Футбольные амбиции звездных игроков: в Москве прошел Ветеранский турнир Олега Шишканова

В Москве прошел Ветеранский турнир Олега Шишканова Фото: Валентина ПРОКОФЬЕВА

Традиция проводить Открытие сезона Ветеранского турнира имени Николая Шишканова живет более десяти лет. И в этом году 15 мая на стадионе "Луч" собрались сильнейшие - команды из городов Мытищи, Видное, Коломна, Ступино. "КП" посмотрела, как прошли соревнования, и кто вышел на поле бороться за победу.

Футбольные амбиции: еще поиграем

Бывших футболистов не бывает. И это не просто слова, турнир имени Николая Шишканова доказывает уже долгие годы, что азарт и желание побеждать у звезд российского футбола сохраняется. Они не могут после завершения карьеры сидеть дома перед телевизором и смотреть футбол с фанатских трибун на стадионе. Им хочется самим гонять мяч. Свои футбольные амбиции игроки могут реализовать как раз в рамках Ветеранского турнира Московской области.

- Турниры и первенства мы проводим среди ветеранов футбола по разным возрастам - 40, 50, 60 лет. Среди игроков много известных - динамовцы, спартаковцы, представители ЦСКА. Обычно Открытие сезона Ветеранского турнира проводился на площадке Олега Николаевича Шишканова в деревне Поповка, а в этом году возникли сложности с арендой поля, в Раменском не предоставили возможность провести турнир. В прошлом году были в Реутове, а в этот раз мы нашли стадион "Луч" в Тушино, - рассказал Геннадий Ефанов, председатель комитета ветеранов футбола Московской области.

Традиция проводить Открытие сезона Ветеранского турнира имени Николая Шишканова живет более десяти лет. Фото: Валентина ПРОКОФЬЕВА

- Как появился этот турнир?

- Он уже стал традиционным. Проводится десять лет. В свое время Олег Шишканов принимал активное участие в финансировании раменского футбольного клуба "Сатурн", который выступал в Премьер-лиге. Всегда ему нравился футбол. И его отец Николай Иванович, который был председателем Федерации шахмат в Раменском районе, тоже любил футбол. Он ходил на все игры "Сатурна". И, когда Олег Николаевич поддержал создание Ветеранского турнира, то отец тоже приходил. Ему нравилась сама идея, что у известных футболистов есть возможность играть, ощущать спортивные эмоции, чувствовать себя нужными.

Владельцем раменского "Сатурна" 1997 году стал Олег Шишканов. Тогда еще команда выступала в первом дивизионе. А уже через год клубу удалось пробиться в высшую лигу. Для команды Шишканов построил новый стадион на 16 000 зрителей, первый матч на котором провели "Сатурн" и "Динамо".

До сих пор многие футбольные эксперты считают, что "Сатурн" была одной из интересных команд России 2000-х годов. За клуб в свое время играли выдающиеся футболисты Виктор Онопко, Андрей Канчельскис, Дмитрий Лоськов. Для развития клуба и команды Олег Николаевич сделал много, он хотел, чтобы "Сатурн" прогрессировал.

При этом он всегда поддерживал и ветеранов футбола, помогал развитию детского футбола. Именно он стал приглашать на турнир имени Николая Шишканова известных футболистов, которые уже завершили профессиональную карьеру. Так в командах турнирах появились именитые футболисты Евгений Милешкин, Валерий Матюнин, Дмитрий Кузнецов, Александр Верижников, Владимир Букиевский, Валерий Шмаров и многие другие.

- Ветеранам футбола хочется играть, а условий нет, поэтому с каждым годом уменьшается количество команд. Никто не хочет помочь проводить вот такие масштабные соревнования. Когда была помощь Олега Николаевича, то и финансовая поддержка была, и создавались условия - мячи нужны, автобусы, поле. Люди бизнеса не хотят вкладывать деньги, так как это не принесет прибыли, и выходит, что мы не можем поддержать футболистов, которыми гордилась страна, - говорит Геннадий Ефанов, председатель комитета ветеранов футбола Московской области.

Среди игроков много известных - динамовцы, спартаковцы, представители ЦСКА. Фото: Валентина ПРОКОФЬЕВА

Борьба настоящая - проигрывать не привыкли

Ветеранский турнир не создавался, как исключительные игры в мяч, это еще и возможность для встреч футболистов. Они вспоминают, как играли раньше, обсуждают спортивные новости.

- Это отдушина для нас, еще хочется играть. И хочется побеждать, получить Кубок Открытия сезона. Мы все друг друга знаем. Конечно, форму ежедневно поддерживаем, чтобы могли играть - пробежки, упражнения. В прошлом году наша команда "Русь" из Ступино выиграла этот турнир, надеемся, что и в этом возьмем Кубок, - рассказал бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов.

- А как оно играть против друзей? Вы же со всеми знакомы...

- Естественно от профессионального футбола у нас остались качества, которые заставляют нас играть только на победу. Никто не хочет проигрывать. Порой и стычки бывают, и азарт - все есть. Хоть формат и сокращенный, но это футбол.

На стадионе "Луч" в Тушино 15 мая собрались победители прошлого года - команды "Русь" из Ступино (1 место), "Союз" из Видного (2 место), "Альянс" из Коломны (3 место), "Олимпик" из Мытищ (4 место).

Футболисты и тренеры команд в один голос говорят, что без организаторов создать этот турнир было бы невозможно.

- Турнир памяти Николая Ивановича, мы помним его всегда. Сами встречи и игры всегда прекрасно проходят. Моя команда в этот раз полностью не собралась - основные игроки не смогли. Сегодня команда из Ступино показывает хороший результат, - рассказал Джамал Даракулиев, тренер команды "Олимпик" из Мытищ.

Победителя нынешнего турнира определили после серии игр - лучшей стала команда из Ступино, второе место у игроков из Видного, третье - у команды из Коломны.

- И здесь не столь важен результат. Важно, что встретились друзья. Они играют таймы по 15 минут, но азарт присутствует всегда, - говорит Павел Алексеев, судья турнира.

Олег Денисов, являющийся чемпионом Европы по мини-футболу, рассказал, что любительские турниры для ветеранов важны. По его словам, нельзя забывать о звездах футбола.

- Бывшие игроки наблюдают за футболом Премьер-Лиги и есть там, конечно, проблемы. Беспокоит, что наши школы дают мало игроков, которые выходят играть в российские клубы. Воспитывать своих дороже, чем купить игрока из другой страны. Это грустно. А ведь нужно стимулировать молодежь, и хорошая идея приводить начинающих футболистов на матчи ветеранов, проводить мастер-классы. Такой вот был бы обмен энергией - молодые бы получали советы опытных игроков, а ветераны получали бы заряд бодрости, - считает Олег Денисов.