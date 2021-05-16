"Самая красивая девочка на свете!": Борис Корчевников впервые рассказал о тайной экс-жене

Борис Корчевников впервые рассказал о тайной экс-жене Фото: СОЦСЕТИ

Борис Корчевников давно мечтает о семье и детях, о чем сам не раз признавался. Телеведущий входит в ряды самых завидных холостяков страны - он умен и хорош собой. При этом мало кто знает, что артист был женат. И по сей день вспоминает о бывшей возлюбленной Анне-Сесиль Свердловой с трепетом.

О том, что Борис Корчевников был женат, сообщал диктор Владимир Березин. Он рассказал, что тайная свадьба телеведущего и актрисы Анны-Сесиль Свердловой прошла скромно и было похожа на приятное чаепитие. Впрочем, развод супругов тоже был тихим и без объяснения причин. Борис и Анна были вместе восемь лет.

Артист по сей день не может забыть артистку и говорит о ней с любовью. "Я встретил Аню в храме в тот период, когда только-только начинал в него ходить. Это самая красивая девочка на свете. Она сделала для меня бесконечно много: она меня вводила и укореняла в церкви. Это самое большое счастье, которое может подарить один человек другому", - цитирует 38-летнего Корчевникова Tele.ru.

После расставания с избранницей Борис так и не решился на новые отношения. Телеведущий не скрывает, что мечтает о семье и детях, но пока он не встретил девушку своей мечты. Корчевников с головой ушел в работу. "Я очень люблю свою работу. Но много раз замечал: когда она занимает первое место в жизни, то рушится все остальное", - поведал он.

Больше всего во взаимоотношениях мужчины и женщины артист ценит верность. При этом он уверен, что каждый человек - творец своей судьбы. "Потому что если все предначертано, то жизнь просто перестает иметь смысл. Если человек всего лишь винтик в каком-то механизме, который уже заведен и работает по чужому проекту, то это насмешка над человеком и над миром вокруг. В том и штука, что мы сами каждую минуту принимаем решения и отвечаем за них. В этом красота и тайна, сила и слабость, загадка и разгадка человека", - резюмировал Борис.