Битва бикини: изящная Волочкова, горячая Ани Лорак и Самойлова с новой фигурой

Оксана Самойлова похвасталась новыми формами. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На майские праздники звезды разлетелись в теплые края, заполонив ленту Истаграма жаркими пляжными фото. Так, Джиган и Оксана Самойлова очередной отпуск проводят на Мальдивах: поклонники уже сбились считать, сколько раз (и главное, от чего) пара отдыхала с начала года. Искушенные путешественники вместо традиционных вилл арендовали яхту с 10 (!) спальнями, джакузи, бассейном, многочисленным персоналом и шведским столом с обилием блюд. Главные фишки плавучего дома - огромная резиновая горка, по которой можно скатиться с судна прямо в Индийский океан, и надувной бассейн. Кроме того, в распоряжении богатых русских гостей катер и два водных скутера, на которых можно гоняться за дельфинами. Стоит такое удовольствие почти 9 миллионов рублей за 14 дней. Но внимание подписчиков привлекли не только роскошные пейзажи из отпуска: 33-летняя Самойлова впервые продемонстрировала подписчикам свою новую фигуру в бикини. Недавно популярная инстамама заменила грудные импланты и из третьего размера смело перешагнула в пятый.

Виктория Боня не постеснялась показать растяжки и целлюлит. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Виктория Боня тоже недавно отдыхала на Мальдивах, регулярно радуя подписчиков снимками в самых разных купальниках. После того, как на карантине телеведущая поправилась на 9 килограммов, она, по собственному признанию, обрела "фигуру мечты". Теперь 41-летняя Боня настолько уверена в себе, что на очередном снимке в бикини даже не стала фотошопить растяжки и целлюлит на бедрах. Столь редкая для Инстаграма естественность привела поклонников в восторг. "Что тут скрывать, у меня растяжки с 12 лет. Они есть у каждой девушки", - заявила новоиспеченная бодипозитивщица.

Ани Лорак продемонстрировала сексуальные изгибы. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На Мальдивах отметилась и Ани Лорак: в путешествие на острова 42-летняя певица взяла дюжину купальников. Все модели, как на подбор, оказались слитными, но при этом смотрелись на фигуристой Лорак эффектнее любого бикини. Кстати, поклонники заметили, что на всех кадрах артистка светится от счастья, а в ее снимках есть изюминка, словно их делал не профессиональный фотограф, а влюбленный мужчина. Возможно, это действительно так: спустя два года после развода Лорак воссоединилась с бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу.

Наталья Подольская после двух родов стала еще стройнее. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Наталья Подольская впервые отправилась на Мальдивы в новом составе - с мужем Владимиром Пресняковым и двумя сыновьями, младшему из которых всего семь месяцев. После двух родов 38-летняя певица выглядит, как девочка: при росте 174 см она весит всего 52 килограмма - даже меньше, чем до беременности. Оба раза, как признавалась "КП" артистка, она приходила в форму благодаря грудному вскармливанию: это дополнительно сжигает 500 - 700 калорий в сутки (!).

Королева шпагатов и ее таинственный Олег радовали публику эффектными поддержками. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Анастасия Волочкова летала на любимые Мальдивские острова, где когда-то зародились ее знаменитые эротические фотосессии на пляже, уже в 18-й или 19-й раз (тут и сама балерина сбилась со счета). Это романтическое путешествие 45-летняя королева шпагатов провела с "легендарным" Олегом, которого только недавно перестала прятать от публики. Он пригодился любимой женщине не только в качестве фотографа, но и как партнер для эффектных поддержек. Злопыхатели, которые строчат гадости Волочковой в Инстаграме, вряд ли смогут такое повторить!

Красавица Глюкоза хороша в любых пейзажах. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

34-летняя Глюкоза стала одной из немногих, кто на майские праздники не отправился на моря. Но фото с отдыха в Подмосковье в этом случае ничуть не уступает экзотичным кадрам с заморских берегов. Рецепт прост: озеро, березки, одуванчики и фантастическая фигура в эффектном бикини!

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