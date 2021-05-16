"Это красивый футбол": Сергей Степашин - о матче "Динамо-ЦСКА", лучших игроках и будущем тренера Шварца

Член Совета директоров ФК «Динамо» Сергей Степашин. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Сергей Вадимович, мы поздравляем вас с победой «Динамо» в последнем туре чемпионата России над ЦСКА 3:2. Как вам матч?

- Хороший матч. И народу было много. И дружелюбно. И отношение было хорошее. И самое главное – красивый футбол.

- А кто лучший игрок матча – Грулев, который забил два гола, или автор победного мяча Захарян?

- Я думаю, и тот, и другой. Захарян, конечно, потрясающий распасовщик. В 17 лет так играть, для меня это просто удивление. Говорят, так в молодости играл Стрельцов, до посадки.

- Вы сидели рядом с Семиным. И даже был комментарий по ТВ: Юрий Павлович знает, на какой матч приходить. А как он оценил игру?

- Он считает, что «Динамо» - очень хорошая, перспективная команда, с хорошим будущим. Нужно небольшое усиление. Что и будет сделано, пока карты раскрывать не будем. Это играющая команда. Правда, Юрий Павлович, когда я ему сказал после игры, какая красивая игра, он сказал: важен еще и результат.

- «Динамо» в этот раз без еврокубков.

- К сожалению, да. Мы потеряли свои очки. У «Химок», «Урала», того же «Рубина» - должны были выигрывать по игре. Вот тебе, пожалуйста, не хватающие минимум 8 очков. Можно было бороться даже за второе место, честно говоря. Мне бы очень хотелось, чтобы такая команда играла в Европе, а не мучилась с мясом на поле.

- Задачу на сезон не выполнили?

- Задачу на сезон – выйти в еврокубок – выполнить не получилось. Но создать команду играющую, на которую ходят люди, удалось, это главное. И плюс, назовите мне хоть одну команду с такой молодежью, где много воспитанников, в том числе и своей, динамовской школы. Не зря Станислав Черчесов сегодня тоже был на нашем матче, внимательно смотрел на наших будущих сборников. Я уверен, что Арсен Захарян поможет нашей сборной на первенстве Европы.

- Черчесов недавно объявил состав сборной, там несколько игроков «Динамо», плюс вратарь Шунин.

- Да. У Антона травма. Но Лещук сегодня блестяще сыграл.

- Черчесов никого не забыл?

- Я думаю, на Грулева нужно посмотреть еще разочек.

- А по секрету не скажете, тренер Шварц остается в «Динамо»?

- Конечно. Без вопросов. Дергаться в этом вопросе не будем. Слишком много раз дергались. У нас 24 мая будет совет директоров. Подведем итоги. А задача остается одна и та же – 2023 год, столетие «Динамо». «Динамо» должно играть в Лиге Чемпионов. Это моя точка зрения. Постараюсь, чтобы официально и совет директоров такую задачу сформулировал и перед командой, и перед собой.