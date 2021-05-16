20 голов в рамках РПЛ: Артем Дзюба опять лучший

Форвард «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром первенства РПЛ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Форвард «Зенита» Артем Дзюба в последнем туре чемпионата России по футболу в матче с «Тамбовым» (5:1), забил четыре мяча и с 20-ю голами стал лучшим бомбардиром первенства РПЛ. Таким образом, Дзюба на один мяч обошел своего партнера по команде Сердара Азмуна, который в этой встрече не играл. Напомним, что в прошлом году оба эти игрока поделили снайперское первенство, забив по 17 голов.

Любопытно, что первый мяч в ворота «Тамбова», который был забит на 11-й минуте матча, стал для Дзюбы 200-м в чемпионатах России, а к концу игры их стало 203. У Дзюбы могло быть и пять мячей в одном матче, но последний гол, в котором поучаствовал Артем, засчитали на счет игрока «Тамбова».

Но главный хет-трик своей жизни Артем Дзюба сделал еще накануне - 15 мая у капитана сборной России по футболу родился третий сын - Александр. Теперь у Дзюбы и его жены Кристин трое сыновей - Никита (8 лет) и Максим (5 лет) и Александр. Поздравляем!

Лучшие бомбардиры чемпионата РПЛ

1 Артём Дзюба («Зенит») - 20(3 с пенальти)

2 Сердар Азмун («Зенит») - 19(3)

3 Джордан Ларссон («Спартак») - 15(1)

4 Джордже Деспотович («Рубин») - 14(4)

5 Александр Соболев («Спартак»). - 14(5)