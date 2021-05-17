Как предотвратить трагедии, подобные казанской, почему Чулпан Хаматова перебралась в Латвию и зачем Россию берут в кольцо биолабораторий

1 место. Отцы и дети: как родителям и подросткам понять друг друга

Подростки обсуждают, с какими проблемами в отношениях со своими родителями они сталкиваются сегодня, о каких вещах взрослые даже не догадываются и наоборот - какие проблемы старших им не понять (слушать)

2 место. Почему женщины не любят других женщин

Обсуждаем с предпринимательницей, владелицей группы компаний «RUSMODA» Оксаной Лаврентьевой, почему распространено женоненавистничество в женской среде, как оградить себя от ненужных мнений других людей и почему важно крепко стоять на ногах и самой зарабатывать (слушать)

3 место. «Я не хочу умирать...»: появилась запись взрыва и стрельбы в казанской школе

На записи, сделанной одним из учеников, слышно, как дети сначала шутят, что им не придется отвечать на уроке, а потом осознают происходящее и начинают плакать (слушать)

4 место. Как предотвратить трагедии, подобные той, что случилась в Казани

Это спецвыпуск нашего подкаста, в котором подростки обсуждают вместе с психологом, как правильно действовать в экстренной ситуации (слушать)

5 место. А перед кем и кому? Шендерович призвал «не пердеть танками», а покаяться 9 мая

Есть такие люди, которым 9 мая мешает. Мешает перекрытие улиц для проведения парада, мешает шум военной техники, мешает, что люди помнят и гордятся. Обсуждаем, что делать с такими людьми, которым мешает Победа (слушать)

6 место. «Осознал, что я бог 2 месяца назад»: появилось видео допроса казанского террориста

По рассказам соседей, у парня-убийцы был «очень интеллигентный вид» и он не дебоширил (слушать)

7 место. Владимир Жириновский: Надо поднять возраст, с которого можно приобретать оружие и запретить СМИ рассказывать о стрельбе в школах

Режиссер Юрий Грымов обсуждает с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, может ли массовая культура - телевидение, кино, СМИ и соцсети воспитывать детей жестокими и побуждать их убивать (слушать)

8 место. Станислав Садальский: Я понимаю Чулпан, в «Современнике» назначили бездаря

Актёр Станислав Садальский рассказал, что могло заставить актрису и благотворителя Чулпан Хаматову получить вид на жительство в Латвии и что мешает ей развиваться в России (слушать)

9 место. Коронавирус - только репетиция: США зажимают Россию в кольцо биолабораторий

Наш колумнист Сергей Мардан обсуждает вместе с экспертом, могут ли США победить Россию, используя вместо ядерного орудия биологическое (слушать)

10 место. Афера века. Под видом борьбы за экологию Запад хочет разрушить экономики России и Китая

Байден усиленно призывает всех решать экологические проблемы, даже проводит климатический саммит. Но экологи уверяют: заботы об экологии в этом меньше, чем совести у американской администрации. На самом деле идет формирование абсурдных стандартов, за несоблюдения которых можно будет накладывать новые санкции. Ничего личного - чистая политика (слушать)