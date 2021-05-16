"Спартак" отвоевал себе место в Лиге Чемпионов

Игрок "Спартака" Самуэль Жиго в матче чемпионата России по футболу между командами "Ахмат" (Грозный) и "Спартак" (Москва). Фото: Елена Афонина/ТАСС

Самый скандальный сезон российского футбола не мог просто так попрощаться с болельщиками. В заключительном туре Премьер-лиги из-за жары могли перенести сразу несколько матчей – при температуре выше 35 градусов играть нельзя. Но согласно регламенту все игры 30-го тура должны начаться в одно время. В конце концов опять в российском футболе пришлось подкручивать что-то вручную, и переносить матч «Уфа» - «Арсенал». Но и без него 30-й тур оказался валидольным. В нем «Спартак» едва не опозорился, а Дзюба успел стать лучшим бомбардиром чемпионата.

ИТОГИ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

1-е место: «Зенит» (попадает в групповой этап Лигу чемпионов, где попробует не опозориться, как в этом сезоне)

2-е место: «Спартак» (попадает в квалификацию Лиги чемпионов, если не пройдет, будет играть в Лиге Европы)

3-е место: «Локомотив» (как победитель Кубка России сыграет в Лиге Европы. «Локо» обещают сразу место в групповом этапе, но УЕФА должен еще это подтвердить)

4-е место: «Рубин» (попадает в Кубок Конфедераций, чтобы понять что за новый еврокубок придумали в УЕФА)

5-е место: «Сочи» (тоже отправляется на разведку в Кубок Конфедераций)

…

15-е место: «Ротор» или «Уфа» (вылетает в ФНЛ, взамен в РПЛ вышли «Крылья Советов»)

16-е место: «Тамбов» (клуб-зомби фактические уже мертв несколько месяцев - после окончания сезона должен быть объявлен банкротом и прекратить свое существование. Вместо него в РПЛ заходит «Нижний Новгород»)

Но чтобы это понять, в заключительном туре случилось очень многое.

Игроки "Локомотива" Дмитрий Рыбчинский и "Локомотива" Федор Смолов (слева направо) радуются после гола и победы в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Урал" (Екатеринбург). Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

ПЕРЕД ПОСЛЕДНИМ ТУРОМ ПЕРЕПИСАЛИ РЕГЛАМЕНТ

Накануне в РФС вручную тоже переписывали регламент. Чемпионат России команды начинали, зная что из Премьер-лиги напрямую вылетают две худшие команды, а еще две играют стыковые матчи с клубами, занявшими 3-е и 4-е места в ФНЛ. Но в РФС провели лицензирование, и решил, что часть клубов ФНЛ не готовы к повышению в классе. И все спортивные результаты оказались бесполезными.

Занявшего второе место в ФНЛ «Оренбург» не пустили в РПЛ – подсчитали, что местный стадиончик очень мал, чтобы принимать «Спартак» или «Зенит». И место «Оренбурга» отдали «Нижнему Новгороду», там-то есть арена, построенная к ЧМ-2018.

Дальше больше. Стыковые матчи и вовсе отменили. И финишировавшая четвертой «Алания», у которой тоже стадион оказался недостоин РПЛ, осталась ни с чем.

МОЗЕС СПАС «СПАРТАК»

Главная интрига последнего тура заключалась в том, кому – «Спартаку» или «Локомотиву» - достанется «серебро» чемпионата и путевка в Лигу чемпионов, ценой многие миллионы евро. Чтобы завоевать ее, «Спартак» зимой организовал возвращение Квинси Промеса. И вот лидер и кумир фанатов в решающем матче против «Ахмата» запорол два сумасшедших момента и едва не оставил свой клуб без «серебра»!

В Грозном тут же организовали два гола в ворота Максименко, и еще в первом тайме счет стал 2:0. А в параллельном матче «Локомотив» - «Урал», уже через полчаса команда Николича играла в большинстве.

Второй тайм получился еще более огненным. Квинси забил все-таки, и «Спартак», проигрывая 1:2, «висел» на воротах, пока Мозес не сравнял счет! «Локомотив» к тому времени имел уже на двух игроков больше6 но смог забить только в самом конце. Но эта победа над «Уралом» уже ничего не решало. Ничья «Спартака» с «Ахматом» оставляла его на втором месте с «серебром». У «Локо» - «бронза» и Кубок России.

Вратарь "Спартака" Александр Максименко (справа) пропускает гол в матче чемпионата России по футболу между командами "Ахмат" (Грозный) и "Спартак" (Москва). Фото: Елена Афонина/ТАСС

«РОТОР» ЕДВА НЕ ОБЫГРАЛ «РУБИН»

Внизу турнирной таблицы «Ротор» отчаянно сражался за место в Премьер-лиге. И, кажется, «Рубин» Слуцкого решил ему помочь в этом. Ничем больше не не объяснить игру игрой в собственной штрафной защитника казанцев. Пенальти почти принесло победу «Ротору». Но на последних секундах случилось для Волгограда несчастье: мяч попал в руку уже защитнику гостей, а «Рубин» не пожалел вылетающую команду – 1:1.

В отложенном матче «Уфа» - «Арсенал» соперникам достаточно сыграть вничью, чтобы обеим командам остаться в РПЛ. И это еще один провал этого сезона.

«ЗЕНИТ» УСТРОИЛ ФЛЕШМОБ: НА ПОЛЕ ТОЛЬКО РОССИЯНЕ

Досрочно ставший чемпионом питерский «Зенит» в матче против уже мертвого «Тамбова» устроил акцию. В заявку были включены только игроки с российским паспортом. Ни Азмуна, ни Малкома, ни Ракитского с Ловреном… Только Дзюба, Сутормин и их товарищи. Но даже такой «Зенит» должен был разбираться с «Тамбовом».

В итоге получилась крупная победа – 5:1.

Четыре гола «Зенита» в этом матче забил Дзюба. Могли на него записать и пятый, но все-таки решили, что это автогол. Но и так Артем здорово отметил день рождения своего третьего ребенка, а заодно и стал лучшим бомбардиром чемпионата. У Дзюбы – 20 голов, у Азмуна, которого Семак не выпустил на поле и не дал пополнить свой счет – всего 19. И из гонки бомбардиров тоже получился какой-то анекдот.