Анекдоты: О музыкальной школе у меня самые теплые воспоминания. Меня в нее не отдавали

Стране нужны токари, инженеры и ученые, а женщины рожают блогеров, риэлторов и фотографов.

* * *

- Что ты делаешь?

- Ищу счастье.

- В холодильнике?!

- Ну где-то же оно должно быть.

* * *

В Одессе:

- Изя, а шо ты скажешь как электрик за коронавирус?

- Софа, я тебе так скажу. Лучше быть изолированным, чем быть заземленным.

* * *

Любовница российского миллиардера выложила в сеть откровенные фото его банковского счета.

* * *

- Иван-царевич, ты куда?

- В чисто поле... Пущу стрелу, как батя велел, и в чей двор она упадет, на той, стало быть, и женюсь.

- А гранату к стреле зачем прикрутил?

- Дык не хочу я жениться-то!

* * *

Серьезно начал готовиться к пляжному сезону. Каждый день с утра понемногу растягиваю плавки, чтобы летом я в них влез.

* * *

А помните, как в 1974 году весь цивилизованный Запад обрушился на Турцию после аннексии Северного Кипра? Засыпал санкциями, поотзывал дипломатов, свернул экономические отношения, выгнал из НАТО и забрал военные базы из Турции, перестал продавать оружие… Помните?

Вот и я не помню.

* * *

Он хотел наладить отношения с тещей и решил заказать ей по интернету красивое модное платье, но как назло она проснулась как раз в тот момент, когда он измерял ее рулеткой…

* * *

- Расскажите о своей жизни в двух словах.

- Всякое бывало...

* * *

- Петрович, почему у тебя ботинки разные?!

- Потому что продавцы в магазинах идиоты. Они считают, что если выставят один ботинок, то его не украдут.

* * *

- Пора, наверное, прибраться в квартире. Где у нас пылесос?

- Иди вот по этой тропинке.

* * *

С деньгами стараюсь не связываться - одни хлопоты. То взять их неоткуда, то потратить не на что.

* * *

В Одессе. К Рабиновичу зашел в гости друг:

- Здравствуйте, Яков Моисеевич.

- Фима, говорите громче, я практически ничего не слышу!

- Таки вам надо срочно к врачу!

- Обязательно схожу. Но сейчас пока рано. Только через год, когда Изечка наконец окончит музыкальную школу.