

Как поясняют в Минфине, за прошлый год по всем видам штрафов и взысканий с россиян удалось собрать 230 млрд рублей. В федеральную казну поступило более 80 млрд. Остальное ушло в бюджеты на местах. Дошло до того, что поступления от нерадивых водителей и прочих штрафников теперь учитывают в будущих доходах. Но это не план по сборам, а прогноз, поясняют в ведомстве Антона Силуанова.

- У нас есть принцип достоверности бюджета, установленный статьей 37 Бюджетного кодекса. В соответствии с ним должна быть обеспечена реалистичность расчета доходов. Если не учитывать в прогнозе поступления от штрафов, это может привести к необоснованному снижению расходов или увеличению заимствований для финансирования дефицита бюджета, - пояснили в пресс-службе Минфина.

Поступления от нерадивых водителей и прочих штрафников теперь учитывают в будущих доходах Фото: Иван МАКЕЕВ

Тем не менее вопрос в другом. Суммы, собираемые в виде штрафов, с каждым годом только растут. И это вызывает закономерный вопрос. А какую цель на самом деле преследует государство – воспитательную (чтобы нарушений было меньше) или фискальную (чтобы бюджет получил дополнительную прибыль)? Только с автолюбителей за последние три года собрали более 200 млрд рублей. По сути, мы оплатили государству строительство Крымского моста.

ДИСПРОПОРЦИЯ НАКАЗАНИЯ И РИСКОВ

- Идеология штрафов состоит в том, что это мера, которая противодействует правонарушениям. Но на практике получается по-другому. У нас большая диспропорция в этой сфере. Управление автомобилем с неисправной тормозной системой «стоит» 500 рублей, переезд ж/д путей в неположенном месте до недавнего времени - 1000 рублей, а остановка на месте для инвалидов или проезд по полосе для общественного транспорта – 5000 рублей. Но что из этого предполагает более высокие риски для жизни и здоровья окружающих? – недоумевает Александр Кулаков, директор Центра транспортного моделирования Высшей школы экономики.

По его словам, именно из-за неправильно расставленных приоритетов штрафы за нарушения ПДД и превратились в инструмент поборов с автолюбителей, а не в инструмент повышения безопасности дорожного движения. Поэтому назрела необходимость эту систему пересмотреть. И, где нужно, дополнить дополнительными факторами защиты. Чтобы нарушить правило было физически невозможно.

- Штраф изначально не может повлиять на поведение водителей, и в этом случае остается способом наказания за совершенное нарушение. Но он остается бессильным там, где нет фото- и видеофиксации. Поэтому наибольшей эффективностью обладает сочетание штрафов и средств безопасности, используемых для ограничения физического перемещения транспортного средства, - говорит Владимир Громов, старший научный сотрудник Лаборатории исследований налоговой политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.

АКЦЕНТ - НА ЗЛОСТНЫХ НАРУШИТЕЛЯХ

- К глубокому сожалению, у нас вопрос безопасности дорожного движения был заслонен человеческой жадностью. Денег в бюджет камеры приносят гораздо больше, чем стационарные посты ДПС. Но ни одна камера ни разу не остановила пьяного, - сетует Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза.

Недавний случай со скандально известным блогером Эдвардом Биллом, когда он на полной скорости вылетел на встречную полосу на Садовом кольце, выявил неожиданный факт. Оказывается, можно бесконечно долго ездить на незарегистрированном авто, собирать сотни штрафов и абсолютно безнаказанно не платить их. Никакие камеры не могут остановить подобных злостных нарушителей. Пока не случится трагедия…

Audi, которой управлял Бил, вылетел на встречную и столкнулся с четырьмя другими машинами. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

- Люди, которым плевать на законы, представляют наибольшую опасность для участников движения. Поэтому их нужно в первую очередь фиксировать в потоке, перехватывать и закрывать для них движение. А не ловить по камерам тех, кто запутался в разметке и на два метра позже перестроился из полосы для общественного транспорта, - считает Александр Кулаков.

Сравни! Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

А МОЖЕТ, РЕЗКО ПОВЫСИТЬ ШТРАФЫ?

В международной практике используются разные схемы. В большинстве развитых стран штрафы очень большие. Даже за, казалось бы, небольшие правонарушения. Поэтому многие водители боятся что-либо нарушать и перестраховываются. А у нас многие водители не воспринимают

- Люди, которые выступают за повышение размеров штрафа, не понимают одной простой вещи. Если сравнивать с доходами, у нас размеры штрафов и так уже достаточно велики. По многим правонарушениям приходится платить 5000 рублей. При средних доходах в 20 – 30 тысяч рублей это очень большая сумма, - говорит Антон Шапарин.

К примеру, в Германии превышение скорости на 10 км/час карается штрафом в 30 евро, а более чем на 40 км/час – 200 евро. Но даже самый большой штраф в 10 раз меньше средней зарплаты немца (уже после вычета всех налогов).

В некоторых странах ввели прогрессивную шкалу штрафов. Чем больше водитель зарабатывает, тем больше он должен заплатить в бюджет. Так, самый большой штраф в истории составил миллион долларов. Его пришлось заплатить водителю-лихачу в Швейцарии. Схожая система действует и в Финляндии. Там самый большой штраф составил 100 тысяч евро. Может, ввести подобную систему в России? Ведь для богатеев заплатить 500 рублей (или 250 рублей, если заплатить штраф в течение 20 дней) за превышение скорости в 39 км/час - раз плюнуть.

- Увязывание размера штрафа с доходом представляется несправедливым и некорректным, поскольку размер штрафа в первую очередь должен быть связан с причиненным ущербом, отражать единство закона для всех граждан, - считают в пресс-службе Минфина.

И вот тут можно поспорить. Во-первых, какой причиненный ущерб может быть от превышения скорости на 21 км/час, которое не привело к аварии? Во-вторых, чиновники и депутаты всегда говорят о равенстве законов, когда речь идет о прогрессивных налогах. Принимать законы против самих себя, хорошо зарабатывающих, никто не хочет. В-третьих, странно слышать от Минфина публичный отказ от дополнительных доходов бюджета.

- Размер штрафа должен определяться степенью вины гражданина, а не его материальным достатком. Надбавка к штрафу за благосостояние – это наказание не за правонарушение, а за успех. Такой подход в корне неверен потому, что является дискриминацией и способствует формированию мотивации к сокрытию официальных доходов и уклонению от налогообложения, - считает Владимир Громов.

И здесь тоже можно поспорить. Вряд ли прогрессивные штрафы могут стать сильным поводом для сокрытия доходов. Для этого есть масса других, более веских причин. Привязка размера штрафа пусть не к доходам, а, например, к стоимости авто - может навести порядок на дорогах. Потому что лихачат и создают опасность для других водителей зачастую владельцы дорогих авто. Все-таки законодателей продвинутой Швейцарии и не менее современной Финляндии сложно назвать глупыми людьми. Как и экспериментаторов из Швеции...

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЭКСПЕРИМЕНТ

Может, не штрафовать, а премировать?

Интересный эксперимент несколько лет назад провели в Швеции. Там на одном из участков дороги в Стокгольме установили специальные камеры. Они регистрировали не только нарушителей, но и тех, кто проезжал без превышения скорости. Часть собранных в виде штрафов денег потом разыграли в лотерею. В ней автоматически участвовали все дисциплинированные водители. Эксперимент признали удачным. Средняя скорость на этом участке дороги упала на 20%. Хотя, видимо, упали и поступления в бюджет.

Система «пряников» уже действует в обязательном страховании авто (ОСАГО) Фото: Михаил ФРОЛОВ

В теории подобную схему можно было бы реализовать и в России. Чтобы водители понимали – есть не только «кнут», но и «пряник». Если не нарушать правила, то можно еще и заработать. Правда, лотерея для нашей страны вряд ли подойдет. Никто не поверит в честность ее результатов. А вот если раздать всем дисциплинированным водителям частичку собранных штрафов – это будет приятным бонусом законопослушным автолюбителям.

- Хорошая мысль. Стоило бы придумать какую-то схему вознаграждения. Это могут быть деньги, вручение букета на дороге, купон на дополнительную заправку бензином или что-то еще. Тем самым мы будем стимулировать больше ездить тех, кто не нарушает правила, - считает Александр Кулаков.

- Водители – живые существа. Если мы дадим им стимулы, они будут стараться им следовать, - согласен Антон Шапарин.

Подобная система «пряников» уже действует в обязательном страховании авто (ОСАГО). Водители, которые за год ни разу не попали в аварии, в следующем году получают скидку на полис. Причем накопительную (коэффициент «бонус-малус»). А поскольку все штрафы регистрируются, нет ничего сложного в том, чтобы по итогам года премировать самых законопослушных водителей. Например, снижать им за это размер транспортного налога. Хотя, как считают опрошенные «КП» эксперты, это скорее из области научной фантастики.

НАГЛЯДНО

Как снижается число ДТП и количество жертв

Сторонники введения суровых штрафов могут заметить, что они выполняют важную профилактическую функцию. Например, пусть формально, судя по количеству штрафов, число выявленных правонарушений на дорогах растет, но при этом снижается аварийность и число пострадавших в ДТП. Статистика, предоставленная ГИБДД, показывает, что с каждым годом на российских дорогах погибает примерно на тысячу человек меньше, чем в предыдущем. Здесь, правда, не стоит забывать, что на число аварий и их летальность влияют далеко не только штрафы, но и состояние дорог, качество систем безопасности автомобилей, а также загруженность основных магистралей (резкое снижение ДТП в 2020 году, очевидно, вызвано именно тем, как много мы сидели дома из-за коронавируса).

Конкретно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН