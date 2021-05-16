Честная политика Израиля

Продолжается противостояние Палестины и Израиля. Фото: REUTERS

Сколько себя помню, столько слышу про очередной «кризис на Ближнем Востоке». Вот и сейчас новостная лента предлагает выбрать свою сторону — палестинцев или Израиля.

Для бывшего советского человека тут наступает когнитивный диссонанс. Поскольку, он вырос на аксиоме, что палестинский народ ведет справедливую борьбу против израильской военщины, и что тут выбирать?

Правда, тридцать лет уже собственной, российской войны с исламским терроризмом сильно девальвировали эту аксиому. Палестинские бородатые борцы, запускающие ракеты по израильским городам, мало отличаются от бородатых борцов, взрывавших московское метро и дома в Волгодонске.

Обстрел города Ашкелон. Фото: REUTERS

Но есть еще одно соображение, почему политика Израиля вызывает симпатии у консервативного человека - она честная.

Израиль ведет старую-добрую войну за землю. Не за демократию, не за права человека, не выполняет интернациональный долг. Он воюет именно за землю, которую считает своей.

Она для евреев — священная. В самом буквальном смысле этого слова. Земля Обетованная.

Можно ли отдать землю, обещанную тебе Господом Богом?

Конечно нет.

То, что на этой земле 700 или 1000 лет назад "оказались" арабы, действительно, является для Израильского государства проблемой, но решаемой. Медленно, но решаемой.

Пострадавшие из мирного населения на стороне Израиля. Фото: REUTERS

Решение они видят в довольно простой формуле. Арабы должны либо раствориться в израильском социуме, стать политическими израильтянами, либо — уйти. Второе — желательнее конечно, хотя говорить об этом в Израиле не очень принято. Позиционирование страны, как «форпоста Запада на Ближнем Востоке» накладывает определенные обязательства, которые Израиль с радостью игнорировал бы, если бы это было возможно. Но иногда приходится делать вид, что страна разделяет ценности, которые победили в современной Европе и Америке.

Что касается гей-парадов и прочих глупостей, Бога ради. Но, в вопросах, которые Израиль считает для себя жизненно-важными, плевать он хотел на эти западные ценности.

Израиль не дает паспорта палестинским арабам, потому что, не видит никакого смысла давать человеку паспорт государства, которое он ненавидит. Мне кажется, это — разумно.

Ракетные удары со стороны Израиля по Сектору Газа. Фото: REUTERS

Я тоже полагаю, что репатриировать из Сирии в Россию жен игиловцев (организация, запрещенная на территории РФ) не нужно. Это — ходячие бомбы. Но, у нас — гуманность и толерантность. Ладно...

Израильтяне гуманностью не страдают. По крайней мере, за свой счет они ее проявлять не собираются. Если нужно в разнести в труху место, где живут палестинские «ракетчики», они это делают и плюют на мнение «международного сообщества».

То, что за ненависть евреи платят ненавистью, конечно, шокирует толерантных европейцев, но это их проблема. Они и в арабские кварталы стараются не соваться. Хотя, это их города, их земля. Точнее - уже не их.

Разрушения в Палестине. Фото: REUTERS

А евреи в эту игру не играют и следуют ветхозаветному принципу «Око за око. Кровь за кровь».

Ну, так у них и выбора особого нет. Их противники - тоже честные люди. И тоже воюют за землю. Которую тоже считают своей.