Анекдоты: О музыкальной школе у меня самые теплые воспоминания. Меня в нее не отдавали

Стране нужны токари, инженеры и ученые, а женщины рожают блогеров, риэлторов и фотографов.
* * *
- Что ты делаешь?
- Ищу счастье.
- В холодильнике?!
- Ну где-то же оно должно быть.
* * *
В Одессе:
- Изя, а шо ты скажешь как электрик за коронавирус?
- Софа, я тебе так скажу. Лучше быть изолированным, чем быть заземленным.
* * *
Любовница российского миллиардера выложила в сеть откровенные фото его банковского счета.
* * *
- Иван-царевич, ты куда?
- В чисто поле... Пущу стрелу, как батя велел, и в чей двор она упадет, на той, стало быть, и женюсь.
- А гранату к стреле зачем прикрутил?
- Дык не хочу я жениться-то!
* * *
Серьезно начал готовиться к пляжному сезону. Каждый день с утра понемногу растягиваю плавки, чтобы летом я в них влез.
* * *
А помните, как в 1974 году весь цивилизованный Запад обрушился на Турцию после аннексии Северного Кипра? Засыпал санкциями, поотзывал дипломатов, свернул экономические отношения, выгнал из НАТО и забрал военные базы из Турции, перестал продавать оружие… Помните?
Вот и я не помню.
* * *
Он хотел наладить отношения с тещей и решил заказать ей по интернету красивое модное платье, но как назло она проснулась как раз в тот момент, когда он измерял ее рулеткой…
* * *
- Расскажите о своей жизни в двух словах.
- Всякое бывало...
* * *
- Петрович, почему у тебя ботинки разные?!
- Потому что продавцы в магазинах идиоты. Они считают, что если выставят один ботинок, то его не украдут.
* * *
- Пора, наверное, прибраться в квартире. Где у нас пылесос?
- Иди вот по этой тропинке.
* * *
С деньгами стараюсь не связываться - одни хлопоты. То взять их неоткуда, то потратить не на что.
* * *
В Одессе. К Рабиновичу зашел в гости друг:
- Здравствуйте, Яков Моисеевич.
- Фима, говорите громче, я практически ничего не слышу!
- Таки вам надо срочно к врачу!
- Обязательно схожу. Но сейчас пока рано. Только через год, когда Изечка наконец окончит музыкальную школу.