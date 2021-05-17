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Звезды17 мая 2021 1:02

Манижа: Исполняла бы что-то попроще - не знала бы, куда деньги девать

Представительница России на «Евровидении» объяснила «КП», почему предпочитает лирике серьезные темы
Егор АРЕФЬЕВЕгор АРЕФЬЕВ
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Певица считает, что песню Russian Woman спустя время примут даже ее злостные критики. Фото: ANDRES PUTTING

Певица считает, что песню Russian Woman спустя время примут даже ее злостные критики. Фото: ANDRES PUTTING

18 мая в Роттердаме состоится первый полуфинал «Евровидения», в котором выступит наша певица. Мы надеемся, что она выдержит испытание и выйдет в финал (его покажут 22 мая).

Впрочем, нельзя назвать то, как относится публика к Маниже, единодушной поддержкой: как мы уже не раз писали, на родившуюся в Таджикистане девушку в соцсетях вылились потоки грязи: мол, и поет не о том, и родилась не там, и вообще нечего ей на конкурсе делать. Кто-то на месте Манижи уже ушел бы в глубочайшую депрессию, но певица оказалась не робкого десятка и намерена достойно выступить в Роттердаме с песней Russian Woman. Артистка во всем ищет положительные стороны.

- Мы едем на конкурс классной компанией, уверена, что получим удовольствие от выступлений, - заявила она в эксклюзивном интервью «КП». - После прошлого года вообще хочется целовать сцену и говорить спасибо за то, что можно выступать. Очень сильно соскучились по работе!

«ЭТО НЕ ИСКРЕННЯЯ НЕНАВИСТЬ»

- Правомерность вашей поездки на конкурс обсуждалась и в Кремле, и в Совете Федерации... Даже Дмитрий Медведев сказал, что проблемы расизма в России не существует, а ваши хейтеры* - единичный случай.

- Не уверена. К сожалению, в каждой стране есть расовая дискриминация. Думаю, мой случай все же выявил проблему. Потому что многие из людей, которые хейтят меня, просто не знают, о чем говорят - незнакомы с культурой других стран и своей тоже. Это не искренняя ненависть. Благодаря мне теперь многие стали смотреть на представителей другой национальности иначе. Это плюс. Мы стали больше рассказывать о себе, что помогло враждебно настроенным к нам людям избавиться от страха, который и вызывал агрессию. Проходит время - и люди начинают менять свое отношение.

- Песню Russian Woman выдвинули на соискание премии Eurostory Best Lyrics Awards за лучший текст конкурса. Почему Россия не приняла песню так же тепло, как Европа?

- Песня нацелена на русских женщин, восприятие которых тоже наполнено стереотипами. Европейское общество тоже смотрит на русскую женщину с позиции довольно странных предрассудков. И поэтому в Европе удивлены: «Как это так? В смысле? Она берет и вот так поет про русских женщин? Ого!» Их реакция быстрее, потому что я не пою про европейских женщин. У нас пока идет другой отклик. Вспомните детскую реакцию, когда нас ругают или делают замечания. Защита. «Не надо меня трогать!» И только со временем мы начинаем прислушиваться. Думаю, что у песни Russian Woman такой же эффект. Пока она доставляет дискомфорт - больше всего тем, кто узнает в некоторых словах знакомые фразы. Эти люди не хотят признавать, что лезть в чужую судьбу не очень правильно. Так что давайте дадим им время.

Фото: Первый канал

НЕДОТАДЖИЧКА, НЕДОСЛАВЯНКА

- Вы думали о том, что, если бы не пришлось пережить то, что вам выпало - разрушенный войной дом, травлю в школе, оскорбления, угрозы, - творчество было бы совсем иным?

- Да. Потому что творчество и есть отражение души человека. Но я не знаю людей, которые не сталкиваются с проблемами. У всех свой порог боли. Я благодарна всему дерьму, что происходило в жизни. Именно это научило меня определять ценности. Теперь я знаю стоимость своего успеха. И ценю то, что есть. В один момент все можно потерять, и мне знакомо это.

- Вы родились в Душанбе, в два года переехали в Москву, жили в Англии и США. Какую веру вы исповедуете?

- Я верю в Бога, но я не религиозный человек. Это тоже следствие моей мультикультурности. И в тексте песни «Недославянка, недотаджичка» есть фраза «Живу по Корану в недрах церкви». Един Бог и грани его бесконечны. Я в это верю. Обожаю находиться в церкви. Недавно прочитала строчку «Будь любовью в сердце матери - церкви своей». Очень трогательно. Потому что чаще всего в церкви встречаешь чистый спокойный взгляд людей. Он очень похож на любовь, которой мы и являемся внутри церкви. Есть какое-то магическое духовное знание, которое ты получаешь, как только приходишь туда.

- Нет ли ощущения, что вы находитесь в положении «свой среди чужих, чужой среди своих»? В России до конца еще не приняли, а в Таджикистане многие уже от вас отреклись...

- Я всегда в таком положении: недотаджичка, недославянка. Важно, что я чувствую поддержку моих людей - тех, кто понимает, что такое быть мультикультурным. А таких людей десятки миллионов по всему миру. Да, иногда мне приходится многое объяснять и доказывать. Но это моя профессия. Тут нечего стыдиться. Я не пресмыкаюсь, пытаясь уговорить всех, что я на самом деле русская женщина.

«А МОЖНО ЧУТЬ ПОВЕСЕЛЕЕ?»

- Можно ли сказать, что темы домашнего насилия, гендерного равноправия и другие социальные мотивы на Западе продаются лучше лирики?

- Наоборот! Попробуйте прийти к любому крупному бренду и предложить ему совместный проект, посвященный домашнему насилию (приложение певицы SILSILA действенно помогает женщинам, столкнувшимся с этой проблемой. - Ред.). Вам сразу скажут нет. Потому что это «не вписывается в политику бренда». Каждый раз, когда я просила деньги на социальные проекты, сталкивалась с комментарием: «А можно петь чуть повеселее?» Так что если бы я пела больше веселеньких и простых песен, корпоративов было бы сумасшедшее количество - не знала бы, куда девать деньги. Поэтому все наоборот: это мы вкладываем деньги в социальные проекты, а не продаем их удачнее, потому что они социальные.

*Хейтеры (от англ. hate - «ненавидеть») - пользователи интернета, которые хейтят, то есть активно выражают ненависть по отношению к кому-либо. При этом их критика неконструктивна, главное - побольнее задеть оппонента.

Первый канал. «Евровидение-2021». 18, 20, 22 мая, 22.00.

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